【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】乃の風「春の贅沢ブッフェ」開催決定
野口観光マネジメント株式会社
春の洞爺湖でお寿司が主役のブッフェ。
洞爺湖の景色とともに
春の洞爺湖でお寿司が主役のブッフェ。
4月の週末限定で夕食ブッフェに寿司10種を特別追加した「春の贅沢ブッフェ」
をご用意いたします。
本鮪、カニ、サケいくらをはじめ、
ツブ・ニシン・サヨリ・ヤリイカ・赤貝・ブリ・エビなど海の幸を彩り豊かに取り揃えました。
通常のブッフェに加えて楽しめるこの春だけの特別なお寿司。
異動や入学などの行事も落ち着く4月は、ご家族や大切な方とのお祝い旅にもおすすめの季節です。
さらにこの時期は、冬に比べて羊蹄山が見える確率もぐっと高くなる季節。
洞爺湖の景色とともに
春の味覚をゆっくりとお楽しみください。
開催日
4月4日・5日
4月11日・12日
4月18日・19日
6日間限定の特別企画です。
※仕入れ状況によりネタが変更になる場合がございます。
皆様のお越しをお待ちしております。
【お問い合わせ先】
ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート
住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1
電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)
公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/