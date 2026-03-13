埼玉県ときがわ町の里山が「理想郷」に。Teenage Brewing 3周年記念フェス『Teenage Weekend 2026』5月30日(土)開催決定！

株式会社キルク

2026年5月30日（土）、埼玉県ときがわ町のブルワリー「Teenage Brewing」は、創業3周年を記念した野外フェス『Teenage Weekend 2026』を開催いたします。「Commune（共同体）」をテーマに、アニバーサリービールの先行開栓や地元の食、音楽を凝縮した、1日限りの理想郷を創出。開催発表に合わせ、本日3月13日（金）19:00よりチケット販売を開始いたしました。

■ 里山に、僕らの「共同体（Commune）」を。

埼玉県ときがわ町の美しい自然に囲まれた「里山village四季彩館」を舞台に、3回目となる今年は「Commune（共同体）」をテーマに掲げます。 単なるビールイベントや音楽フェスの枠を超え、アーティスト、来場者、そして地域が混ざり合う、美しくも自由な「理想郷」を目指します。

■ 3周年を彩る「ここだけの体験」：ビール・音楽・里山のマリアージュ

3周年を迎える今回の『Teenage Weekend』では、単なるビールイベントにとどまらない、五感を刺激する特別なコンテンツを数多く提供予定。

1.3種の周年ビール他、Teenage & Nobodyが15タップ以上登場

3周年記念ビールの先行開栓に加え、野外に最適なセカンドブランド「Nobody Brewing」を含む15種類以上のラインナップが登場。里山の空気の中で、Teenage渾身の一杯をご堪能ください。

2.音楽とビールが溶け合う「The "Commune" Session」

去年、あの場所で生まれた一体感をもう一度--。そして今年はもっと近くで。

10組以上のアーティストが奏でる音と、グラスの中で弾けるビールの泡が一体となる、

唯一無二のライブ体験を提供します。

3.「十代食堂」と地元グルメの至福のペアリング

Teenage Brewing タップルームの味を会場へ。「十代食堂」が登場。スペシャルゲストの参戦も予定しており、地元の出展者やキッチンカーと共に、ビールが進む最高のフェスフードをお届けします。

4.限定アパレル、ワークショップ、そして宿泊キャンプ体験

限定アパレルの販売やシルクスクリーンワークショップなど、形に残る思い出作りも充実。そのまま会場で余韻に浸る、キャンプサイトも数量限定で販売開始。

■ 感情を揺さぶる3つの特設エリア：里山に広がる「共同体」の物語Living Roof

Local Food Court┃Craft Beers and more Drinks┃Acoustic Live┃Talk Show┃Onsen etc ...

「おかえりなさい、初めまして、僕らの拠点へ。」 ときがわの風が吹き抜けるエントランス。

まずはここで、再会の乾杯を。地元の食とTeenage Brewingの鮮やかな缶ビールがカジュアルに混ざり合う、共同体のリビングです。

Our Commune

Music Live & DJs┃Craft Beers┃Talk Show┃Kitchen Car Court┃Workshops┃Camping etc ...

「アーティストの呼吸さえも、音楽の一部になる。」 今年はメインステージも大きくアップグレード。

去年、あの場所で生まれた一体感をもう一度--。そして今年はもっと近くで。アーティストと目が合う距離で、音が、熱が、ダイレクトに共鳴します。

Riverside Bar & Diner

Craft Beers┃Teenage Bekkan's Special Food┃Merchandise┃Chill Lounge etc ...

「大自然を味わう、大人の特等席。」 川のせせらぎがBGM。

ここでは時間が少しだけゆっくり流れます。十代食堂の限定メニューを片手に、ハンモックに揺られる。日常を忘れ、ただの「自分」に戻るためのチルアウト・聖域です。

■ 開催概要

日時： 2026年5月30日（土）11:00～19:00（雨天順延：5月31日）

会場： 里山village四季彩館（埼玉県比企郡ときがわ町）

内容： ライブ、DJ、ビアフェス、物販販売、フードコート、ワークショップ、キャンプ等

詳細はチケットページにてご確認ください

■ チケット情報

チケット販売ページ：https://teenageweekend2026.peatix.com

通常チケット： 入場 ＋ 1ドリンク付き（未成年無料・要保護者同伴）

キャンプサイトチケット： 1～2名区画／3～4名区画／5～6名区画（数量限定）

※詳細は公式SNSにて順次公開いたします。

■ Teenage Brewingについて

2023年6月より醸造開始。自由で現代的なアプローチで新しい驚きと記憶を創る一杯を。１０代の頃の瑞々しい情熱と感性を忘れず、自由で現代的かつ、洗練されたプロフェッショナルなクラフトビール造りに日々向き合っております。わずか２年ながら現在では業界で独自のポジションを確立し、リリースのたびに新作は数分で完売、販売先は１,０００店超え、ビアフェスでは提供前から行列ができるなど、業界内で確かな評価をいただいてまいりました。クラフトビール先進国アメリカ、イギリス、オーストラリア等の世界各国の名門ブルワリーとのコラボレーションや、先の国やアジア諸国への輸出も２０２５年より本格化。

【公式情報】

Instagram: [https://www.instagram.com/teenage_brewing/]

X (Twitter): [https://x.com/TeenageBrewing]

公式サイト: [https://teenage.jp/]

お問い合わせ: info@teenage.jp（担当：小川・石塚）

【メディア関係者様へ】 当日の取材や撮影、インタビュー等のご相談も承っております。里山の豊かな自然と、新しいコミュニティの形をぜひ貴メディアにてご紹介いただけますと幸いです。

株式会社キルク

所在地 : 埼玉県比企郡ときがわ町馬場435番1

代表者 : 代表取締役社長 森大地

設立 :2010年11月10日

資本金 : 3,000,000 円

URL : http://teenage.jp

事業内容 : 飲食店、物販店の経営及びコンサルティング

酒類の製造、輸出入、卸売、小売及び通信販売



■本リリースに関するお問い合わせ先

担当：森、小川（株式会社キルク）

電話：080-4201-0025

メール：info@teenage.jp