『Sabaton』が『World of Warships』に参戦！ 日本の戦艦がテーマの新曲「YAMATO」と期間限定コラボ

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPC向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships』において、アップデート15.2を実施するタイミングに合わせ、スウェーデンのヘヴィメタルバンド『Sabaton』との新たなコラボレーションを行います。本コラボレーションにおいては、伝説的な日本の戦艦を題材にしたニューシングル「YAMATO」がリリースされるほか、2026年3月13日（金）から2026年4月16日（木）までの期間、ゲーム内で入手可能なコレクション「The Legend of Sabaton」も登場するなど、多彩な内容をお楽しみいただけます。

■『Sabaton』のニューシングル「YAMATO」が世界同時リリース

『Sabaton』の最新シングル「YAMATO」は、同名の象徴的な日本戦艦へのオマージュであり、ファンを激しく重厚な歴史の旅へと誘います。この楽曲は、2019年にリリースされた彼らの初コラボシングル「Bismarck」の成功を受けた、『World of Warships』と『Sabaton』の2度目のコラボレーションとなります。リリースを記念して、特別な「YAMATO」ミュージックビデオもYouTubeで公開されており、ヘヴィなリフに印象的なビジュアルを組み合わせることで、より没入感のある視聴体験をお楽しみいただけます。また、この新曲「YAMATO」は日本限定でシングルCD化され、『Sabaton』の最新アルバム「レジェンズ」と同梱のスペシャル・パッケージ版として2026年3月13日（金）にリリースされます。詳しくはこちら(https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/04/0101?wovn=zh-CHT&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnuGTghRXAZhOUZDrgLQjov77xYAdU2_TjYFi0BPiRjvk8359F5tb_PgQcQWo_aem_5sUq-06OIjJoU-jGQOE--g)をご覧ください。

<『Sabaton』最新シングル「YAMATO」のミュージックビデオはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Dfh1aSdxr9U)>

※当ビデオのみ2026年3月14日（土）AM 0：00公開予定です。

■『Sabaton』のフロントマンJoakim Brodenが艦長として登場

今回のコラボレーションでは、『Sabaton』のフロントマンJoakim Brodenが『World of Warships』に艦長として登場します。ボイスオーバーには、Joakim本人に加え、『Sabaton』のベーシストPar Sundstromの音声も収録されています。艦長Joakim Brodenが指揮を執ると、通常の戦闘BGMが「YAMATO」または「Bismarck」に置き換わり、あらゆる交戦が壮大なメタル体験へと変わります。

・ウォーゲーミング／Christian Bergmann（Deputy Publishing Director）氏のコメント

「『Sabaton』との協力により、力強い新シングル『YAMATO』を実現できたことを大変嬉しく思います。歴史を物語として描き出し、命を吹き込む『Sabaton』の情熱は、私たちのチームだけでなく、コミュニティの皆さんの心にも深く響いています。今回のコラボレーションの一環として、バンド、そのレガシー、そして私たちすべてにインスピレーションを与えてくれる物語を称える新コンテンツを、プレイヤーの皆さんにお届けできることを嬉しく思います」

・Sabaton／Par Sundstrom氏のコメント

「『Bismarck』はとても刺激的な楽曲でしたが、アルバムには収録されず、どこかまだ足りないものがあるように感じていました。私たちはずっと、その物語の続きを描きたいと思っていたのです。長年にわたり、数え切れないほど多くのファンが『大和』についての楽曲を書いてほしいと私たちに求めてきました。そして、それが『Bismarck』で始めたものの自然な続きになると確信しました。この曲はまったく異なるサウンドにしたいと考えていて、Tommyがこの曲の音楽を書いていたとき、私たちはこの物語にふさわしい、力強い楽曲ができたと感じました。今回も再び『World of Warships』とコラボレーションしていますが、私たちの世界観は非常に近いため、この素晴らしいパートナーシップを続けることはとても自然なことに思えます。今回もまた、私たちは伝説的なミュージックビデオを共に作り上げました！」

■「YAMATO」テーマのライブ配信とコンソール版およびモバイル版での『Sabaton』展開

2026年3月14日午前2時（日本時間）より、『World of Warships』公式Twitch、YouTube、Twitterで配信されるライブ配信を視聴できるようになります。この配信にはPar Sundstromが出演します。視聴者は今回のコラボレーションによる新たなゲーム内コンテンツを無料で入手できるチャンスがあるほか、『Sabaton』のコンサートチケットが当たるチャンスもあります。

なお、一部の『Sabaton』コンテンツについては、『World of Warships』だけでなく、『World of Warships: Blitz』および『World of Warships: Legends』、さらに『World of Tanks: Modern Armor』にも登場します。各タイトルでのコラボ期間は以下の通りです。

