東京在住のローファイビートメイカー・sophisticated silenceによる新曲「Petals in Spring」が、3月13日(金)リリース。

株式会社STARBASE「Petals in Spring」アートワーク

東京を拠点に活動するローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、『Petals in Spring』を2026年3月13日(金)にリリースする。

シンセパッドとピアノを軸に、時を刻むような時計の音が静かに重なり合う本作は、桜の花びらが舞う情景を想起させる、穏やかで内省的な一曲。アンビエントやダウンテンポの質感をまといながら、春を待ちわびる心の揺らぎや、移ろう時間の気配を丁寧にすくい取っている。

「Petals in Spring」は、忙しない日常の中でふと立ち止まり、季節の気配に耳を澄ませるためのサウンドトラックとして、静かに寄り添う作品となっている。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/3/13(金)

アーティスト：sophisticated silence

タイトル：Petals in Spring

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/SS_PIS

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。

アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence