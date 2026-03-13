【追加出演者決定】森大輔が『Neighbor’s Jam 2026』出演！Neighbors Complain × 馬場俊英とのスペシャル共演 ！

株式会社antiquaNeighbor’s Jam 2026 :https://whatawon.co.jp/neighbors-jam-2026-ticket/

2026年7月18日（土）に大阪・岸和田 WHATAWONで開催される音楽イベント

『Neighbor’s Jam 2026』の追加出演アーティストとして、シンガーソングライター・森大輔の出演が決定しました。

Neighbors Complainが中心となって開催する本イベントは、全国のネイバーズファンが集う年に一度のスペシャルライブイベント。

すでに発表されている出演アーティストに加え、

今回新たにゲストアーティストの出演が決定し、イベントはさらに豪華なラインナップへと広がります。

出演者発表のたびに音楽ファンの間でも関心が高まり、注目を集めているライブイベントのひとつとなっています。

豪華ラインナップに【 森大輔 】の出演が決定！

言葉がまっすぐ心に届く歌。

何度も背中を押してくれるメロディ。

森大輔の名曲たちが、360°プレミアムライブで響き渡ります。

360°ステージだからこそ生まれる“距離ゼロ”のライブ体験

『Neighbor’s Jam 2026』の舞台は、

WHATAWON内「Floor Disco Ball」に設けられた360°ステージ。

ステージを囲む観客席は、

どの位置からでもアーティストの表情や息遣いを感じられる特別な空間です。

前列・後列という概念を超え、同じ空間を共有するライブ体験がここにはあります。

この日、この場所でしか体験できない特別なライブ。

『Neighbor’s Jam 2026』は、さらに注目のイベントへと進化していきます。

さらに当日は、

・メンバー×WHATAWON飲食店舗によるコラボメニュー

・衣装ブランド【antiqua】との特別企画

など、音楽だけではなく

音楽・ファッション・グルメ・エンタメが融合した一日限りのフェスティバルとして開催されます。

日本全国から、大阪・岸和田「WHATAWON」へ。

心震える体験を、仲間と共にお楽しみください。

チケット情報

■チケット料金

・座席チケット（1stまたは2ndステージのみ）

整理番号B1～ \6,000（税込）

・通し座席チケット（両ステージ優先入場）

整理番号A1～ \10,000（税込）

※全席自由席（座席番号なし）

※整理番号順にご入場いただきます（通しチケット優先入場）

※未就学児童入場不可

※WHATAWON施設内は完全キャッシュレス

※会場内でドリンク購入可能（有料）

来場特典

チケット購入はこちら :https://eplus.jp/sf/detail/4275240001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1

ライブにご来場いただいた方全員に『Neighbor's Jam 2026』限定

缶バッジ & ステッカーをプレゼント！

【1stステージ】缶バッジ

【2ndステージ】ステッカー

【通しチケット】缶バッジ & ステッカー

イベント概要

■イベント名

Neighbor’s Jam 2026

■日程

2026年7月18日（土）

■会場

WHATAWON（ワタワン） - Floor Disco Ball -

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

■時間

【1st】開場 12:00 / 開演 12:45

【2nd】開場 16:00 / 開演 16:45

終演予定 18:00

■出演アーティスト

【Live】Neighbors Complain

【Guest】馬場俊英 / 森大輔

【MC】高橋マシ

※公演は2部入れ替え制

お問い合わせ

■ 公演に関するお問い合わせ

WHATAWON（ワタワン）

TEL：050-5810-0775

■ チケットに関するお問い合わせ

イープラス：https://eplus.jp/

※最新情報はWHATAWON公式サイト・Instagramにてお知らせいたします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/