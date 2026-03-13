【北海道洞爺湖温泉/ザレイクビューTOYA乃の風リゾート】乃の風「春の贅沢ブッフェ」開催決定

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野口観光マネジメント株式会社

春の洞爺湖でお寿司が主役のブッフェ。
4月の週末限定で夕食ブッフェに寿司10種を特別追加した「春の贅沢ブッフェ」
をご用意いたします。






本鮪、カニ、サケいくらをはじめ、
ツブ・ニシン・サヨリ・ヤリイカ・赤貝・ブリ・エビなど海の幸を彩り豊かに取り揃えました。
通常のブッフェに加えて楽しめるこの春だけの特別なお寿司。
異動や入学などの行事も落ち着く4月は、ご家族や大切な方とのお祝い旅にもおすすめの季節です。


さらにこの時期は、冬に比べて羊蹄山が見える確率もぐっと高くなる季節。



洞爺湖の景色とともに
春の味覚をゆっくりとお楽しみください。
開催日
4月4日・5日
4月11日・12日
4月18日・19日
6日間限定の特別企画です。


※仕入れ状況によりネタが変更になる場合がございます。



皆様のお越しをお待ちしております。


【お問い合わせ先】


ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート


住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1


電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)


公式ウェブサイト：https://nonokaze-resort.com/