ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」取扱準備数30本を突破　フリーランスコンサルタント ハピネス小松氏が「信長デイトナ」を装着

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開するヴィンテージ腕時計レンタルサービス 「TimeShelf（タイムシェルフ）」 において、サービス開始に向けた取り扱い準備数が30本を突破 したことをお知らせいたします。

TimeShelfは、ヴィンテージ腕時計を中心としたレンタルサービスとして現在開発を進めており、2026年3月中旬のサービスローンチに向けて、公式LP（ランディングページ）の制作や予約システムの整備などを進めています。

同サービスでは、ヴィンテージROLEXをはじめとする機械式腕時計を中心に、1週間～1ヶ月のレンタルを基本としたサービスを予定しており、希少モデルについては装着体験型のエクスクルーシブプランとして提供する構想です。

現在はサービス開始に向けた準備段階ではありますが、取り扱い予定の時計本数は順次拡充しており、すでに30本を超えるヴィンテージ腕時計のラインナップが整いつつあります。

同社では今後もラインナップの拡充を進めながら、「所有するラグジュアリー」だけでなく「体験するラグジュアリー」という価値観の発信をテーマに、ヴィンテージ腕時計文化の魅力を伝えてまいります。

■ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」

TimeShelfは、ヴィンテージ腕時計を中心としたレンタルサービスとして、時計を「所有する楽しみ」だけでなく 「体験する価値」として提供することを目的としたプロジェクトです。

ヴィンテージ時計は単なる実用品ではなく、製造された時代背景やデザイン、技術などを内包した文化的プロダクトでもあります。

同サービスでは、ヴィンテージROLEXをはじめとした機械式腕時計を中心に、1週間～1ヶ月のレンタルプランを基本として提供予定であり、ヴィンテージ時計をより身近に体験できるサービスとして展開していく予定です。

また、特別なモデルについては 装着体験を中心としたエクスクルーシブプランとして提供する予定で、時計を通じた新しいラグジュアリー体験の提案を行ってまいります。

■フリーランスコンサルタント ハピネス小松氏による装着体験を実施

株式会社クロスワンでは、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史的背景や文化的価値を「体験」を通じて伝える取り組みとして、弊社が所有するROLEX Ref.6263 / Ser.6412345（通称：信長デイトナ）の装着体験プロジェクトを展開しています。

今回の装着体験では、フリーランスコンサルタントとして活動されている、ハピネス小松氏に「信長デイトナ」をご装着いただきました。

同氏はアメリカの大学を卒業後、日本IBMに勤務。その後、日系コンサルティングファームを経て独立し、現在はフリーランスコンサルタントとして活動しています。

また、起業家志望者が挑戦するビジネスオーディション番組 「令和の虎」 において710人目の志願者 として出演したことでも知られています。

今回の装着体験は、2025年末に開催された同氏の生誕イベントの場で実施されたもので、ヴィンテージデイトナが持つ存在感や造形美、そして長い年月を経て受け継がれてきたストーリー性についても関心を寄せていただきました。

同氏は起業家コミュニティやビジネス界隈との交流も多く、装着体験を通じてヴィンテージ腕時計文化についての意見交換も行われました。

今後も株式会社クロスワンでは、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」の展開とともに、装着体験プロジェクトを通じてヴィンテージ時計文化の魅力を発信し、「体験するラグジュアリー」という新しい価値観の普及を目指してまいります。

■関連リンク

・ハピネス小松氏 公式X(https://x.com/ReaHappi)

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容

ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト

https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118