オーストラリアが誇るロックンロール・レジェンドThe Living Endの17年ぶりの日本ツアー。即完となった東京公演に追加公演が決定！

株式会社 ヒップランドミュージックコーポレーション

オーストラリア発、世界最高峰のロックンロール・トリオ The Living End。17年ぶりとなる来日ツアーの東京公演が即日完売となり、追加公演の開催が決定した。

2025年にリリースされた最新アルバム 『I Only Trust Rock n Roll』 を携え、キャリアを代表する数々のヒットソングも披露する本ツアー。当初は東名阪のCLUB QUATTROでの3公演が発表されていたが、東京公演の即日完売を受けて追加公演が決定。ツアーファイナルとして、渋谷 Spotify O-EASTにて「Lewis Leathers presents Wings, Wheels and Rock'n'Roll Vol.4」を開催する。

"I Only Trust Rock n Roll" JAPAN TOUR 2026

7/15（水） 東京・渋谷CLUB QUATTRO -sold out-

7/17（金） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

7/18（土） 大阪・梅田CLUB QUATTRO

"Lewis Leathers presents Wings, Wheels and Rock'n'Roll Vol.4"

7/20（月・祝） 渋谷 Spotify O-EAST

Lewis Leathersは1892年創業のレザーブランド。1970年代にはSEX PISTOLSやTHE CLASHをはじめとするミュージシャンが愛用し、日本においてもモーターサイクリストはもちろん、数多くのミュージシャンや著名人に支持され続けている。原宿店のオープン10周年を来年に控える中、Lewis Leathersを愛するアーティストを迎えたスペシャルイベントを開催する。

そして当日は、FULL-LENGTH SETで演奏するThe Living Endに加えて、15年の沈黙を破る形で、ROBINが再始動をする。

ROBINは2001年、東京で結成されたサイコ・ロカビリー・パンク・バンド。ロックンロール、パンク、サイコビリーを融合した独自の攻撃的なサウンドで人気を博したが、2011年に突如解散。未だに再結成が待ち望まれる中、遂に──chapter2 2026xxx──として、この日、15年ぶりの限定再始動が決定した。

The Living Endは1994年に結成。パンクロック、ロカビリー、ロックンロールをルーツとした独自のサウンドで、90年代後半からオーストラリアン・ロックを世界へと押し上げてきた。98年のファーストアルバム『The Living End』は全豪1位を獲得し、その後も複数のアルバムがチャート上位に入り、ARIAアワードを受賞。オーストラリアを代表するロックバンドとして確固たる地位を築いている。最新作 『I Only Trust Rock ’n’ Roll』は「ロックンロール以外、何も信じない」という彼らの揺るぎない美学を真正面から叩きつける一枚。30年以上にわたりシーンの最前線を走り続けるThe Living Endが、今なお“現在進行形”であることを証明する決定作だ。

17年ぶりの来日公演。

そして、The Living EndとROBINによるダブル・ヘッドライナー・ショウ。

初期からのファンも、初体験の世代も、すべてを巻き込むノンストップ・ロックンロール。

チケットは本日より、e+にてプレオーダーが受付開始。

全てのロックンロールファンへ。

この来日イベントは、絶対に見逃すな！

"Lewis Leathers presents Wings, Wheels and Rock'n'Roll Vol.4"

7/20（月祝） 渋谷 Spotify O-EAST (OPEN 16:00 / START 17:00)

w/ The Living End / ROBIN / DJ HIKARU (BOUNTY HUNTER) and more…

プレオーダー (e+)

3月13日(金)19:00～3月22日(日)23:59

https://eplus.jp/wwrr/

Pre-order

International Tickets

3月13日(金)19:00～3月22日(日)23:59

https://eplus.tickets/wwrr/

※公演当日、Lewis Leathers革ジャン着用の方に特典有り(先着)

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[The Living End / "I Only Trust Rock n Roll" JAPAN TOUR 2026]

7月15日(水) 渋谷 CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)

7月17日(金) 名古屋 CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)

7月18日(土) 梅田 CLUB QUATTRO (OPEN 17:00 / START 18:00)

東京公演ソールドアウト。

名古屋大阪公演、チケット残り僅か。

e+

https://eplus.jp/thelivingend/

International Tickets

https://eplus.tickets/thelivingend/

今ツアーはHIP LAND MUSICの主催公演。

【リリース】

アーティスト名: The Living End

タイトル: I Only Trust Rock n Roll

Release: 2025.9.26

Label: BMG

Track List：

1. Alfie

2. Roller

3. Strange Place

4. Private Hell

5. Rain the Parade

6. Don’t Tell Me

7. Misery

8. Public Holiday

9. Camera

10. Gypsy Blood

11. I Only Trust Rock N Roll

配信リンク:

https://thelivingend.lnk.to/IOTRNRID

The Living End - Prisoner Of Society (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=VVtD4qMy5Hc

The Living End - Alfie (Official Music Video)

https://youtu.be/b52PHkX8e44?si=VbL_ehyKEqKmxP_n

【アーティスト情報】

The Living End は、1994年にオーストラリア・メルボルンで結成されたロックンロール・トリオ。

メンバーは Chris Cheney (Vo/Gt)、Scott Owen (Ba)、Andy Strachan(Dr)。

パンクロックのスピード感、ロカビリーの跳ねるビート、

クラシック・ロックのメロディを融合した独自のサウンドで、

90年代後半からオーストラリアン・ロックを世界へと押し上げてきた。

1998年発表のファーストアルバム『The Living End』は全豪1位を獲得し、

シングル「Prisoner of Society」は若者の怒りと反抗心を象徴するアンセムとして国民的ヒットとなった。

その後も複数のアルバムがチャート上位に入り、ARIAアワードを受賞。

オーストラリアを代表するロックバンドの一組として確固たる地位を築いている。

ライブバンドとしての評価も極めて高く、

無駄を削ぎ落としたノンストップのロックンロール・ショウは、

トリオ編成とは思えない圧倒的な音圧とスピード感で世界中の観客を魅了してきた。

2025年末には9枚目のスタジオ・アルバム『I Only Trust Rock n Roll』をリリース。

結成30年以上を経た今もなお、The Living Endは現在進行形で鳴り続ける、

純度100％のロックンロール・バンドである。



【Official Web Site】 https://www.thelivingend.com.au/

【X】 https://x.com/thelivingendaus

【Instagram】 https://www.instagram.com/thelivingendaus/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCH70R0R6udvDuFKs88fBuPg

【Facebook】 https://www.facebook.com/thelivingend/