【新品上市】ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ノートパソコンを長時間使用していると、首や肩の疲れを感じることはありませんか？

そんな悩みを解決してくれるのが、**ORICOの折りたたみ式ノートPCスタンド「PN1」**です。

3-in-1折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単。

テレワークやカフェ作業、出張など、さまざまなシーンで活躍する便利なPCスタンドです。

さらに現在、新品発売を記念した期間限定セールも実施中です。

主な特徴

１. 3-in-1折りたたみ設計で超コンパクト

PN1は3-in-1折りたたみ構造を採用し、使用しないときはコンパクトに収納可能。

付属の収納ポーチに入れて、バッグにすっきり収納できます。

外出先でもサッと取り出して使えるので、

- 出張- カフェ作業- コワーキングスペースなど、モバイルワークにもぴったりです。

２. 5段階の高さ・角度調整

作業スタイルに合わせて、5段階の高さ・角度調整が可能。

目線の高さを調整することで、

- 首や肩への負担を軽減- 姿勢の改善- 長時間作業の快適性アップ

など、より快適な作業環境をサポートします。

３. 最大17インチノートPCまで対応

幅広いノートパソコンに対応し、最大17インチまで使用可能。

対応機種例：

- MacBook- Surface- ASUS- Lenovo

安定感のある設計と滑り止め加工により、タイピング時のぐらつきも軽減します。

４. 軽量＆持ち運びやすい設計

軽量設計のため、外出先にも気軽に持ち運び可能。

以下のようなシーンにおすすめです：

- テレワーク- 出張- カフェ作業- オフィスワーク

どこでも快適な作業環境をサポートします。

新品発売キャンペーン

通常価格：2,480円

セール価格：1,736円

割引内容：

16%クーポン（CP）

14%割引コード：ORICOPN1

セール期間：2026年3月21日 23:59（JST）まで

商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9

こんな方におすすめ

・ ノートPCの高さを調整して姿勢を改善したい

・ 軽くて持ち運びできるPCスタンドが欲しい

・ テレワーク環境をより快適にしたい

・ 出張や外出先でPC作業をすることが多い

まとめ

ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1は、

- 3-in-1折りたたみ設計- 5段階高さ・角度調整- 最大17インチ対応- 軽量＆収納ポーチ付き

といった特徴を備えた、日常使いにもモバイルワークにも最適なノートPCスタンドです。

現在は新品発売記念セールで1,736円とお得に購入できるチャンス。

ノートPCスタンドを探している方は、この機会にぜひチェックしてみてください。

商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9

セール終了：2026年3月21日 23:59（JST）まで