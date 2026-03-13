やわらかな春の陽気のなかで 完全受注生産「YURUGI」3月13日 19:00 に、そっと芽吹きました。
タナカライフスタイル株式会社
【受注期間】
特典
・ご注文ごとに「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント（全7種のうちいずれか）*
【お届け時期】
会社概要
会社名：タナカライフスタイル株式会社
タナカライフスタイル株式会社（本社：東京都）は、「心地いいユルさ。揺るぎない普通。」をコンセプトに、完全受注販売で展開するYURUGI（ユルギ）2nd collectionの受注受付を公式オンラインストア（https://yurugi-lifestyle.com/）にて開始しました。
【アイテム】
・オリジナルTシャツ（12色/6サイズ）
・オーバーサイズTシャツ（12色/6サイズ）
・ロングTシャツ（12色/6サイズ）
・ハーフパンツ（9色/6サイズ）
【受注期間】
2026年3月13日(金)19:00～3月22日(日)23:59
特典
・Tシャツ（3型）1枚ごとに、お好きなワッペン（全7種）を最大3枚まで選べる（1枚目無料）
・ご注文ごとに「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント（全7種のうちいずれか）*
・ご購入金額が一定以上の場合、「オリジナルタオルハンカチ」をプレゼント
・メッセージ入りの「スペシャルブックボックス」にてお届け
* 一部対象外となります。詳しくは公式オンラインストアをご覧ください。
【お届け時期】
2026年7月頃（完全受注生産）
※生産状況や天候等の影響により、お届け時期が前後する場合がございます。
会社概要
会社名：タナカライフスタイル株式会社
本社所在地：東京都目黒区
設立： 2025年5月22日
HP：https://yurugi-lifestyle.com/
お問い合わせ先：info@yurugi-lifestyle.com