中外テクノスとスウェーデンExcillum、高速インラインX線検査ソリューションの展開に向けた戦略的パートナーシップを締結

中外テクノス株式会社

中外テクノス株式会社（本社：広島県広島市、以下「中外テクノス」）は、高輝度X線源のグローバルリーダーであるExcillum AB（本社：スウェーデン・ストックホルム、以下「Excillum」）と戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携に基づき、中外テクノスは日本国内で初めてExcillum社の高輝度X線源「MetalJet F」を搭載した評価テスト環境を構築します。 急成長するバッテリー製造市場を中心に、インラインでの高速・高解像度な3D/2D X線検査ソリューションの提供を本格化いたします。

評価テスト環境

・X線源 : Excillum MetalJet F

30-160kV/10mA

・検出器 : Spectrum logic 2824HS

CsI 600μm / CMOS(100μm) / 14bit

2803pix×2401pix

・FOD(SOD) : 190 mm - 850 mm

・FFD(SID) : 360 mm - 1015 mm

・内部軸 : 回転テーブル(Θ) φ100 mm

■ 本提携の背景と目的：バッテリー・電子部品・自動車部品・精密機器などの「歩留まり」と「安全 性」を両立

現在、電気自動車（EV）やエネルギー貯蔵システム向けのバッテリー製造において、生産能力の拡大とともに、製品の安全性確保と歩留まり改善が世界的な課題となっています。

中外テクノスは、これまで35年以上にわたり自動車、航空機、ロケットなど幅広い分野でX線検査システムを提供してきました。 一方、Excillum社の「MetalJet F」は、その圧倒的な高輝度と安定性により、高速な生産ライン上でも製品内部の微細な構造を正確に可視化できる技術として、欧米やアジアで高く評価されています。

両社の強みを統合することで、従来は困難であった**「生産ラインを止めない高速3D/2D検査」**を日本国内の製造現場へ導入し、スマートファクトリー化を強力に支援します。

Excillum MetalJet FExcillum高速フルラインCTスキャン向けMetalJet F

次世代の高性能マイクロフォーカスＸ線源。

２０年にわたる技術革新の結晶として誕生した

MetalJet Fは、比類なきスピード・精度・柔軟性を実現しました。高スループットが求められる産業検査に於いて、超高速インライン３ＤＸ線検査を可能にする決定的なソリューションです。

※MetalJet F の説明は Excillum社のリリース文より引用

■ 本ソリューションの特長

・国内初の評価環境を構築

2026年第2四半期より、国内で「MetalJet F」を用いたデモンストレーションを開始予定。実機を用いた検証が国内で迅速に行えます。

・高速・高精度なインライン検査

高輝度X線源により、2Dおよび3Dでの内部観察を高速化。バッテリーのほか、電子部品、自動車部品、精密機器など幅広い分野に適用可能です。

・国内一貫サポート体制

事前評価から装置の構想提案、設計・製作、アフターフォローまで、中外テクノスが日本国内でワンストップ提供します。

■ 両社代表によるコメント

Excillum CEO David Lindblom氏

バッテリー向けの高速3D CTは、もはや未来の技術ではなく、すでに実用化されています。日本で最も要求の厳しい検査業務において長年信頼されてきたパートナーである中外テクノスと協力し、日本のメーカーにこの革新的な性能を提供できることを誇りに思います。

中外テクノス株式会社 代表 福馬聡之

Excillum社の高輝度X線源を当社のメカトロ技術と統合することで、製品内部を高速かつ正確に可視化できる新たな選択肢を国内のお客様に提供できます。これにより、安全性と生産効率の向上に大きく貢献できると確信しています。当社が70年以上の歴史で培った信頼と技術を基盤に、今後も日本の製造現場に最先端の検査ソリューションを提供し続けます。

■ 各社概要

Excillum AB

X線技術革新のグローバルリーダー。2007年の設立以来、世界で最も高輝度かつ先進的な産業用・研究用X線源を開発・製造しています。スウェーデン・ストックホルムに本社を置き、科学の発展や製造の高度化に貢献しています。

Webサイト: https://www.excillum.com

中外テクノス株式会社

幅広い検査分野でトップクラスの実績を持ち、X線検査システムの製作においては35年以上の歴史を有します。産業プラントや社会インフラ、原子力施設など、安全性に直結する過酷な環境向けの検査装置やロボット設計・製造においても豊富な実績があります。

Webサイト: 検査装置専用サイト：https://ndt.chugai-tec.co.jp/inline-high-speed-x-ray-ct/

中外テクノスwebサイト ：https://www.chugai-tec.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】 中外テクノス株式会社 電機システム事業本部 営業部

担当：出川（いづかわ） Email：salesdj@chugai-tec.co.jp TEL：082-941-5510

知的財産

本書に記載されているすべての商標、ドメイン名、著作権は、Excillum社または

各権利者に帰属します。Excillum社のＸ線源及び技術は、複数の特許によって

保護されています。詳細については、以下をご参照ください。

https://www.excillum.com/our-company

(C) 2025 Excillum AB