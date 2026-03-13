伊豆ぐらんぱる公園はデイタイムも伊豆高原グランイルミも、わんちゃん大歓迎♪ 春休みの『WELCOMEわんちゃんinぐらんぱる』イベント開催

株式会社伊豆シャボテン公園愛犬と過ごす春休み

伊豆ぐらんぱる公園は、愛犬との旅のひとときがより充実したものとなるよう、わんちゃんと一緒に楽しめる春のイベント「WELCOMEわんちゃん in ぐらんぱる」を、2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）まで開催いたします。

ペットフレンドリーな伊豆高原

伊豆高原は、わんちゃん連れのお客様に優しい“ペットフレンドリー”な観光地として愛犬家の間で大変親しまれております。当園も長年にわたり「ペット入園OK」「ペットと利用できるレストランテラス席」「わんちゃんの遊び場やドッグラン」「一緒に遊べるアトラクション」などを取り入れ、愛犬との旅行ムードを盛り上げてまいりました。そしてこの春、当園ではデイタイムおよびナイトタイムの伊豆高原グランイルミにおいて（※1）、ご来園のお客様とその大切なパートナーであるわんちゃんが一緒に楽しんでもらえるイベントをご用意いたしました。

伊豆高原グランイルミもわんちゃんOK

当イベントでは、わんちゃんフォトコンテストの開催に合わせて園内に新たなフォトスポットが登場、愛犬を中心に家族の思い出づくりを楽しんだり、愛犬と一緒に遊んで・食べて・お買い物をしてスタンプを集めるスタンプラリーを実施したり（※2）、また昼も夜も遊べる天然芝のドッグランにアジリティを増設するなどバラエティ豊かな内容となっております。

わんちゃんフォトコンテスト「第2回うちの犬（こ）見てみてキャンペーン」開催

WELCOMEわんちゃんうちの犬（こ）見てみて！

伊豆ぐらんぱる公園で撮影した愛犬の写真で応募してみよう！

【応募方法】

１.伊豆ぐらんぱる公園のInstagramをフォロー

２.#ぐらんぱるわんちゃんフォトコン のハッシュタグをつけて、ぐらんぱる公園かグランイルミで撮影したわんちゃんの写真を投稿

３.厳正なる審査により入選者を決定！豪華賞品がもらえるかも

500組限定！スタンプラリー「ワン！ワンチャレンジ」に参加してグッズを当てよう

わんちゃんスタンプラリーも開催

わんちゃんと遊んで・食べて・お買い物をしてスタンプを集めよう！対象エリアで3つのスタンプを集めると抽選に参加できる！賞品は1等～5等まで。わんちゃんグッズが当たるかも！

【対象エリア】

１.リバーアイランド

２.ディノエイジカート

３.おもしろ自転車

４.ショップ「クリッパー」

５.ダイナソーレストラン

６.ドッグラン

【スタンプ対象者】上記の対象エリアにて

１.～３.わんちゃんと一緒にアトラクションを利用された方（有料）

４.500円以上のお買い物をされた方

５.わんちゃんと一緒にお食事をされた方

６.ドッグランをご利用の方

わんちゃんOKアトラクション（※3）

恐竜エリアを走り抜ける

★ディノエイジカート★

恐竜たちの間を走り抜ける迫力のゴーカート！

愛犬と冒険の旅に出発しよう

のんびり派のわんちゃんに！

★リバーアイランド★

丸太のボートが静かにすすむ「リバーアイランド」なら、

アトラクションデビューにぴったり♪

自転車がいっぱい！

★おもしろ自転車★

ユニークな形の自転車がいっぱい！

のりもの好きのわんちゃんとチャレンジしてみよう

うららかな空気に包まれるこの季節、ぜひ愛犬とともに伊豆ぐらんぱる公園で昼も夜も素敵な時間をお過ごしください。

（※1）デイタイムとナイトタイムの伊豆高原グランイルミは昼夜入替制

（※2）アトラクション「ディノエイジカート」「リバーアイランド」「おもしろ自転車」は小型～中型犬のみ利用可

（※3）わんちゃんと一緒に楽しめるアトラクションは有料です（わんちゃんは無料）。また、アトラクションをご利用の際は、体重制限など利用条件がございますので、係員にご確認ください。上記3種類以外のアトラクションや遊具は、わんちゃんの利用はできません。

【伊豆ぐらんぱる公園】 https://www.granpal.com/

《基本情報》 わんちゃんと一緒に入園OK！

●わんちゃんの入園料は無料です

●園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップへの入店も可能です

●小型犬、中型犬と一緒に楽しめるアトラクション（ディノエイジカート、おもしろ自転車、リバーアイランド）があります

●レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます

●「わんわんPARK」は、小・中型犬用と大型犬用のゾーンに分かれていますので、犬種や身体の大きさによりご利用ください

【伊豆高原グランイルミ】 https://granillumi.com/

《基本情報》 わんちゃんと一緒に入園OK！

●わんちゃんの入園料は無料です

●ナイトタイムはリード着用での入園はできません。必ずペットカートをご利用ください

●入園受付にて、ペットカートの貸出しをしております（数量限定）

●ナイトタイムのアトラクションは、わんちゃんの利用はできません

詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7065/