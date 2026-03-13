＜2026年4月25日・26日開催＞「ニコニコ超会議2026」企画発表第2弾 ゲーム企画、ボカニコ出演者、新企画「歌踊超対バン」など公開

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）は、今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」（開催日：2026年4月25日（土）・26日（日））の企画発表第2弾として、各企画の追加情報や出演者発表など、以下の通りお知らせします。また、3月12日（木）19時より、「ニコニコ超会議2026」入場券の一般販売を各プレイガイドで開始します。

■チケットの購入はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/ticket/(https://chokaigi.jp/2026/ticket/)

「ニコニコ超会議2026」 企画発表第2弾

超ゲームエリアメインステージ Supported by CDエナジー

バラエティ豊かなゲーム企画を展開する「超ゲームエリアメインステージ」。協賛のCDエナジーによるオリジナルステージのほか、3つのステージが決定しました。

◇ゲーム実況者超大集合2026 Supported by CDエナジー

16名のゲーム実況者たちが賞金をかけて熱戦を繰り広げる1DAYトーナメント。MCはドグマ風見とクサカアキラ、プレイヤーは後日お知らせします。

◇超女子研究大学ステージ Supported by CDエナジー

YouTube登録者数計160万人超の「おなけん」こと女子研究大学がニコニコ超会議に初参戦し、トークや実況プレイを実施します。

◇東方ステーション出張版in超会議2026 Supported by CDエナジー

ビートまりお、金澤まい、ZUNなどが出演し、『東方Project』の魅力や最新情報などをお伝えする、"古きよき"ステージを目指した二次創作情報番組です。

超ボカニコ2026 Supported by タイミー

ボカロ曲だけの音楽ステージ「超ボカニコ2026」の出演者を発表。昨年に引き続きTeddyLoidとギガちゃん（ママ）のDJに加え、鈴木このみがゲストボーカルとして出演します。

◇出演者

鬱P / 海茶 / 烏屋茶房 / 栗山夕璃 / さたぱんP / サツキ /

椎乃味醂 / 八王子P / 原口沙輔 / picco / フロクロ / 宮守文学 /

YASUHIRO（康寛） / 吉田夜世 / 和田たけあき /

TeddyLoid with ギガちゃん（ママ）、

ゲストボーカル：鈴木このみ

TeddyLoid with ギガちゃん（ママ）（ゲストボーカル：鈴木このみ）

※各出演日は後日お知らせします

超絵師展 ～IFの楽曲世界展～ Supported by セゾンテクノロジー

昨年に引き続きセゾンテクノロジーの協賛が決定した、ボカロの名曲のイラストを別の絵師が新解釈で描き下ろして展示する超絵師展。ryo（supercell）、Neru、40mPなど総勢17名のボカロPが参加し、イラストのテーマ楽曲は『メルト』『初音ミクの消失』『テトリス』『ロキ』などレジェンド曲からSNSの話題曲まで、全35曲で構成されます。絵師は140名が参加し、会場には計140点の最新作を展示します。

▼参加絵師

など計140名

歌踊超対バン

4月26日（日）11時30分より、歌ってみたや踊ってみたのアーティスト5組による対バンライブを初開催します。チケットは3月12日（木）19時より販売を開始します。

■チケット詳細はこちら→ https://dwango-ticket.jp/project/rXHq0byxDp

※本チケットとは別に「ニコニコ超会議2026入場券」のご購入が必要です。

▼出演者

超推しグルライブ！

「推しを全力で応援する」をコンセプトとした、初開催のライブ＆ファンミーティングイベント。インターネットで活躍するグループが中心に出演し、ファンが推しへの想いを直接届けられる場として実施します。DAY1ではライブ公演、DAY2ではファンミーティングとミニライブを開催し、トーク企画や参加型コーナーなどを通じて、推しとファンが同じ空間で熱量を共有できるステージです。

◇4月25日（土）「ライブ公演」

ほか

◇4月26日（日）「ファンミーティング＆ミニライブ」：そらねこ&ラメリィ、Doll's Requiem ほか

■チケット詳細はこちら→ https://dwango-ticket.jp/project/imJydTTVVO

※本チケットとは別に「ニコニコ超会議2026入場券」のご購入が必要です。

超歌ってみた

歌ってみたの動画投稿祭「歌踊コレ 2026春」のランキング上位者などが出演するライブステージ「歌ってみた Collection LIVE」のゲストとして、以下の出演者が決定しました。

超踊ってみた Supported by 三菱UFJカード Visa

三菱UFJカード Visaの協賛で実施する超踊ってみた。「超踊ってみたオフ」のテーマソングが『春裏々』に決定しました。振り付け映像は3月20日（金）頃に公開予定です。また、踊り手と歌い手がコラボするライブステージ「Collection THE LIVE ～踊ってみた×歌ってみた～」の出演者39名を公開しました。

■出演者の詳細はこちら→

https://chokaigi.jp/2026/plan/odottemita/

春裏々（作曲：ヤマギシコージ、作詞：うにし）

超コスプレ Supported by ファミリーマート

コスプレイベント「acosta!」と同時開催されているコスプレイヤーによるダンスイベント「CDEF」を、「超CDEF」としてニコニコ超会議で初開催します。また、新企画としてSNSでバズったコスプレイヤーをゲストにお呼びし、当時の反響などをトークする「バズったコスプレイヤー大集合！」の実施が決定し、”代謝ネキ”として17万いいねがついたえい梨のほか、様々なゲストが出演します。なお、コスプレ参加のチケット「超コスプレチケット」は3月12日19時より一般販売を開始します。

コスプレダンスエンターテイメントフェスティバル「CDEF」

■チケット詳細はこちら→

https://chokaigi.jp/2026/ticket/cosplay/

※本チケットとは別に「ニコニコ超会議2026入場券」のご購入が必要です。

えい梨

超VTuberのASMR足湯

足湯に浸かりながら、VTuberに癒やされる体験型の新ブース。VRでVTuberを見ながらASMRで素敵な声を楽しめる「ASMR足湯」と、VTuberへのお悩み相談やVTuberの足湯カラオケライブを開催する「大衆足湯」を実施します。

◇「大衆足湯」出演者：VRアイドル えのぐ、おめがシスターズ、花京院ちえり、かなえ先生、MC 森遥香 ほか

その他出演者は後日お知らせします。

超・思考実験展

「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか︖」をテーマに思考を実験していく、新たなじぶん没入体験&エンターテインメント「思考実験展」。東京・大阪で２万人が体験し、大きな反響を呼んだ本作が、ニコニコ超会議に初出展します。様々なジャンルから参加するゲストが究極の選択に挑み、普段は覗けない思考や価値観をステージでお届けします。ゲスト発表や続報は、順次「思考実験展」公式X（旧Twitter）でお知らせします。

■「思考実験展」公式X（旧Twitter）はこちら→

https://x.com/shiko_jikken

※チケット詳細は後日お知らせします

超配信者

人気配信者が集結する「超配信者」のステージ全9演目を公開しました。

◇4月25日（土）

10時00分～「超寝配信」：オープニング入場中の幕張メッセでゆきみが寝配信

11時30分～「超VAMKISS」：仙台のコンカフェ「RAIVEN」で働く配信者アイドルユニット・VAMKISSによるライブステージ

12時30分～「超アフラン学園文化祭」：単独ライブイベントも成功させている配信者アフランがお届けする、配信者のライブステージ

14時30分～「視聴数イベント」獲得ステージ枠：超配信者「ステージ枠獲得」視聴数イベント2026で入賞した配信者によるステージ

16時00分～「超新規配信者」：加藤純一、もこう、ひろゆきをゲストに迎え、新規配信者が特技を披露

◇4月26日（日）

11時00分～「超演劇～ニコ生の女神が消えた空白の1年～」：配信者・ユキちゃんの脚本・演出でニコニコ生放送の”今”を表現した演劇

12時30分～「超めろめいど萌え萌え対決！？」：しすたーによる配信企画。メイドになった配信者が2チームに分かれて対決

14時00分～「超雑談」：「超配信者ギフトイベント2026」で入賞した上位8名によるステージ

15時30分～「超ニコ生料理王決定戦」：きむらし主催、「ニコニコ生放送アワード2025」で最優秀企画賞を受賞した「ニコ生料理王決定戦」

超ニコニコインフォ2026

ニコニコ超会議2026の見どころなどを紹介する「超ニコニコインフォ」を、4月21日（火）、4月24日（金）～4月26日（日）に生配信します。百花 繚乱、鶴野有紗、栗田穣崇のほか、様々なゲストも出演します。4月21日（火）は声優の三上枝織と高橋花林をお迎えし、Zoom参加する視聴者と一緒にテーマに沿って飲んで・食べて・しゃべくり倒す特番「超乾杯SP 2026 Supported by 濃いめのレモンサワー」を配信するほか、4月25日（土）には「ニコニコ動画アワード2025」トロフィー授与式を実施し、ひろゆきも出演予定です。このほか、「ニコニコ超会議2026」の閉幕に合わせて行う恒例企画「濃いめのネット打ち上げ超乾杯」を今年も実施します。

