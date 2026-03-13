『TVアニメ お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』新グッズ登場！＜AnimeJapan 2026＞先行販売も！【株式会社コスパ】

『TVアニメ お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』新グッズ登場！ 先行販売も！

コスパグループ株式会社

『TVアニメ お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』より、“椎名真昼”がお部屋やデスクを彩る新作グッズが一挙ラインナップ。

椎名真昼の様々な装いがかわいいアクリルアートスタンドをはじめ、エピソードビジュアル採用のマグカップ、Tシャツや缶バッジなど多数ラインナップ。

一部の商品を除き、3/28（土）～29（日）開催の〈AnimeJapan 2026〉コスパブースでの先行販売も決定。

◆ コスパのグッズ販売情報

日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

会場：東京ビッグサイト

販売ブース：コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）

https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=w88yqmgi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260313tenshisama_aj2026)

2026年6月中旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／「TVアニメ お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」商品情報はこちら

https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02053/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=28a5noib&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260313tenshisama)

■商品情報

商品名：椎名真昼 手帳型スマホケース（回転型）Lサイズ

発売日：2026年6月中旬予定

価格：4,730円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 フタ付きフルカラーマグカップ エピソードビジュアルVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：2,420円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 アクリルアートスタンド ひまわりVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：2,420円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 アクリルアートスタンド ネモフィラVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：2,420円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 アクリルアートスタンド 中華街Ver.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：2,420円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 パスケース（ナスカン付き） カジュアルファッションVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：1,650円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 クリーナークロス ティザービジュアルVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：660円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 クリーナークロス ロリータファッションVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：660円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 65mm缶バッジ パジャマVer.

発売日：2026年6月中旬予定

価格：605円（税込）

【先行販売情報】

■2026年3月28日（土）・29日（日）開催〈AnimeJapan 2026〉コスパブース（ブース番号：A-34／東7ホール）にて先行販売予定

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

商品名：椎名真昼 フルグラフィックTシャツ 十五夜Ver.

発売日：2026年6月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：6,930円（税込）

商品名：椎名真昼 手帳型スマホケース（回転型）LLサイズ

発売日：2026年6月中旬予定

価格：4,950円（税込）

■権利表記

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

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■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパティオ公式サイト https://www.cospa.com/cospatio/

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◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

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