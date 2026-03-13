東京在住のローファイビートメイカー・sophisticated silenceによる新曲「Petals in Spring」が、3月13日(金)リリース。
株式会社STARBASE
「Petals in Spring」アートワーク
●楽曲情報●
「Petals in Spring」アートワーク
東京を拠点に活動するローファイ・ビートメイカー sophisticated silence が、『Petals in Spring』を2026年3月13日(金)にリリースする。
シンセパッドとピアノを軸に、時を刻むような時計の音が静かに重なり合う本作は、桜の花びらが舞う情景を想起させる、穏やかで内省的な一曲。アンビエントやダウンテンポの質感をまといながら、春を待ちわびる心の揺らぎや、移ろう時間の気配を丁寧にすくい取っている。
「Petals in Spring」は、忙しない日常の中でふと立ち止まり、季節の気配に耳を澄ませるためのサウンドトラックとして、静かに寄り添う作品となっている。
●楽曲情報●
配信開始日：2026/3/13(金)
アーティスト：sophisticated silence
タイトル：Petals in Spring
レーベル：Idiot Pop Records
配信リンク：https://lnk.to/SS_PIS
●sophisticated silence プロフィール●
東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。
アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。
＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence