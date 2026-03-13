【蒸蒸酒場 カイフォルニア】感謝の9周年！【3日間限定】Wキャンペーン開催!!何杯飲んでもドリンク半額!!&今だけ、蒸し牡蠣100円の『カキ祭り』!! 2026年3月17日(火)～19日(木)

有限会社アルバ

新宿・代々木の新名所「ほぼ新宿のれん街」にある『蒸蒸酒場カイフォルニア』(運営 : 有限会社アルバ)は、この度オープンから9周年を迎えることとなりました。『蒸蒸酒場カイフォルニア』では9周年を記念したキャンペーンを開催いたします。

【お席の予約はこちらから】 :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014097901/28547?isfixshop=true&affiid=campaign

【3日間限定!!代々木が揺れる、牡蠣の嵐。9年目の本気を見逃すな！】

蒸蒸カイフォルニアが9周年を迎えられたのも、ひとえに皆様のご贔屓ご支援の賜物でございます。

施されたら施し返す。これがカイフォルニアの流儀!!3月17日(火)～19日(木)の3日間は日頃の皆さまへの感謝をキャンペーンとして還元いたします!!キャンペーン3日間の間は

1.何杯飲んでもドリンク半額!!

赤字覚悟のドリンク半額キャンペーンを実施いたします。段々と青ざめるスタッフのコントラストにも注目!!

2.蒸し牡蠣100円の『カキ祭り』

兵庫県室津産の牡蠣が何個食べても100円でお楽しみ頂けます。



と世界を震撼し続ける2 WAYプレイヤーさながらの強力Wキャンペーンで皆様をお出迎えいたします!!

キャンペーンは3日間のみ。お見逃しなく!!

※対象のドリンク( サワー類 / ハイボール類/ お茶割り類 ) に限ります。

※当店は席料としてお一人様330円(税込)頂戴しております。

※対象商品以外でお一人様フード１品以上ご注文お願い致します。

※場合によりお席の2時間制を取らせていただきます。

※店舗Instagramのフォローが条件となります。

【食べて、引いて、運試し！カイフォルニアの9周年は、旨いと楽しいが止まらない。】

カイフォルニアの9周年はこれだけでは、終わりません。ご来店頂くと、もれなく引けるくじ引きチャレンジもご用意!!

サービス券の特賞には…1杯目サービス年間パスポートをプレゼント!!

1年間生ビールを1杯サービスで飲み続けると、100万円以上お得に!!もちろん、特賞以外にもお得なサービス券もご用意しておりますので、呑んで食べて更にワクワクを感じながらお愉しみ下さい。

※くじ引きチャレンジは3月17日から31日までの開催です。

【メニューも大幅リニューアル!!】

今回のリニューアルでは『蒸串』なる新ジャンルを新たなラインナップに加えました。串もののメニューと言えば、「焼き」や「揚げ」が主流ですが、カイフォルニアでは店舗の根幹でもある【特大蒸し器】を使い、『蒸串』としてご提供します。

元々は魚貝を調理するうえで、漁師の究極の調理法であった「蒸し」を取り入れることで、旬の食材をよりヘルシーにお愉しみ頂けます。もちろん、以前同様に兵庫県室津産の牡蠣や、大振りの『牡蠣・帆立・海老』や名物の『金目鯛の姿蒸し』は健在。

更に、〆のメニューとして人気のあった釜炊きご飯のラインナップも3種類に!!飲みの席だけでなく食事メインのシチュエーションでもご満足頂けるようメニューが進化した蒸蒸酒場カイフォルニアにご期待下さい。

今後もより良いサービス、商品をお客様へご提供するべく店舗運営に励んで参ります。是非この機会にご来店ください。

【店舗情報】

蒸蒸酒場カイフォルニア

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目20－21ほぼ新宿のれん街へ区画

03-5361-8688

営業時間 :

月～金 11:30 - 23:30 (L.O 22:30)

土・日・祝日 13:00 - 23:30 (L.O 22:30)







席数 : 54席

運営 :

・有限会社アルバ

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-6-1 グリーンハウス高橋605

電話番号：03-6432-5666 FAX：03-6432-5666

関連企業：株式会社ゴルフオン

Instagram : https://www.instagram.com/caifornia0317/

食べログ : https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130403/13206636/