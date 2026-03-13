ASUS、TUF Gamingシリーズより27インチQHD第5世代のゲーミングモニター「VG27AQE5A」を2026年3月13日に発売開始

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、TUF Gaming シリーズ第5世代モニター「TUF Gaming VG27AQE5Aを、2026年3月13日（金）にドスパラより販売開始します。ゲーマーのみならず、デスクスペースや予算を抑えた導入をご検討の方々まで、多様なユーザーのニーズに対応した仕様となっています。競争力のある価格帯で提供される本シリーズは、ゲーム体験を向上させるアップグレードを実現しています。

【製品特徴】

■TUF Gaming VG27AQE5A

- プロゲーマー向けに設計された165Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD（2560x1440）Fast IPSゲーミングモニター- 0.3ms GTG（最小値）応答時間による滑らかなゲームプレイ、さらにゴーストやモーションブラーを低減するASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジー- シームレスでティアリングのないゲームプレイを保証するNVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSync(TM) Premium、独自のVariable Overdriveテクノロジー- マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載- ユーザーのゲーミング体験を向上させるAI駆動機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー

製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqe5a/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqe5a/techspec/?utm_source=PR&utm_medium=Link)