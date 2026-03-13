イラストレーター/umaoのソフビ「アザラシ」に新色が発売開始！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）が運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」より、イラストレーター/umao氏とのコラボしたアートピースなソフビ「アザラシ」より、フロッキー加工を施した新色3つの第2弾が順次販売開始となります。

人気イラストレーターのumao氏が描くイラスト作品に登場する「アザラシ」をソフビ化した本製品は、愛らしいフォルムに思わず撫でたくなるやさしさ溢れる仕上がりで、ポケットに入れて連れ歩くのも良し、机に並べるだけでもちょっとした癒しを与えてくれます。

今回の新色は、BLUE／GRAY／ORANGEの3種類。さらに、フロッキー加工が施されており、触り心地もさらにアップしております。

umao氏の洗練された作風を、立体でも楽しめるアートピースに。ぜひお手元に迎えてみてください。

【製品概要】

・製品名：アザラシ / GRAY FLOCKY、アザラシ / BLUE FLOCKY、アザラシ / ORANGE FLOCKY

・価格：各3,850円（税込み）

・販売場所：ケンエレファント直営店舗（VINYL、ケンエレブンシツ、公式オンラインストア「ケンエレストア」

一部ケンエレスタンド＆ケンエレラグーン）

他、雑貨・ホビーショップなど

・サイズ：ソフビ本体 H120×W50×D40mm、パッケージ H200×W120×D40mm

・材質：PVC、ナイロン

・企画・制作監修：中空工房

【中空工房 ブランド紹介】

ケンエレファントの「世界をもっと面白くする」というミッションのもとに生まれたソフビブランドです。

東京・墨田にある自社工房を拠点に、昭和の時代から受け継がれてきた製造技術を大切にしながら、熟練した職人の手によって製品を生み出しています。

また、海外工場においては新しい表現を支える環境づくりを進め、ものづくりの体制強化にも取り組んでいます。

ソフビをアートピースとして捉え、その可能性を探求し続けながら、技術と創造の両面で新たな表現に挑戦しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/chukukobo/

Instagram：https://www.instagram.com/chukukobo/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/