■その他企画情報はこちら→ https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)

協賛・出展

三菱UFJカード Visaは、昨年から継続している「超踊ってみた」への協賛に加え、新たに「超ニコニコ盆踊り」への協賛も決定。協賛規模を拡大して超特別協賛となりました。

また、特別協賛にGoogle Play、超絵師展協賛にセゾンテクノロジーが新たに加わりました。これにより「ニコニコ超会議2026」は、15社1団体の協賛、82社9校5自治体の出展が決定しました。

■協賛・出展一覧

【超特別協賛】 三菱UFJカード Visa

【特別協賛】 KADOKAWA / Google Play / #コンパス

CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】 株式会社タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy合同会社

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工(NSK)

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】 セゾンテクノロジー

【超ボカニコ2026協賛】 東武トップツアーズ株式会社

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、

モンスターストライク、NTE、株式会社三洋販売、PARLOR NICOLE、株式会社デンソー、

日本キッチンカー経営審議会、茨城県、PIGG PARTY、instax(TM)“チェキ”、株式会社LEAFshade

【出展】

War Thunder、NSGカレッジリーグ、サンレイ・フーズ、家庭科のドラゴン、Bistro たしろ、

国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社ベルパーク、ロート製薬 Calamee、

株式会社アニメイト、株式会社UNCHAIN、大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構、

小林製薬株式会社、First off Projects、株式会社SOSHI、肉の万世、ニチバン株式会社、

マシェバラ、ヤマダイ株式会社、雪ミク スカイタウン出張所、

株式会社ユニフルーティージャパン、スーパーコンピュータ「富岳」、株式会社りらいぶ、

HMV＆BOOKS、エスワンフォー株式会社、ICEE、推し活グッズのOZaKKa（オザッカ）、

株式会社オシカツラボ、株式会社キャステム、崎陽軒、神戸コロッケ、

コミスマ株式会社（GANMA!（ガンマ））、学校法人湘南工科大学、silkmasterSB、

シン・いばらきメシ総選挙実行委員会、神血の救世主、精華町、

株式会社セブンドリーム・ドットコム、超どら焼き YURINAN -ゆうりんあん-、

LEGEND WALKER、株式会社電子技販、東北ずん子・ずんだもん公式、

東北ずん子スタンプラリーを勝手に応援してる店、TOHOシネマズ株式会社、DOLK、

羽田プロジェクト、北海道プレミアム生ソフトTUMUGI、中央町戦術工芸/CTCRECORDS、

AVIOT、一般社団法人 奄美群島観光物産協、⾬⾐、eight one cafe、がだんだん株式会社、

兼由【KANEYOSHI】、上山市、キャット・ホイ商事合同会社、株式会社Gugenka、Ｋｕｒｏｅ、

有限会社コスメティックカルチャー、株式会社コンテンツセブン、超コンペイトウ王国、

斎藤塗料株式会社、スキンライフ、たんや十兵衛、チュロス製造所、Desktop Mate、

株式会社DREAMBEER、とんかつ四十三番、有限会社中谷牧場/ARVO、株式会社ナノベース、

日本生命保険相互会社、橋本漆芸、ハタ鉱泉株式会社、ハッピーハッピーメロンパン秘密基地、

AI PikattoAnime / ピカットアニメ、福井けいりん、プレミアムウォーター株式会社、

文教大学 情報学部、報知エンターテインメントマーケット、美作大学、株式会社メイカーズ、

ヤマハ株式会社新規事業開発部、REALITY、Y4K PRODUCTS、和真パレット

「ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa」開催概要

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

【第3弾】ニコニコ超会議2026 発表特番

【放送日時】 2026年4月9日（木）19時～終了時間未定

【放送URL】 https://live.nicovideo.jp/watch/lv350019409