船橋ケイバ 令和7年度第13回開催〔3月30日(月)～31日(火)〕令和8年度第1回開催〔4月1日(水)～4月3日(金)〕第13回は京成盃グランドマイラーズ（SI）が開催！

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和7年度第13回開催、並びに令和8年度第1回開催を3月30日（月）から4月3日（金）まで実施いたします。

本開催期間中は、豪華賞品が当たる「京成盃グランドマイラーズ ハートビートナイト抽選会」をはじめ、お子様に大人気の「キャロッタふわふわランド」、初めての方でも安心の「ビギナーズカウンター」など、ご家族・ご友人とお楽しみいただける多彩なイベントをご用意いたしました。 手に汗握るレースの臨場感と、活気あふれる場内イベント。春休みの思い出作りに、ぜひ3月・4月の船橋ケイバへご注目ください。

■京成盃グランドマイラーズ（SI）とは

船橋競馬場ダート1600mを舞台に、1997年の創設以来数々の名勝負を刻んできた「京成盃グランドマイラーズ」。歴代優勝馬にはサプライズパワーやナイキアディライトら名馬が名を連ねます。近年ではカジノフォンテンが2020年・2021年と連覇を達成し、その勢いでJpnI「かしわ記念」をも制覇したことは記憶に新しく、本レースのレベルの高さを証明しました。

2025年度よりSI格付けへと昇格し、上位2着馬には「かしわ記念（JpnI）」への優先出走権が付与される最重要一戦。春のマイル王を目指す精鋭たちによる、極限のスピードバトルにご注目ください。

■令和7年度第13回・令和8年度第1回開催 本場開催日イベント（予定）

※実施日や場所については、3月25日（水）配信予定の確定版リリースをご確認ください。

◎春風に誘われて、船橋ケイバで思い出づくり！

今開催の船橋ケイバは、春の陽気とともにご家族で楽しめるイベントが満載！

お子様に大人気の「キャロッタふわふわランド」やグリーティングと合わせて、春の思い出の1枚を撮影しませんか？つぶらな瞳に癒やされる「ポニーふれあい体験」も開催予定！

場内にはスイーツが楽しめるキッチンカーも出店し、競馬初心者の方をサポートする「ビギナーズカウンター」も完備。迫力の重賞レースとともに、春爛漫の船橋ケイバをぜひ満喫してください。

◎キャロッタふわふわランド

お子様に大人気！キャロッタのオリジナルふわふわ遊具で遊ぼう！

対象：キャロッタふわふわランドは3歳以上のお子様、その他遊具は未就学児のお子様

◎キャロッタグリーティング

人気のキャロッタが登場！キャロッタと一緒に写真を撮ろう！

実施場所：キャロッタ門広場付近（※雨天時はスタンド3Ｆデッキ）

◎ビギナーズカウンター

マークカードの記入方法から船橋ケイバの楽しみ方まで、

幅広くビギナーの方にレクチャー＆サポートするブースを設置！

◎そのほか、おなじみのイベントも盛りだくさん！新しいイベントも企画中なのでお楽しみに！

・ハートビートセンター

・女性専用ラウンジ

・キッズスペース

・キッチンカー（スイーツも登場！）

※内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

◎ハートビートライブもお楽しみに！

※記載の情報は変更になる場合がございます。

※その他詳細につきましては後日、確定版のイベント情報を配信いたします。

■ホームページ・SNS

◎船橋ケイバ

URL：https://www.f-keiba.com/(https://www.f-keiba.com/)

◎FUNABASHI BRAND MESSAGE SITE

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◎船橋ケイバ公式SNS

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◎船橋ケイバ公式YouTube

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◎南関東4競馬場

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