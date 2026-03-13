MUFGスタジアム（国立競技場）に、「NTTドコモ　ゲートE」「ドコモ MAX Lounge」が誕生

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、MUFGスタジアム（国立競技場）（以下、MUFG国立）の南側正面に位置するEゲートの名称を「NTTドコモ ゲートE」に決定したほか、新たに誕生するホスピタ

リティエリア「LIMINAL SUITE」の3階東側ラウンジを「ドコモ MAX Lounge」と命名し、2026年4

月1日（水）から運用を開始します。

これらの取り組みは、ドコモと株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（以下、

JNSE）が、締結したオフィシャルパートナーシップ契約（以下、本契約）に基づくものです。「NTT

ドコモ ゲートE」と「ドコモ MAX Lounge」を新たに設置するほか、ドコモの通信や決済サービスを

活用し、来場者の皆さまへ、これまでにない便利で熱狂的な観戦体験を提供してまいります。

＜「NTTドコモ ゲートE」＞＜「ドコモ MAX Lounge」＞

ドコモは、2026年3月1日（日）からMUFG国立のメインエントランスの1つであるEゲートの名称を

「NTTドコモ ゲートE」と命名します。「NTTドコモ ゲートE」は、ドコモのテクノロジーとスタジア

ムの熱狂が交差する「未来への入り口」としての役割を担います。また対象のイベントにおいては、短

い待ち時間でスムーズに入場可能な優先入場レーンの設置も予定しています。

さらに2026年4月から新たに誕生するホスピタリティエリア「LIMINAL SUITE」の3階東側ラウンジを

「ドコモ MAX Lounge」と命名します。「ドコモ MAX Lounge」は、最大100名程度を収容するスイ

ートラウンジで、イベント開演前後に、ホテルのロビーのようにリラックスしながら豊かなひとときを

過ごせる特別な空間を提供します。

また「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまを対象に、MUFG国立で開催されるス

ポーツや音楽ライブのイベントにて、プレミアムシートにご招待するキャンペーン（以下、ご招待キャ

ンペーン）を実施します。

2026年3月9日（月）からは、ご招待キャンペーンの第一弾として「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活

MAX」をご契約いただいているお客さまを対象にした、「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施しています。本キャンペーンに関する詳細は、別紙およびキャンペーンサイトをご確認ください。

今後のご招待キャンペーンについては、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のポータルページなど

でお知らせ予定です。

＜「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペー

ン」サイト＞

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/mufgkokuritsu-202604/

＜「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のポータルページ＞

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/perks/

ドコモは、テクノロジーと決済による「スマートなスタジアム体験」の進化をめざします。「dカー

ド」「d払い」「dポイント」「iD」といった決済サービスやNTTグループが提唱する次世代通信ネット

ワーク「IOWN」をスタジアムのアセットと掛け合わせることで、混雑を感じさせないスムーズな購買

体験や、スマートな移動支援など、リアルな場における新しい価値を創出し、スタジアムの利便性とエ

ンターテインメント性を高めてまいります。

※1 「ドコモ MAX Lounge」を含む、「LIMINAL SUITE」は、法人のお客さまを対象としたホスピタリティサービスです。

（キャンペーンなどによる招待者さまは除き、原則として個人のお客さまはお申込みいただけません。）

＊掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

【別紙】

「4月開催のMUFGスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」概要

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約いただいているお客さまを対象に、「4月開催のMUF

Gスタジアム（国立競技場）プレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」を実施していま

す。

1. エントリー期間

2026年3月9日（月）午後3時00分～2026年3月15日（日）午後6時00分

2. 内容

4月開催のMUFGスタジアム(国立競技場)プレミアムシート鑑賞体験に抽選でご招待（合計：100

組200名さま）

【対象日程】

各日25組50名さまを抽選でご招待

■2026年4月4日（土）開場：午後3時30分 / 開演：午後5時30分

■2026年4月5日（日）開場：午後3時30分 / 開演：午後5時30分

■2026年4月11日（土）開場：午後3時00分 / 開演：午後5時30分

■2026年4月12日（日）開場：午後3時00分 / 開演：午後5時30分

※各日程のイベント情報はMUFGスタジアム（国立競技場）公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://jns-e.com/event/

3. 応募条件

応募期間終了翌日時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のいずれかをご契約中のお客さま

4. 応募方法

キャンペーンサイト内、応募フォームより必要事項を記入のうえ応募してください。

5. キャンペーンサイト

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/mufgkokuritsu-202604/

6. 当選発表

当選された方には、2026年3月27日（金）頃から順次、応募されたご本人さまのdアカウントに紐

づくメールアドレス宛にご連絡します。

※都合により当選発表時期は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。