【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】乃の風「春の贅沢ブッフェ」開催決定

野口観光マネジメント株式会社

春の洞爺湖でお寿司が主役のブッフェ。

4月の週末限定で夕食ブッフェに寿司10種を特別追加した「春の贅沢ブッフェ」

をご用意いたします。



本鮪、カニ、サケいくらをはじめ、

ツブ・ニシン・サヨリ・ヤリイカ・赤貝・ブリ・エビなど海の幸を彩り豊かに取り揃えました。

通常のブッフェに加えて楽しめるこの春だけの特別なお寿司。

異動や入学などの行事も落ち着く4月は、ご家族や大切な方とのお祝い旅にもおすすめの季節です。

さらにこの時期は、冬に比べて羊蹄山が見える確率もぐっと高くなる季節。

洞爺湖の景色とともに

春の味覚をゆっくりとお楽しみください。

開催日

4月4日・5日

4月11日・12日

4月18日・19日

6日間限定の特別企画です。

※仕入れ状況によりネタが変更になる場合がございます。

皆様のお越しをお待ちしております。

【お問い合わせ先】

ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/