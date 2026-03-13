日本YOU.FO協会、2026年7月に中国で開催されるワールドカップに向け日本代表選考を開始！

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会は、2026年7月開催の「YOU.FO World Cup 2026」に向け、日本代表選考を実施します。今回の選考では、競技力に加え、YOU.FOの普及活動・発信・姿勢、そして国際大会に臨むチームとしての準備と意欲も含めて、総合的に評価します。日本代表は、勝利を目指すだけでなく、YOU.FOという新しい競技の魅力を体現し、世界に向けて日本のYOU.FOを発信していく存在として選出されます。

■ 概要

一般社団法人日本YOU.FO協会は、2026年3月、「YOU.FO World Cup 2026」に向けた日本代表選考要項を公開し、エントリー受付を開始しました。対象大会は、2026年7月に中国・四川省雅安で開催される「YOU.FO World Cup 2026」で、7月8日から13日までの日程で実施されます。

日本代表枠は、選考基準を満たしたチームの中から協会が認定する「認定チーム」１枠と、通常のチームエントリーに加え、個人や少人数、地方在住などでチーム結成が難しい方を対象とした「Japan Select」を１枠設けます。

エントリー締切は2026年4月15日（水）23:59です。評価基準、エントリー方法、選考スケジュール等の詳細については、公開中の案内資料をご参照ください。あわせて、エントリーフォームも掲載しています。

詳細資料はこちら：YOU.FO JAPAN 2026 ワールドカップ 日本代表選考のご案内(https://docs.google.com/document/d/1kMR7nfkHAwZ9LTKJuRA9DNDsOpGiM9Ok/edit?usp=sharing&ouid=114070152374484484501&rtpof=true&sd=true)

エントリーフォーム：【W杯2026】日本代表選考 チームエントリーフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Jv2Fq5xtr2EaSSXuld1yplf6h7M-XjJ7MfF1trNVXk0kZQ/viewform?usp=header)

※2026年アジアカップ日本代表チーム

■ 選考の基本方針



今回の代表選考では、以下の3点を基本方針として最優先に位置づけています。

・継続的にYOU.FOの普及活動に取り組んでいるか

・代表としての姿勢・協働性・発信力があるか

・チームまたは個人として、国際大会に臨む準備と意欲があるか

日本YOU.FO協会は、日本代表を単に競技成績で選抜されるチームではなく、YOU.FOの価値を広め、体現し、国際舞台で日本を代表する存在と位置づけています。

そのため今回の選考では、競技成績を参考としつつも、体験会や練習会の主催、学校・団体への出張体験、新規プレイヤーの獲得、SNS等を通じた継続的な発信、チーム運営への貢献などを重視します。強さを前提としながらも、この競技を本気で広げたいという意志を持ち、世界の舞台で日本のYOU.FOを自分ごととして背負える人・チームを選考する方針です。

■ 今後の展望

選出結果につきましては4月中の公式発表を予定しています。

そして、4月以降はYリーグの開幕とともに代表チーム活動を本格化させ、6月には代表強化練習・強化合宿を予定しています。また、2026年5月2日（土）開催予定のYOU.FO JAPAN CHALLENGE 2026（墨田区・ひがしんアリーナ）では、通常選考とは別枠で、当日の活動や貢献を踏まえた追加認定枠【JC特別枠】の選出も１枠予定しています。

日本YOU.FO協会は、本大会に向けた競技力強化と並行して、国内におけるYOU.FOの普及活動をさらに推進し、日本から世界へその魅力を発信してまいります。

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YOU.FOとは

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YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zIGwknCJNpY ]

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本件に関するお問い合わせ先

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選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

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