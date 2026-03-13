MUFGスタジアム（国立競技場）に、「NTTドコモ ゲートE」「ドコモ MAX Lounge」が誕生
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、MUFGスタジアム（国立競技場）（以下、MUFG国立）の南側正面に位置するEゲートの名称を「NTTドコモ ゲートE」に決定したほか、新たに誕生するホスピタ
リティエリア「LIMINAL SUITE」の3階東側ラウンジを「ドコモ MAX Lounge」と命名し、2026年4
月1日（水）から運用を開始します。
これらの取り組みは、ドコモと株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（以下、
JNSE）が、締結したオフィシャルパートナーシップ契約（以下、本契約）に基づくものです。「NTT
ドコモ ゲートE」と「ドコモ MAX Lounge」を新たに設置するほか、ドコモの通信や決済サービスを
活用し、来場者の皆さまへ、これまでにない便利で熱狂的な観戦体験を提供してまいります。
＜「NTTドコモ ゲートE」＞
＜「ドコモ MAX Lounge」＞
ドコモは、2026年3月1日（日）からMUFG国立のメインエントランスの1つであるEゲートの名称を
「NTTドコモ ゲートE」と命名します。「NTTドコモ ゲートE」は、ドコモのテクノロジーとスタジア
ムの熱狂が交差する「未来への入り口」としての役割を担います。また対象のイベントにおいては、短
い待ち時間でスムーズに入場可能な優先入場レーンの設置も予定しています。
さらに2026年4月から新たに誕生するホスピタリティエリア「LIMINAL SUITE」の3階東側ラウンジを
「ドコモ MAX Lounge」と命名します。「ドコモ MAX Lounge」は、最大100名程度を収容するスイ
ートラウンジで、イベント開演前後に、ホテルのロビーのようにリラックスしながら豊かなひとときを
過ごせる特別な空間を提供します。
また「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまを対象に、MUFG国立で開催されるス
ポーツや音楽ライブのイベントにて、プレミアムシートにご招待するキャンペーン（以下、ご招待キャ
ンペーン）を実施します。
2026年3月9日（月）からは、ご招待キャンペーンの第一弾として「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活
MAX」をご契約いただいているお客さまを対象にした、「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施しています。本キャンペーンに関する詳細は、別紙およびキャンペーンサイトをご確認ください。
今後のご招待キャンペーンについては、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のポータルページなど
でお知らせ予定です。
＜「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペー
ン」サイト＞
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/mufgkokuritsu-202604/
＜「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のポータルページ＞
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/
ドコモは、テクノロジーと決済による「スマートなスタジアム体験」の進化をめざします。「dカー
ド」「d払い」「dポイント」「iD」といった決済サービスやNTTグループが提唱する次世代通信ネット
ワーク「IOWN」をスタジアムのアセットと掛け合わせることで、混雑を感じさせないスムーズな購買
体験や、スマートな移動支援など、リアルな場における新しい価値を創出し、スタジアムの利便性とエ
ンターテインメント性を高めてまいります。
※1 「ドコモ MAX Lounge」を含む、「LIMINAL SUITE」は、法人のお客さまを対象としたホスピタリティサービスです。
（キャンペーンなどによる招待者さまは除き、原則として個人のお客さまはお申込みいただけません。）
＊掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
【別紙】
「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」概要
「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約いただいているお客さまを対象に、「4月開催のMUF
Gスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」を実施していま
す。
1. エントリー期間
2026年3月9日（月）午後3時00分～2026年3月15日（日）午後6時00分
2. 内容
4月開催のMUFGスタジアム(国立競技場)プレミアムシート鑑賞体験に抽選でご招待（合計：100
組200名さま）
【対象日程】
各日25組50名さまを抽選でご招待
■2026年4月4日（土）開場：午後3時30分 / 開演：午後5時30分
■2026年4月5日（日）開場：午後3時30分 / 開演：午後5時30分
■2026年4月11日（土）開場：午後3時00分 / 開演：午後5時30分
■2026年4月12日（日）開場：午後3時00分 / 開演：午後5時30分
※各日程のイベント情報はMUFGスタジアム（国立競技場）公式サイトをご確認ください。
公式サイト：https://jns-e.com/event/
3. 応募条件
応募期間終了翌日時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のいずれかをご契約中のお客さま
4. 応募方法
キャンペーンサイト内、応募フォームより必要事項を記入のうえ応募してください。
5. キャンペーンサイト
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/mufgkokuritsu-202604/
6. 当選発表
当選された方には、2026年3月27日（金）頃から順次、応募されたご本人さまのdアカウントに紐
づくメールアドレス宛にご連絡します。
※都合により当選発表時期は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。