ミラリタ株式会社、「第3号ファンド」の償還および分配を実施

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、「ミラリタ（miralita）」の第3号ファンドである「大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンド（以下「本ファンド」という。）」を2026年3月10日(火)に運用を終了し、本日3月13日(金)に償還および分配が完了したことをお知らせいたします。

投資家の皆さまからは、募集金額3,960万円に対して、115%の応募率となる、4,540万円のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。



また、本ファンドへ投資いただいた投資家の皆さまへ、当初の予定通り年利15％（年率・税引前）の分配を実施いたしました。



契約締結前交付書面においては、運用終了日の翌日から90日以内に償還する旨を記載しておりましたが、このたび運用終了日の翌日から2日目に償還および分配を実施する運びとなりました。 引き続き、予定より早期に償還ができるよう努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



■大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンドとは

名称：大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンド

確定利回り（税引前）：年利15%

運用期間：2026年2月24日(火)～2026年3月10日(火)

償還・分配完了日：2026年3月13日(金)

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/5

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/