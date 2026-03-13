『ひみつのアイプリ』 初の劇場作品！『映画ひみつのアイプリ　まんかいバズリウムライブ！』公開初日舞台挨拶イベントレポート

株式会社タカラトミーアーツ

この度、アニメ『ひみつのアイプリ』初の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が、本日2026年3月13日(金)より全国ロードショーとなり、公開初日を記念した舞台挨拶が新宿バルト9にて開催されました。

登壇者は、青空ひまり役の藤寺美徳、星川みつき役の平塚紗依、そして本作のテーマソング「開花宣言！」を歌唱した超ときめき(ハート)宣伝部（辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひより）。上映後の午前の部と上映前の午後の部の2回にわたり、会場は大いに盛り上がりました。

つきましては以下、会場の様子をお伝えいたします。

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウム！』公開初日舞台挨拶オフィシャルレポート

■日時 2026年3月13日(金) 11:30開演～12:00終演

■場所 新宿バルト9（東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿三丁目イーストビル9階）

■登壇者 藤寺美徳（青空ひまり役）／平塚紗依（星川みつき役）

超ときめき(ハート)宣伝部（辻野かなみ／杏ジュリア／坂井仁香／小泉遥香／菅田愛貴／吉川ひより）

■日時 2026年3月13日(金) 11:30開演～12:00終演

■場所 新宿バルト9（東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿三丁目イーストビル9階）

■登壇者 藤寺美徳（青空ひまり役）／平塚紗依（星川みつき役）

超ときめき(ハート)宣伝部（辻野かなみ／杏ジュリア／坂井仁香／小泉遥香／菅田愛貴／吉川ひより）

本日2026年3月13日(金)、アニメ『ひみつのアイプリ』初の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』の公開初日舞台挨拶【午前の部】が、新宿バルト9にて11:30より開催されました。本公演は上映後の舞台挨拶ということもあり、ネタバレOKのトークが展開され、ファンたちの熱気に包まれた会場は大きな盛り上がりを見せました。

MCの呼びかけとともに、青空ひまり役の藤寺美徳、星川みつき役の平塚紗依、そしてテーマソング「開花宣言！」を担当した超ときめき(ハート)宣伝部の8名がステージに登壇すると、会場からは大きな歓声と拍手が沸き起こりました。

開幕の挨拶で藤寺美徳は、「皆さん（映画を）観終わってほやほやの状態だと思うので、そんな皆さんとお話できるのがとっても嬉しいです！」とコメント。続いて平塚紗依が「本日は楽しんでいただけておりますでしょうか？」と会場に呼びかけると、客席からは満足そうな声が上がり、会場は大きな盛り上がりを見せた。超ときめき(ハート)宣伝部を代表して吉川ひよりは、「皆で楽しい時間を過ごしましょう！」とファンに呼びかけた。

アイドリングトークでは、映画公開初日を迎えた感想について、藤寺美徳が「遂にこの日がやってきたと思うと凄く嬉しくて、皆さんのお顔を見て“公開されたんだ”という実感が湧きました。幼い頃からプリティーシリーズが大好きで、映画館にも通っていたので夢が叶った気持ちです」と心境を語り、平塚紗依も「キャストとしても、いちファンとしても『ひみつのアイプリ』を大きなスクリーンで観られることが本当に嬉しいです」と話した。また、坂井仁香が「アニメのエンディングに続いて映画のテーマソングも担当できて凄く嬉しい気持ちで一杯です。前向きな気持ちになれる素敵な作品だったので、皆さんにたくさん観ていただきたいと思います」との想いを述べると、会場からは大きな拍手が送られました。

トークセッションでは「えがおまんかい！お気に入りシーン」をテーマに、劇場版ならではの見どころについてそれぞれが語り合いました。藤寺美徳は「見所はたくさんあったんですけど、めが兄ぃさんが凄かったですよね」とコメント。「映画ではアニメで見られないような秘密の一面がたくさん見られたので、凄くお気に入りのシーンです」と注目シーンを紹介。一方、平塚紗依は「リンリンのたこ焼きのシーンが本当に大好きで、特にお気に入りです」と振り返りました。

テーマソング「開花宣言！」について、最初に楽曲を聴いた時の印象を問われた超ときめき(ハート)宣伝部の菅田愛貴は、「凄く前向きで夢に向かって頑張る皆さんの味方になってくれるような曲だと思いました」と楽曲への思いを語り、杏ジュリアは注目してほしいポイントについて「お花がテーマになっている楽曲で、ひまりちゃんとみつきちゃんの今後の関係性を願うような歌詞が散りばめられています。皆さんが不安になった時も、そっと背中を押してくれるような歌詞で「憧れが 蕾なら... 全部 全部 花に変えよう」という部分は全ての方に共感してもらえるんじゃないかなと思います」と熱いコメントを添えました。

アフレコ裏話コーナーでは、藤寺美徳が「最後にひまりがみつきを追いかけるシーンは、実は台本が真っ白でアドリブだったんです」と明かし、「2年間演じてきた想いも込めながら、2人の明るく楽しい雰囲気を意識して演じました」と振り返った。また、平塚紗依は「めが兄ぃさんのビームを受けたシーンのアドリブが凄くツボに入ってしまって、自分の笑い声がマイクに入ってしまわないよう堪えるのに必死だったことが一番の思い出です」と笑顔で話すと会場からは笑いが起こりました。

質問コーナーでは超ときめき(ハート)宣伝部から藤寺・平塚への質問が繰り広げられ、ここでしか聞けないエピソードも飛び出しました。最近、笑顔が満開になった出来事を聞かれた藤寺美徳は「『ひみつのアイプリ』のゲームでミラクルカードを引けた時は笑顔が満開になりました」と話すと、平塚紗依は「美味しいと有名なカレー屋さんのお弁当をずっと食べてみたかったので、今日やっと食べられたことで笑顔が溢れました」と、それぞれにエピソードを披露しました。

イベントの終盤には、今回の映画が声出し応援OKということにちなんで、“声を出して応援したいもの”について、超ときめき(ハート)宣伝部の小泉遥香が「次のライブに向けて頑張っているので、自分たちにエールを送りたいです」と話すと、会場のファンからも「頑張れ～！」と応援の声が飛び交った。

最後は登壇者それぞれから観客へのメッセージが贈られ、超ときめき(ハート)宣伝部の辻野かなみより「映画のテーマソングが私たちの楽曲「開花宣言！」になって嬉しい気持ちでいっぱいです。“夢に向かって自分らしく輝こう”というメッセージがこもった楽曲になっていますので、映画と合わせて楽曲も愛していただいけたら嬉しいです」。

平塚紗依より「テレビアニメで約２年間、一緒に歩ませていただいて、思い出や気持ちがこもったアイプリの映画が本日、公開されて皆さんに届いたことが本当に嬉しいです」。

藤寺美徳より「この作品は自分もアイプリの世界に入れるような、素敵な魅力が詰まった作品になっていると思います。映画が上映されたのは、応援してくださる皆さんのおかげですし、アイプリを好きな方はもちろん、まだ見たことがない方もご家族や友人と何度でも楽しんでいただけると嬉しいと思います」と、会場全体が温かい空気に包まれながら、午前の部の舞台挨拶は幕を閉じました。

作品情報

作品タイトル

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』

公開表記

2026年3月13日(金) 全国公開中

ストーリー

リング姫の呼びかけで「スプリングフロートレース」が開幕！

桜が満開のアイプリバースにアイプリたちが大集合！

優勝賞品の「ゆうじょうさくらツイン」コーデを目指します！

だけど想定外の大事件が起こってしまって……！？

たいへん！みんなの大切なひみつをまもらなきゃ！

映画だけのスペシャルなオリジナルストーリー！

大好きなアイプリたちのライブも盛りだくさん！

プリトモのみんなも

映画館でいっしょにアイプリしちゃお！

STAFF

原作 タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督 山口健太郎

チーフディレクター Nam Sung Min An Jae Ho Oh Seon Gyeong Choi Gyeong Won

脚本 市川十億衛門

脚本協力 藤咲淳一

キャラクター原案 梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン 永野佑貴

CGディレクター 柳川智

音楽 森いづみ (bransic)

音響監督 小沼則義

アニメーション制作 OLM・DONGWOO A＆E

配給 エイベックス・フィルムレーベルズ

CAST

青空ひまり：藤寺美徳

星川みつき：平塚紗依

鈴風つむぎ：久保ユリカ

リング・クローバー：喜多村英梨

五十嵐じゅりあ：土屋李央

六堂える：川口莉奈

七浦すばる：小林竜之

七浦おとめ：大森綺星

八王子ビビ：寺澤百花

真実夜チィ：大地葉

一条寺サクラ：日比優理香

二階堂タマキ：鈴木杏奈

三ツ葉アイリ：徳井青空

四之宮リンリン：和多田美咲

音楽

テーマソング：超ときめき(ハート)宣伝部 「開花宣言！」

公式サイト・公式SNS

映画公式サイト：https://aipri.jp/anime/aiprimovie/

映画公式X：@aiprimoviePR（https://x.com/aiprimoviePR）

YouTube：@PrettySeriesPR（https://www.youtube.com/@PrettySeriesPR）

Instagram：@prettyseriespr（https://www.instagram.com/prettyseriespr）

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