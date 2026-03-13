【新刊案内】2026年4月施行「共同親権」に完全対応!4000件の相談から生まれた『幸せな「円満離婚」がかなう本』3月3日発売

株式会社アレグラーレ

円満離婚のパイオニアとして4000件以上の相談実績を持つ、リボーンコンシェルジュの飯野馨巳

(いいの なおみ)は、来る2026年4月1日の「共同親権」導入に完全対応した新刊【幸せな「円満離

婚」がかなう本】新しい人生へ踏み出すための8つのステップ】(共栄書房/定価1,870円)を2026年

3月3日に発売。

本書は、離婚=不幸ではない、悩んでいる今から幸せになるための通過点であると考え、離婚を考

えている方が、争いや憎しみ合いで疲弊することなく、自分と子どもの未来のために前向きな再出発

(リボーン)を遂げるための「円満離婚メソッド」を初公開するものです。

幸せな「円満離婚」がかなう本

■なぜ今、「円満離婚」なのか?社会的背景

2026年4月、日本の離婚のあり方が大きく変わろうとしています。

離婚後の親子関係に関わる「共同親権」制度がスタートします。

日本では離婚の約88%が協議離婚とされ、養育費の取決め率は46.7%にとどまっています。

その理由として男女ともに最も多いのが「相手と関わりを持ちたくない」という回答です。

しかし共同親権の時代には、離婚後も父母が子どもに関わる場面が増える可能性があります。

関係が対立したままでは、子どもが板挟みになってしまうケースも少なくありません。

また、いがみ合ったまま関わり続けることは、夫婦双方にとっても大きな負担となります。

共同親権時代に求められる「新しい離婚のあり方」として、本書では「円満離婚」という選択肢を提案

します。

■本書の3つの特長

1. 4000件超の相談から生まれた実践的メソッド 著者自身の離婚経験と、20年にわたり数千人の相談に乗ってきた実績から生まれた、再現性の高い「円満離婚実現のための8つのステップ」を具体的に解説。離婚を切り出す前のマインドセットから、相手の気持ちを理解し、円満な条件を合意形成するまでのプロセスを体系的に学べます。

2. 「共同親権」時代の実践的な指針 新しい制度下で養育費や面会交流をどう決めるか、子どもの意思をどう尊重するかなど、具体的なケーススタディを交えて解説。円満な共同養育関係を築くためのヒントが満載です。

3. 総再生900万回超!人気YouTubeチャンネルの内容を凝縮 著者が運営するYouTubeチャンネル「幸せRebornチャンネル」で特に反響の大きかったテーマを深掘りし、読者の悩みに寄り添うQ&Aも多数収録しています。

■著者・飯野馨巳(いいの なおみ)プロフィール

株式会社アレグラーレ 代表取締役 / 一般社団法人リボーンコンシェルジュ 代表理事

円満離婚のパイオニア。自身も3歳の子を抱えて離婚した経験から、「子どもの笑顔を守る円満離

婚」を信条に、離婚問題専門カウンセラーとして約20年活動。相談実績は4000件を超える。「リボー

ンコンシェルジュ」として、離婚後の人生の再出発までをサポートする独自のスタイルが多くの支持を

集めている。

● オフィシャルサイト: https://iinonaomi.com/

● YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCi17qkXBJmsC9VpQfauIs7A

■書籍情報

● 書名: 幸せな「円満離婚」がかなう本:新しい人生へ踏み出すための8つのステップ

● 著者: 飯野 馨巳

● 出版社: 共栄書房

● 発売日: 2026年3月3日

● 定価: 1,870円(本体1,700円+税)

● 仕様: 四六判/192ページ

● ISBN: 978-4-7634-1129-7

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アレグラーレ

担当: 電話:03-6811-6664

メールアドレス:contact@allegrare.net

※著者へのご取材、献本・読者プレゼント等のご要望も上記にて承ります。お気軽にご連絡ください。