【TGIフライデーズ】 1965円で楽しむ 「ニューヨークの味」。TGIフライデーズ創業61周年 『Back to New York 1965』 開催！

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、1965年3月15日、ニューヨーク・マンハッタンで誕生しました。 “Fun・Freedom・Celebration” をコンセプトに、アメリカンカジュアルダイニングの象徴として世界中で愛されてきました。 創業61周年を記念し、フライデーズの原点であるニューヨークの空気感を感じていただける期間限定フェア 「Back to New York 1965」 を開催します。期間中は、フライデーズのクラシックバーガー 「American Classic Burger（Fridays Cheese Burger）」 とニューヨークを代表するカクテル 「Long Island Iced Tea」 をセットにした特別メニューを、創業年にちなんだ \1,965（税込\2,161）でご提供します。フライデーズが生まれた街ニューヨークのスピリットを感じながら、仲間や家族とともに Celebrate with us！2026年3月15日(日)～3月31日(火)までの期間限定で開催します。

TGI FRIDAYS

1965年、ニューヨーク・マンハッタン。若者文化の中心地で誕生したTGIフライデーズは、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」 というメッセージとともに、世界へと広がりました。今回のフェアでは、創業当時のニューヨークの空気感をイメージし、アメリカンバー文化を象徴するクラシックバーガーとカクテルを組み合わせた特別メニューをご用意しました。

創業61周年 限定メニュー

AMERICAN CLASSIC BURGER (FRIDAYS CHEESE BURGER)

アメリカンクラシックバーガー（フライデーズチーズバーガー）

100%ビーフパティにチェダーチーズ、レタス、トマト、ピクルスを合わせたフライデーズの王道バーガー。

FRIDAYS CHEESE BURGER

LONG ISLAND ICED TEA ロングアイランドアイスティー

ニューヨークを代表するカクテルのひとつ。爽やかで飲みごたえのある味わいが特徴です。

LONG ISLAND ICED TEA

セット特別価格

\1,965（税込\2,161）

キャンペーン概要

Celebrate with us！フライデーズ創業61周年を記念し、ニューヨークのスピリットを感じる期間限定フェアを開催します。

【期間】 2026年3月15日（日）～3月31日（火）

【内容】

AMERICAN CLASSIC BURGER (FRIDAYS CHEESE BURGER) + DRINK

お好きな1 ドリンク

-LONG ISLAND ICED TEA ロングアイランドアイスティー

-THE PREMIUM MOLT’S R ザ・プレミアムモルツ レギュラー

-MANGO PEACH LEMONADE SLUSH マンゴーピーチレモネードスラッシュ

-BLUE RASPBERRY SLUSH ブルーラズベリースラッシュ

特別価格 \1,965（税込\2,161）

【実施店舗】

TGIフライデーズ 全13店舗

TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。

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TGIフライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI FRIDAYS

TGI フライデーズ 全13店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

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