よしもと初「コント中心」の劇場！YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERZAZY単独公演『なんか』開催決定！

吉本興業株式会社

お笑い芸人・ZAZYによる単独ライブを、5月9日(土)に東京・六本木「YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER」にて開催します。2025年7月にオープンした同劇場は、よしもと初となる「コント中心」の劇場です。独特のビジュアルとシュールな世界観、フリップを用いた唯一無二のネタスタイルで人気を集めるZAZYが、こだわりの空間でどのようなステージを繰り広げるのか注目です。

本公演では、このライブのために制作された新ネタを中心に、ZAZYの魅力を存分に体感できるステージをお届けします。

チケットは3月19日(木)11:00より、ZAZYファンクラブ「ZAZYの世界」会員限定先行受付を開始します。FANYチケット先行は3月28日(土)11:00より受付開始。一般販売は4月4日(土)10:00より販売開始となります。ZAZYならではの発想力と表現力が詰まった単独ライブにぜひご期待ください。

ZAZY 本人コメント

ZAZY単独公演『なんか』を開催します。

今回の公演タイトルは『なんか』です。

なんか頭にこびりつくネタ考えてます。

なんか全員で歌うかもしれません。

なんか変な時間もあります。

同じライブでもその人その人によっては感じ方はなんか違います。その人自身も毎日なんか違います。この日、ZAZYもいつものZAZYとなんか違うはずです。いつもZAZYってなんなんでしょう。

今回『なんか』です。

終わったあとに「なんか面白かったな」と、なんか美味しいもんでも食べてください。

ぜひ六本木で、その“なんか”を体感してください。お待ちしています。

ZAZY単独公演 『なんか』 概要

<公演概要＞

日時：5月9日(土) 開場20:45／開演21:00／終演22:10

会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER

(東京都港区六本木4丁目9-2)

劇場HP：https://roppongi.yoshimoto.co.jp/

＜チケット情報＞

チケット料金：前売4,000円／当日4,500円

※指定席販売 ※未就学児入場不可

・FC先行受付：3月19日(木)11:00～

3月24日(火)11:00まで

※ファンクラブ「ZAZYの世界」会員様限定

・当落発表：3月25日(水)18:00頃

・FANYチケット先行受付：3月28日(土)11:00～

3月30日(月)11:00まで

・当落発表：3月31日(火)18:00頃

・一般販売：4月4日(土)10:00～

・チケット販売：URL:https://ticket.fany.lol/event/detail/13967(https://ticket.fany.lol/event/detail/13967)

※3月18日(水)10:00に公演情報が表示されます。