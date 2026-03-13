独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、全国中小企業団体中央会を主幹事者とするコンソーシアムに委託し実施する中小企業省力化投資補助事業（一般型）の第6回公募要領を本日より公開しましたのでお知らせします。

あわせて、本事業の加点要件となっている「省力化ナビ」（※）は、2026年3月26日（木曜）15時頃のサービス開始を予定しています。ご利用を希望する方は、サービス開始まで今しばらくお待ちください。

■事業概要

中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション（DX）等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入、システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。

■スケジュール等

2026年4月中旬申請受付開始、5月中旬申請締切予定です。詳細は、後日、事務局ホームページでお知らせします。

なお、本事業の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。ID取得には一定の期間を要しますので、取得未了の方は、GビズIDプライムアカウント取得の手続きをお願いいたします。

■お問い合わせ先

○中小企業省力化投資補助金ホームページ

https://shoryokuka.smrj.go.jp

○中小企業省力化投資補助事業コールセンター

ナビダイヤル：0570-099-660 IP電話等からのお問い合わせ先：03-4335-7595

受付時間：9時30分～17時30分 ※月曜～金曜（土曜、日曜、祝日を除く）

＜（※）省力化ナビ＞

中小企業・小規模事業者の省力化や生産性向上につながる解決策と取組のノウハウをイラスト形式で直感的に把握できるサイトです。飲食業、宿泊業、運輸業、製造業等の業種別に、業務に関するお悩みを選択すると、その解決策が表示され、具体的な事例や、今からできる取組ステップを確認できます。また、会計や人事等の業種横断的なお悩み事にも対応しています。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。