やわらかな春の陽気のなかで 完全受注生産「YURUGI」3月13日 19:00 に、そっと芽吹きました。

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タナカライフスタイル株式会社


タナカライフスタイル株式会社（本社：東京都）は、「心地いいユルさ。揺るぎない普通。」をコンセプトに、完全受注販売で展開するYURUGI（ユルギ）2nd collectionの受注受付を公式オンラインストア（https://yurugi-lifestyle.com/）にて開始しました。



【アイテム】


・オリジナルTシャツ（12色/6サイズ）


・オーバーサイズTシャツ（12色/6サイズ）


・ロングTシャツ（12色/6サイズ）


・ハーフパンツ（9色/6サイズ）



【受注期間】
2026年3月13日(金)19:00～3月22日(日)23:59



特典
・Tシャツ（3型）1枚ごとに、お好きなワッペン（全7種）を最大3枚まで選べる（1枚目無料）


・ご注文ごとに「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント（全7種のうちいずれか）*
・ご購入金額が一定以上の場合、「オリジナルタオルハンカチ」をプレゼント


・メッセージ入りの「スペシャルブックボックス」にてお届け


* 一部対象外となります。詳しくは公式オンラインストアをご覧ください。



【お届け時期】
2026年7月頃（完全受注生産）


※生産状況や天候等の影響により、お届け時期が前後する場合がございます。











会社概要

会社名：タナカライフスタイル株式会社
本社所在地：東京都目黒区
設立： 2025年5月22日
HP：https://yurugi-lifestyle.com/
お問い合わせ先：info@yurugi-lifestyle.com