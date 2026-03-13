Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「甘楽デイティー」初のオリジナル楽曲「レッテル」デジタル音源配信スタート＆Music Video公開！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」所属タレント「甘楽デイティー」による初のオリジナル楽曲「レッテル」のデジタル配信を開始、Music Videoを公開したことをお知らせします。

本日3月13日に、甘楽デイティーによる初のオリジナル楽曲「レッテル」のMusic Videoを公開しました。

また、0時より各種音楽配信サービスにて音源配信も開始しております。

■YouTube:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JAcEgJhrR00 ]

■楽曲はこちら

https://orcd.co/retteru

初のオリジナル楽曲リリースを記念して、甘楽デイティーからのコメントも届きました！



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いつも応援してくれて、本当にありがとうございます！

ついに、自分にとって初めてのオリジナル曲を作ることができました。

そして今回、一緒に制作してくれたのは栗山夕璃さん。

本当に天才的なミュージシャンで、この曲を一緒に作れてすごく嬉しいです!!!（天才）

この曲は、きっと多くの人が一度は感じたことのある気持ちについて歌っています。

社会に合わせるために本当の自分を隠したり、周りに求められる「こうあるべき姿」を演じたりして、そのうち少しずつ、自分の中が乾いていくような感覚。

本当の自分でいることって、簡単じゃない。

でも、その方がずっと美しいことだと思うんです。

だって、あなたは「あなたのまま」で生まれてきたんだから。

無理にそれを押さえつけ続けると、ゆっくりと自分を殺してしまうだけ。

私たちは誰かの理想になるためじゃなくて、本当の自分として生きるためにいると思う。

もちろん、こんなこと言うのは簡単だし、現実はもっとずっと複雑で難しい。

だからこそ、この曲には自分の気持ちを全部込めて歌いました。

もしよかったら、たくさん聴いてくれたら嬉しいです。

そして、この社会へのちょっとした"反抗心"を、一緒に感じてくれたらもっと嬉しい。

改めて、本当にありがとうございます。

そして…この退屈な社会なんてクソくらえ。w 自由に生きさせてくれ～！！

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また作詞作曲を手掛けた栗山夕璃さんからのコメントはこちら

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『レッテル』リリースおめでとうございます！！

美しい歌声と激しい演奏。

美しいコードと激しい歌声。

両方が混ざり合った曲で大好きです。

2番Aの甘楽ディティーさんの歌詞。とても素敵です。

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■楽曲情報

「レッテル」

甘楽デイティー：「レッテル」ジャケット

Lyrics , Music & Arrangement ： 栗山夕璃

English Lyrics ： 甘楽デイティー

Guitar : Nagasaki

Bass : tmsw

Drum : 裕木レオン

Mix ： 南前修司

Recording Engineer ： 石川歌織

Art, conception: ザビ【ZABI】( https://x.com/ZabiMasurao )

Video, conception: NORL ( https://x.com/NORLtin )

Jacket Design : スプーキー