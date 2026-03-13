海外挑戦を目指す若者を支援、日本ワーキング・ホリデー協会が新宿に拠点を移転

海外留学・ワーキングホリデー相談の拡大に対応

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体 一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会は、このたび東京オフィスを移転したことをお知らせいたします。

新オフィスでは、ワーキングホリデーや留学に関する相談対応や各種セミナー開催など、海外に挑戦したい若者を支援する拠点としての機能をさらに強化してまいります。

近年、海外留学やワーキングホリデーへの関心は再び高まりつつあり、海外での生活経験や語学力をキャリア形成に活かしたいと考える若者が増えています。日本ワーキング・ホリデー協会では、こうしたニーズに対応するため、より利便性の高い立地への移転を決定しました。

■ 新オフィス所在地

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-1-12

クロスオフィス新宿 4F

※2026年3月1日より上記住所へ移転しております。

■ 移転の目的

今回の移転により、以下の活動をより強化してまいります。

・ワーキングホリデー／留学に関する個別相談

・海外経験者による体験談セミナー

・各国留学機関・教育機関との共同イベント

・海外キャリアや語学学習に関する情報提供

海外挑戦を目指す方が、より気軽に相談できる環境を整備し、日本から世界へ挑戦する若者を支援していきます。

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二国間の協定に基づき、一定期間相手国に滞在しながら就労・就学・旅行などを自由に組み合わせて生活できる制度です。

海外文化や生活を体験しながら語学力や国際感覚を身につける機会として、多くの若者に利用されています。

■ 日本ワーキング・ホリデー協会について

日本ワーキング・ホリデー協会は、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上を目的とした団体です。

海外留学・ワーキングホリデーに関する情報提供、カウンセリング、イベントなどを通じて、日本の若者の海外挑戦を支援しています。