SHOW-WA ＆ MATSURIが音楽誌「MG」に初登場！ 集合＆各グループごとの限定生写真特典も決定!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG（エムジー）」を4月2日（木）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。また、4月中旬以降、電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。「週刊TVガイド関東版2026年5月16日号増刊 MG（NO.32）」（東京ニュース通信社刊）

「MG」最新号となるNO.32に、2ndシングル「ジューンブライド」を4月29日（水）に発売するSHOW-WA ＆ MATSURIが登場！ さらに、楽天ブックスで「MG NO.32」を購入すると、エレガントな赤い布を背景にした特典の生写真がもらえる企画も決定!! 顔を寄せ合うSHOW-WA ＆ MATSURIの集合ショット、金色と銀色の巨大な額縁からそれぞれ顔を出すSHOW-WAとMATSURIの各グループショットの合計3種のうち、ランダムで1種がついてくる。SHOW-WA ＆ MATSURIのここでしか手に入らない生写真を、ぜひチェック＆ゲットしていただきたい。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭グラビア＞

WEST. 重岡大毅

ニューアルバム発売＆ライブツアー開催・・・12周年以降もオンリーワンに突き進むグループと自身の“リアル”を語り尽くす10000字ロングインタビュー

SHOW-WA ＆ MATSURI ※MATSURI 柳田優樹は体調不良のため欠席です。

原因は自分にある。

マルシィ

生田絵梨花

櫻坂46 向井純葉＆武元唯衣＆村山美羽＆浅井恋乃未

＜連載＞

WEST. 神山智洋

超特急 タカシ＆シューヤ

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング＞

たくろう

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング 特別編～アスリート×音楽～＞

清岡幸大郎

＜Pick Up！＞

CIRRA

＜巻末グラビア＞

ACEes

MGレビュー

購入者特典 決定！

◆特典内容１.：SHOW-WA & MATSURI 生写真 絵柄3種類よりランダムで1枚

※生写真の絵柄は、SHOW-WA & MATSURI、SHOW-WA、MATSURI の3種類となります。

※MATSURI 柳田優樹は体調不良のため欠席です。

対象店舗：楽天ブックス

SHOW-WA & MATSURI 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18568227/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

◆特典内容２.：原因は自分にある。 ポストカード 絵柄3種類よりランダムで1枚

※ポストカードの絵柄は、集合3種類となります。

対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

※実店舗での 原因は自分にある。 特典ポストカード付き販売はございません。WEBのみの特典となります。

原因は自分にある。 ポストカード付き販売については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16742873

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※3月13日現在

※特典付きの販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売はWEBのみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関東版2026年5月16日号増刊 MG（NO.32）」

●発売日：2026年4月2日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型： B4変型（330×238）

●定価：1,400円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関東版2026年5月16日号増刊 MG（NO.32）」

●配信日：2026年4月中旬以降順次配信開始予定

●価格：1,400円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

「週刊TVガイド関東版2026年5月16日号増刊 MG（NO.32）」



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X:@mg_tns＜https://x.com/mg_tns＞

■公式Instagram:@mg_mg_tns＜https://instagram.com/mg_mg_tns/＞

■公式Spotify:MG_magazine