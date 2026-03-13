メイソン・マウント選手とミズノブランドアンバサダー契約締結

ミズノ株式会社

ミズノは、イングランド強豪クラブのマンチェスター・ユナイテッドFCで活躍するメイソン・マウント選手とミズノブランドアンバサダー契約を締結します。

今回の契約により、メイソン・マウント選手はフットボールシューズ「MIZUNO α III JAPAN（ミズノ アルファ スリー ジャパン）」を使用します。 また、ミズノフットボール品に関する改良や開発に対するアドバイスをもらうとともに、フットボール以外のミズノ品の宣伝・広報活動にも協力いただきます。

メイソン・マウント選手 コメント

「初めてミズノのスパイクを履いた瞬間、その特別さをすぐに感じました。スパイクは、ピッチと自分をつなぐ唯一の道具です。ミズノの品質やクラフトマンシップ、そしてフィット感には強く印象を受けました。箱から出してすぐに足を入れても、完璧にフィットしたことを覚えています。

このスパイクには、細部へのこだわりや努力、そして信頼といった、僕が選手として大切にしている価値観がしっかりと表れていると感じています。

ミズノ株式会社 代表取締役社長 水野明人 コメント

「メイソン・マウント選手をミズノブランドアンバサダーとして迎えることができ、大変うれしく思います。輝かしいキャリアを持ち、世界最高の舞台で活躍し続けるマウント選手と共に、ミズノのフットボール事業も今後さらにグローバルで成長と進化を続けてまいります。今回のパートナーシップがマウント選手のさらなる飛躍へとつながり、ミズノブランドの価値を高めてくれると期待しています。」

メイソン・マウント選手使用シューズ「MIZUNO α III JAPAN」について

「MIZUNO α III JAPAN」は、新たに軽量で柔らかいニットを採用し、3層のアッパー構造にアップデートしています。また、アッパーにステッチを施すことで、ニットの柔らかさを保ちつつ、過度な伸びを抑制し、フィッティングを追求しています。さらに、アッパー前足部の裏材にグリップ力の高い『ZEROGLIDE α Mesh(ゼログライド アルファ メッシュ)』を採用し、プレー中の足のズレを軽減、足との一体感を追求しています。

▼「MIZUNO α III」シリーズの詳細はこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/football/mizuno_alpha

【メイソン・マウント選手について】

所 属 ：マンチェスター・ユナイテッドFC（イギリス）

生年月日 ：1999年1月10日 (27歳)

出 身 ：イングランド

主な経歴 ：

6歳でチェルシーFCのアカデミーに入団後、レンタル移籍を経てチェルシーFCの主力となり、2021年のUEFAチャンピオンズリーグ制覇に貢献しました。2023年夏にマンチェスター・ユナイテッドFCへ完全移籍し、伝統の背番号7を背負うなど世界の舞台で活躍しています。イングランド代表では、2019年に初選出されると、その後はUEFA EURO 2020や2022年のFIFAワールドカップにも出場しました。

（お客様のお問合せ先） ミズノお客様相談センター TEL: 0120-320-799