第13回 京信・地域の起業家アワードの受賞者が決定しました

京都信用金庫11名の受賞者（最優秀賞受賞者は前列右から3番目）

コミュニティ・バンク京信（法人名：京都信用金庫、本店：京都市下京区、理事長：榊󠄀田 隆之）は、2026年3月13日（金）、「第13回 京信・地域の起業家アワード 優秀賞受賞者プレゼンテーション」を開催しました。

当金庫本店ビル内の京信ホールにて優秀賞受賞者11社によるプレゼンテーションが行われ、最優秀賞は、有識者等により組織される選考委員会によって、株式会社 MeDiCU（代表取締役：切通 喬弘）に決定しました。また、今回はオーディエンス賞を創設し、投票により株式会社 STAR UP（代表取締役：緒方 勇斗）が選出されました。

「京信・地域の起業家アワード」について

「京信・地域の起業家アワード」は、当金庫が2013年に創設したビジネスコンテストで、今回が13回目の開催となります。

本アワードでは、創業5年以内の中小企業者（個人事業主を含む）を対象として、起業マインド、事業の独創性・収益性・成長性・社会性等の観点から評価・顕彰を行います。

当金庫はこの取組を通じてリスクを取って挑戦する起業家を応援するとともに、地域課題・社会課題がビジネスによって解決され、地域活性化や地域経済の持続的発展につながることを目指しています。

詳細・過去アーカイブはこちら :https://www.kyoto-shinkin.co.jp/business/support/start/award/

第13回 京信・地域の起業家アワードの概要- 募集期間：2025年7月1日～9月30日- 応募資格：創業5年以内で、当金庫の営業エリア内に主たる事業所を有する法人・個人事業主- 応募総数：68社- 受賞者数：11社(最優秀賞1社、優秀賞10社(内、オーディエンス賞1社含む))- 賞 金：最優秀賞100万円、優秀賞20万円- 後 援：近畿経済産業局、京都府、滋賀県、大阪府、京都市

受賞企業の概要

＜ 最優秀賞 ＞

株式会社 MeDiCU

代表取締役 切通 喬弘

世界最大規模のICUのビッグデータを活用した医療AIの開発・提供

臨床研究とAI開発の両面に専門性を持つ医療データサイエンス企業

AI技術を活用して医療従事者の業務を効率化し、リアルタイム診療支援や、データサイエンス業務、臨床研究支援、大規模ICUデータベースの提供を行っている。

「データ不足」と「解析スキル不足」という医療における2つの課題を断ち切るため、データとスキルを同時に整備し、質の高い研究と臨床応用を実現するための環境を構築している。

左：株式会社 MeDiCU 代表取締役 切通 喬弘 様 右：コミュニティ・バンク京信 専務理事 丹波 寛志

＜ オーディエンス賞 ＞

株式会社 STAR UP

代表取締役 緒方 勇斗

製造・建設業向けAIデータハブ「ARCHAIVE」の開発・提供および、企業の課題を解決するAI活用システムの開発・導入

＜ 優秀賞（五十音順） ＞

株式会社 IntraPhoton

CEO 本蔵 俊彦

現実と見分けがつかない圧倒的リアル感を実現する、VR/AR用次世代マイクロLEDの開発・製造販売

株式会社 EX-Fusion

代表取締役 松尾 一輝

レーザーフュージョン技術に基づくエネルギー事業及び関連レーザー技術の開発

株式会社 Eco Forest Friendly

代表取締役 芦田 拓弘

買い物が「地域の森」と「町の経済」を繋ぎ育てる。現金感覚で使える、地域循環型アプリ京都EcoPayの開発・運営

株式会社 グレープヴァイン

代表取締役 後宮 嗣

京都発、観光資源で社会課題を解く。収益性とひとり親支援を両立した世界初の持続可能な循環型ホテル事業を経営

株式会社 コクリエ

代表取締役 高崎 陽子

インフラを地域で守れる体制を！維持管理の新手法プラットフォーム『土木せんせい』の開発

株式会社 セカンドハート

代表取締役 CEO 石田 幸広

糖尿病性足病による下肢切断を防ぐ医療コスト削減型プラットフォームの開発・提供

株式会社 TerrUP

代表取締役 村上 勇一

使用済み竹割り箸を再利用した資源循環社会を作るサステナブルなオフィス家具を展開

一般社団法人 Fogin

代表理事 並河 杏奈

亀岡市のシビックプライドを育む循環型コミュニティ・ツーリズムの推進

株式会社 Linne

代表取締役・醸造家 今井 翔也

麹を軸にSAKEと食文化を醸す、京都発の共創型発酵事業

受賞者一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86001/table/38_1_d42cd13ed66ad4baa05beec1d49eeaa9.jpg?v=202603140951 ]

（五十音順）

≪ コミュニティ・バンク京信について ≫

法 人 名：京都信用金庫

本店所在地：京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地

設 立：1923年（大正12年）9月27日

店 舗 数：95店舗（リリース日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/



当金庫の取組紹介ページ「ICHIOSHI - 京信のいちおし」も併せてご覧ください。

https://ichioshi.kyoto-shinkin.co.jp/

「コミュニティ・バンク京信」は、京都信用金庫のブランドネームです。

詳しくは、以下のニュースリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086001.html