『World of Warships: Blitz』 ：2026年3月13日（金）～3月17日（火）

『World of Warships: Legends』 ：2026年3月30日（月）～5月4日（月）

『World of Tanks: Modern Armor』：2026年3月17日（火）～3月30日（月）※1

※1……スウェーデンTier VIII中戦車Primo VictoriaおよびスウェーデンTier IX重戦車Spirit of War Strv Kが再登場します。

■アップデート15.2／「マタパン岬沖海戦」イベントパスと復活するオペレーション

ゲームのアップデート15.2の一環として、新たなイベントパスと復活するオペレーションも登場します。「マタパン岬沖海戦」イベントパスは、イギリスとイタリアが地中海の覇権を争った戦いの85周年を記念するもので、新登場のイタリアTier VIIプレミアム巡洋艦Fiumeを含むテーマ褒賞が用意されています。

さらに、2025年に初登場した3つのオペレーションも復活し、「北極船団」「鼠輸送」「太平洋攻勢」を含めて常設コンテンツとしてプレイ可能になります。このほか、今回のアップデートでは航空母艦のメカニズム変更、マップ「沖縄」のバランス調整、新たなクラン戦シーズン、そして2026年の春節イベント継続も実施されます。

<『Sabaton』コラボレーションおよびアップデート15.2の詳細はこちら(https://worldofwarships.asia/ja/news/game-updates/update-152-sabaton-in-world-of-warships/)>

■『World of Warships』について

『World of Warships』は、ウォーゲーミングが提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクションゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しみいただけることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。

『World of Warships』フランチャイズは様々なプラットフォームへ展開

PC向け『World of Warships』の成功により、PlayStation(R)4、PlayStation(R)５、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSおよびAndroid向けに『World of Warships: Legends』と様々なプラットフォームへ展開し、それぞれのプラットフォームでもダイナミックな海戦体験を無料でお楽しみいただけるようになっております。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

■Sabatonについて

Sabatonは1999年にスウェーデンのファールンで結成された5人組のヘヴィメタルバンドです。過去の凄惨な物語を、力強くアンセミックでエネルギッシュなヘヴィメタルによって生き生きと描き出すその手腕で、世界的に知られています。これまでに11枚のスタジオアルバムと複数のEPを発表し、Sabatonはグローバルなヘヴィメタルシーンで確固たる名声を築いてきました。結成から25年以上にわたり、バンドは主要フェスティバルのヘッドライナーを務め、世界各地でアリーナ公演を完売させ、世界中に熱心なファンの大きな支持層を築いてきました。2005年のデビューアルバム以来、世界各地でゴールド、プラチナ、マルチプラチナ認定を獲得しています。また、8枚のアルバムが各国チャートでトップ10入りし、そのうち6枚がトップ5入りを果たしました。さらに、あらゆるストリーミングプラットフォームで累計30億回以上の再生数を記録し、YouTubeでは20億回以上の再生数を獲得しています。

■Better Noiseについて

BETTER NOISE MUSICはアーティスト育成会社であり、音楽、書籍、映画、ドキュメンタリー、TV番組、舞台作品、ツアーを手がけるコンテンツ制作・マーケティング会社 BETTER NOISE ENTERTAINMENT傘下の、業界有数のインディペンデントレコードレーベルです。2006年に音楽業界のベテランでありインディペンデントシーンの先駆者でもあるAllen Kovacによって設立されたBetter Noise Musicは、アーティスト育成に注力しており、現在ではFive Finger Death Punch、Yellowcard、Sabaton、The Red Jumpsuit Apparatus、Bad Wolves、Dirty Heads、The Rasmus、NOTHING MORE、The HU、From Ashes To New、Cory Marks、Eva Under Fire、The Funeral Portraitなどを擁する、音楽業界における強力なインディペンデント勢力へと成長しています。同社はニューヨーク、ロサンゼルス、ナッシュビル、オースティン、マイアミ、ロンドン、ベルリン、トロント、シドニーに拠点を持つグローバルなマーケティングおよび流通プラットフォームを運営しています。同レーベルは、2018年から2022年まで5年連続でMainstream Rock Airplay Imprint部門1位を記録した歴史的実績に続き、2024年にはBillboardのMainstream Rock Airplay Label部門およびMainstream Rock Airplay Imprint部門でともに1位に選ばれました。

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Warships』

ジャンル ：マルチプレイオンライン海戦アクション

対応プラットフォーム ：PC

配信日 ：2015年9月17日

価格 ：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Warships』公式サイト https://worldofwarships.asia/ja/

【権利表記】

(C) 2026 Wargaming.net SABATON (R) is a registered trademark of Stuffed Beaver Ltd. Used with permission.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。