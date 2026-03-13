【新品上市】ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1

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深圳市奥睿科电子商务有限公司

ノートパソコンを長時間使用していると、首や肩の疲れを感じることはありませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、**ORICOの折りたたみ式ノートPCスタンド「PN1」**です。


3-in-1折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単。
テレワークやカフェ作業、出張など、さまざまなシーンで活躍する便利なPCスタンドです。


さらに現在、新品発売を記念した期間限定セールも実施中です。





主な特徴


１. 3-in-1折りたたみ設計で超コンパクト


PN1は3-in-1折りたたみ構造を採用し、使用しないときはコンパクトに収納可能。
付属の収納ポーチに入れて、バッグにすっきり収納できます。


外出先でもサッと取り出して使えるので、


- 出張
- カフェ作業
- コワーキングスペース
など、モバイルワークにもぴったりです。

２. 5段階の高さ・角度調整


作業スタイルに合わせて、5段階の高さ・角度調整が可能。


目線の高さを調整することで、


- 首や肩への負担を軽減
- 姿勢の改善
- 長時間作業の快適性アップ

など、より快適な作業環境をサポートします。



３. 最大17インチノートPCまで対応


幅広いノートパソコンに対応し、最大17インチまで使用可能。


対応機種例：


- MacBook
- Surface
- ASUS
- Lenovo

安定感のある設計と滑り止め加工により、タイピング時のぐらつきも軽減します。



４. 軽量＆持ち運びやすい設計


軽量設計のため、外出先にも気軽に持ち運び可能。


以下のようなシーンにおすすめです：


- テレワーク
- 出張
- カフェ作業
- オフィスワーク

どこでも快適な作業環境をサポートします。



新品発売キャンペーン


通常価格：2,480円


セール価格：1,736円


割引内容：


16%クーポン（CP）


14%割引コード：ORICOPN1


セール期間：2026年3月21日 23:59（JST）まで


商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9



こんな方におすすめ


・ ノートPCの高さを調整して姿勢を改善したい
・ 軽くて持ち運びできるPCスタンドが欲しい
・ テレワーク環境をより快適にしたい
・ 出張や外出先でPC作業をすることが多い



まとめ


ORICO 折りたたみ式ノートPCスタンド PN1は、


- 3-in-1折りたたみ設計
- 5段階高さ・角度調整
- 最大17インチ対応
- 軽量＆収納ポーチ付き

といった特徴を備えた、日常使いにもモバイルワークにも最適なノートPCスタンドです。


現在は新品発売記念セールで1,736円とお得に購入できるチャンス。
ノートPCスタンドを探している方は、この機会にぜひチェックしてみてください。


商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ96L6B9
セール終了：2026年3月21日 23:59（JST）まで