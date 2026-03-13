【サザンビーチホテル＆リゾート沖縄】沖縄の初夏を先取り！全長70ｍの「ガーデンプール」2026年3月20日（金・祝）オープン

株式会社ホテルマネージメントジャパン

沖縄本島最南端に位置する糸満市にあるサザンビーチホテル＆リゾート沖縄（所在地：沖縄県糸満市西崎町1-6-1）は、2026年3月20日（金・祝）より、夏季シーズンの営業を本格始動いたします。沖縄初導入の幻想的な『虹のウォータースライダー』を備えたガーデンプールのオープンに加え、オープンエアで楽しむ『ガーデンBBQ[m1] 』の季節営業を開始いたします。

当ホテルは2025年より「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」のグループホテルに加盟。より一層充実したアクティビティと食の体験を通して、訪れるすべてのお客様に沖縄の青い空の下で、「贅沢なリゾートステイ」を提供します。

■【Activity】沖縄初！光が躍る「虹のウォータースライダー」

全長約70ｍ、５つの円形プールが連なる広大なガーデンプールに、幻想的な光の演出が楽しめる「虹のウォータースライダー」が登場。自然光をスライダー内に取り込む特殊効果により、滑走中に虹色の光の輪が現れる幻想的な体験を実現。お子様から大人まで、光の演出の中を駆け抜ける爽快感とワクワク感をお楽しみいただけます。ご宿泊のお客様は滞在中、無料でご利用いただけます（チェックアウト日の13:00まで）。また、隣接するインドアプールも備えており、天候に左右されることなくリゾート気分を満喫できます。

＜営業概要＞

・オープン日：2026年3月20日（金・祝）

・営業期間：2026年3月20日（金・祝）～10月31日(土)

・営業時間：3月20日～4月28日 9:00～18:00

4月29日～9月30日 8:00～21:00（ナイトプール営業含む）

10月1日～10月31日 9:00～18:00

・場 所：ホテル1F

・料 金：ご宿泊者無料（※外来の方のプールのみの利用は受け付けておりません）

※ウォータースライダー利用条件※

・対象：身長110cm以上、体重120kg未満の方

詳しくはこちら :https://www.southernbeach-okinawa.com/facilities/pool/

■【Gourmet】心地よい潮風を感じながら味わう「ガーデンBBQ」

プールサイドの開放的なロケーションで、期間限定の「ガーデンBBQ」を営業いたします。

ポーク、ビーフ、スパイシージャークチキンを盛り合わせたボリューム満点のグリルドミートプレートをはじめ、新鮮なシーフードや島野菜などのグリルなど、南国のリゾート気分を盛り上げる料理をご用意。サラダや前菜、フルーツなどのサイドメニューはブッフェ形式でお楽しみいただけます。南国の夜風を感じながら、ご家族やご友人とリゾートならではのディナータイムをお過ごしください。

＜営業概要＞

営業期間：季節営業（3/20～4/5、4/25～5/5、6/19～10/31）

営業時間：17:30～22:00（最終入店20:30）※当日18:00までの完全予約制

料 金：中学生以上6,050円 / 小学生2,200円 / 幼児1,100円 / 3歳以下無料

■提供メニュー一例

＜基本メニュー＞

・イカとシュリンプのガーリックホイル焼き

・グリルドミートプレート（ポーク、ビーフ、スパイシージャークチキン、ソーセージ）

・グリルドベジタブルプレート（季節野菜、島野菜）

＜ビュッフェメニュー＞

・サラダビュッフェ各種

・島豆腐のワカモレサラダ

・トルティーヤチップス

・本日のアペタイザー

・琉球野菜入りのミネストローネ

・フレッシュフルーツ

・アロエとフルーツのサラダゼリー添え

・ジャンバラヤ

・フォカッチャ

・ライス

＜アラカルトメニュー※別途料金＞

・オニオンフライ、ポテトフリット ディップソース

・蝦夷アワビ

・車エビ

・ラムチョップ

・オマール海老

・夜光貝など

■サザンビーチホテル＆リゾート沖縄について

2009年6月開業。沖縄本島南部・糸満市に位置する、全448室を有する大型ビーチリゾートホテル。那覇空港から約10km、車で約20分とアクセスに優れ、ホテル目の前には市営ビーチ「美々ビーチいとまん」が広がり、徒歩1分で海へと出られるロケーションが特長です。レンタカーを利用しない滞在でもリゾート気分を満喫できます。客室はすべて30平方メートル 以上のゆとりある設計で、オーシャンビューをはじめ多彩なタイプを用意。朝食では、洋食・和食・スイーツまで豊富なラインアップに加え、黒糖サーターアンダギーや豆腐チャンプルー、ポークランチョンミートなど沖縄らしさを感じるご当地メニューや、出来立てを楽しめるライブキッチンスタイルのメニューを提供。旅のはじまりを彩る特別な朝の時間を演出します。このほか、レストラン、宴会・コンベンション、ウエディング、マリンレジャー、屋外プール、エステサロン、ショップなど充実した施設を備え、多様な滞在ニーズに対応しています。

-ホームページ：https://www.southernbeach-okinawa.com/

-Facebook：https://www.facebook.com/sbokinawa/

-Instagram：https://www.instagram.com/southernbeachokinawa

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年3月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/