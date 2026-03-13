【新品上市】ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1
ノートパソコンを長時間使用していると、首や肩の疲れを感じることはありませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、**ORICOの折りたたみ式ノートPCスタンド「PN1」**です。
3-in-1折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単。
テレワークやカフェ作業、出張など、さまざまなシーンで活躍する便利なPCスタンドです。
さらに現在、新品発売を記念した期間限定セールも実施中です。
主な特徴
１. 3-in-1折りたたみ設計で超コンパクト
PN1は3-in-1折りたたみ構造を採用し、使用しないときはコンパクトに収納可能。
付属の収納ポーチに入れて、バッグにすっきり収納できます。
外出先でもサッと取り出して使えるので、
- 出張
- カフェ作業
- コワーキングスペース
など、モバイルワークにもぴったりです。
２. 5段階の高さ・角度調整
作業スタイルに合わせて、5段階の高さ・角度調整が可能。
目線の高さを調整することで、
- 首や肩への負担を軽減
- 姿勢の改善
- 長時間作業の快適性アップ
など、より快適な作業環境をサポートします。
３. 最大17インチノートPCまで対応
幅広いノートパソコンに対応し、最大17インチまで使用可能。
対応機種例：
- MacBook
- Surface
- ASUS
- Lenovo
安定感のある設計と滑り止め加工により、タイピング時のぐらつきも軽減します。
４. 軽量＆持ち運びやすい設計
軽量設計のため、外出先にも気軽に持ち運び可能。
以下のようなシーンにおすすめです：
- テレワーク
- 出張
- カフェ作業
- オフィスワーク
どこでも快適な作業環境をサポートします。
新品発売キャンペーン
通常価格：2,480円
セール価格：1,736円
割引内容：
16%クーポン（CP）
14%割引コード：ORICOPN1
セール期間：2026年3月21日 23:59（JST）まで
商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9
こんな方におすすめ
・ ノートPCの高さを調整して姿勢を改善したい
・ 軽くて持ち運びできるPCスタンドが欲しい
・ テレワーク環境をより快適にしたい
・ 出張や外出先でPC作業をすることが多い
まとめ
ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1は、
- 3-in-1折りたたみ設計
- 5段階高さ・角度調整
- 最大17インチ対応
- 軽量＆収納ポーチ付き
といった特徴を備えた、日常使いにもモバイルワークにも最適なノートPCスタンドです。
現在は新品発売記念セールで1,736円とお得に購入できるチャンス。
ノートPCスタンドを探している方は、この機会にぜひチェックしてみてください。
商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9
セール終了：2026年3月21日 23:59（JST）まで