日穏-bion-第19回公演『夕顔』が東京公演、宇都宮公演の二会場にて上演されます。【東京公演】2026年5月27日 (水) ～ 5月31日 (日)／赤坂RED/THEATER（東京都港区赤坂3-10-9）【宇都宮公演】2026年5月22日 (金) ～ 5月23日 (土)／栃木県総合文化センターサブホール（栃木県宇都宮市本町1-8）東京公演のチケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2017年に上演した作品の再演！ 栃木県のかんぴょう農家を舞台に、全編栃木弁で繰り広げられる人情物語

日本の農村が静かに失われつつある今。少子高齢化や後継者不足により、栃木県の伝統産業・かんぴょう作りも、存続の岐路に立たされている。本作は、「この土地で生き続ける」という誇りを守ろうとする長女と、そこから離れて生きることを選んだ次女、対照的な姉妹のすれ違いや葛藤を軸に、たっぷりの笑いと涙を織り交ぜながら、温かく描き出す。さらに本作の音楽を手がけるのは、今最も注目を集める作曲家のひとり、林ゆうき。「緊急取調室」「Believe」などのドラマ、「僕のヒーローアカデミア」「ハイキュー!!」といったヒットアニメでも知られる林氏との、三度目となるタッグが実現。心を揺さぶる音楽とともに、いま、ひとつの物語が立ち上がる。

日穏-bion-

日穏-bion-は、俳優・脚本家の岩瀬顕子が企画・脚本、たんじだいごが演出を手掛けるプロデュース劇団。2008年に旗揚げ。戦争や差別など社会的問題を背景に盛り込みながらも、心にダイレクトに響くような、笑って泣ける密度の濃い作品が特徴。どこか懐かしさを感じさせる温かい世界観は、世代を問わず、演劇を始めて観る人たちからも多くの支持を得ている。2017年に短編演劇コンテスト「劇王東京III」で優勝し、全国大会「神奈川かもめ短編演劇祭」に東京代表として参加。主宰の岩瀬が「戯曲賞」と「俳優賞」のダブル受賞。また、劇団青年座に書き下ろした「シェアの法則」は全国50ヶ所以上で上演され、映画化も果たす。

公演概要

日穏-bion-第19回公演『夕顔』

【東京公演】

公演期間：2026年5月27日 (水) ～ 2026年5月31日 (日)会場：赤坂RED/THEATER（東京都港区赤坂3-10-9）■公演スケジュール5月27日(水)19:005月28日(木)14:00☆／19:005月29日(金)14:00☆／19:005月30日(土)13:00／18:00☆5月31日(日)12:00／16:00☆・・アフタートークあり※開場は開演の30分前■チケット料金一般：6,000円、U-25：4,500円、高校生以下：2,500円（全席指定・税込）

【宇都宮公演】

公演期間：2026年5月22日 (金) ～ 2026年5月23日 (土)会場：栃木県総合文化センターサブホール（栃木県宇都宮市本町1-8）■公演スケジュール5月22日(金)19:005月23日(土)11:30☆／16:00☆・・アフタートークあり※開場は開演の30分前■チケット料金一般：5,000円、高校生以下：2,500円（全席自由・税込）栃木県総合文化センタープレイガイドにて販売中※未就学児入場不可※U-25と高校生以下をご購入のお客様は当日、年齢のわかるもののご提示をお願い致します。＜出演者＞岩瀬顕子 剣持直明(劇団だるま座） なかじま愛子 増澤ノゾム 平野貴大 山本南伊 宮内勇輝 菊池友華(劇団だるま座） たんじだいご＜スタッフ＞企画･脚本：岩瀬顕子／演出：たんじだいご／音楽：林ゆうき／演出助手：樺沢大輔(劇団だるま座)／音響：平井隆史／照明：松本 永(eimatsumono.Co.Ltd)／舞台監督：尾花 真(劇団青年座)／舞台美術：吉野章弘／運搬：明和運輸株式会社／音楽制作：懐刀／制作：岩間麻衣子／宣伝美術：菅野佐智(株式会社MANECT)／製作：日穏-bion-

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