クウカン株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：山本健太郎）は、2026年3月1日より、札幌市中央区の宿泊施設「モンドミオ札幌近代美術館 207号室」の運営を開始いたしました。本物件は、オーナー様の既存物件を当社が借り上げる「マスターリース（ML）」形態を採用。独自のレベニューマネジメントと運営ノウハウを投入し、稼働率の向上と収益改善を図ります。

背景と目的：オーナー様と同じ視点に立つ「収益改善サイクル」の構築

宿泊市場が活況を呈する一方で、個人オーナー様や投資家様からは「運営の手間」や「収益の最適化」に関する課題が多く寄せられています。当社は、自社でリスクを取って運営するマスターリース形態を通じて、以下のサイクルを回し、オーナー様の資産価値を最大化します。1. プロによる借り上げ（ML）：空室リスクを解消し、安定した収益基盤を提供。2. レベニューマネジメントの徹底：リアルタイムの需要予測に基づき、宿泊単価を最適化。3. ゲストレビューの蓄積：運営体制を強化し、高評価を蓄積することで中長期的な高稼働を実現。4. 投資家目線のコンサルティング：自社運営で得た「生きたデータ」を基に、収益改善を繰り返すパートナーとして並走。

市場観測：データが示す「北海道・札幌」の圧倒的な成長ポテンシャル

観光庁の最新統計（2024年確定値および2025年速報値）を比較すると、北海道の宿泊市場は極めて力強い成長を続けていることが鮮明となりました。

1. 2024年から加速する上昇トレンド

北海道の主要宿泊施設タイプ別の客室稼働率を確認すると、今回ご紹介する「モンドミオ近代美術館 207」とターゲット層が一致する、ビジネスホテル・シティホテルの稼働率は、この1年で顕著な上昇を見せています。ビジネスホテル：71.5%（2024年） → 76.0%（2025年）シティホテル：72.0%（2024年） → 74.6%（2025年）

2. 全国平均を凌駕するパフォーマンス

加えて、2025年の年間値において、北海道の稼働率（ビジネス76.0% / シティ74.6%）はいずれも全国平均（ビジネス75.3% / シティ74.2%）を上回る水準にあります。「全国平均超え」「右肩上がり」という北海道の絶好の市場環境において、質の高い物件をプロが運用することは、着実な収益改善を見込める確かな根拠となります。【出典】観光庁「宿泊旅行統計調査（2024年・年間値（確定値））」URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001905493.pdf観光庁「宿泊旅行統計調査（2025年・年間値（速報値））」URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001984060.pdf

モンドミオ札幌近代美術館 207：都市の感性と北国のレジャーが交差する、唯一無二の滞在拠点

本物件は、都心部かつ、札幌の文化的な薫りが漂う「北海道立近代美術館」の近くに位置しています。2019年竣工という新築時の高いクオリティを維持した築浅マンションであり、居住性と収益性の高さをともに兼ね備えた一室です。

【Live & Earn：オーナー利用も収益化も、思いのままに】

機能的な1LDK（38.40平米）の空間は、ダブルベッドとソファベッドにより最大3名までの宿泊に対応。寝室とリビングが独立した間取りは、ゲストの長期滞在はもちろん、オーナー様のセカンドハウスとしても極めて高い快適性を提供します。

【Operational Excellence：ダウンタイムなしのスムーズな運営承継】

本物件の運営開始にあたり、当社は前運営者またはオーナー様からの引き継ぎ、および運営に必要な家具・家電、アメニティ一式のセットアップを極めて短期間で完了。2026年3月1日の運営開始日より、ダウンタイム（稼働停止期間）を一切発生させることなく、スムーズに高品質な民泊営業を開始いたしました。Wi-Fi、エアコン、洗濯乾燥機、キッチン設備から調理器具・食器類に至るまで、長期滞在ゲストのニーズにも即座に対応できる体制を整えています。この「準備万端」の状態をいかに迅速に作り上げ、キャッシュフローを途絶えさせずに運営へと移行させるか、その当社の確かな実務遂行能力を本物件で証明しています。

充実の民泊設備：

高速Wi-Fi、エアコン・暖房、テレビ、洗濯乾燥機、IHコンロ、調理器具一式を完備。

仕組み化された民泊運営：

ハウスマニュアルやチェックインガイドが既に整備されており、ゲストへのスムーズな案内と安定したレビュー獲得が可能です。

【Location：アートに抱かれ、パウダースノーへ駆け出す】

札幌中心部の利便性と、北海道が世界に誇るレジャーへの圧倒的な近さを両立しています。主要エリアへのアクセス：地下鉄東西線「西18丁目」駅から徒歩4分。すすきのや大通エリアへも電車で約15分と、観光の利便性は抜群です。ウィンターレジャーの拠点：札幌ばんけいスキー場まで車でわずか14分。さらに、テイネスキー場（45分）、札幌国際スキー場（50分）へも1時間圏内でアクセス可能です。

札幌・円山の宿泊施設「モンドミオ札幌近代美術館207」概要

札幌・富良野・倶知安エリアの宿泊施設運営・収益改善に関するお問い合わせ

クウカン株式会社では、今回ご紹介したマスターリース（借り上げ）契約のほか、運営代行やコンサルティングなど、オーナー様のニーズやリスク許容度に応じた多様な契約スキームをご提案しています。クウカンの契約スキーム：https://janken-hokkaido.com/for-owner/「所有物件の収益を最大化したい」「運営のプロにすべて任せて安定収益を得たい」など、札幌の宿泊市場を知り尽くした私たちが、投資家目線で最適なソリューションを導き出します。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。【お問い合わせフォームはこちら】 https://janken-hokkaido.com/contact/

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp