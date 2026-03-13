【たくさんのママに愛され、A評価を受賞】『LDK ベビー用品完全ガイド2026』にてmamacharm ママクリーム無香タイプが、妊娠線予防クリーム部門で高評価を獲得！

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業/韓国コスメなどの卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が運営・販売を行うmamacharm（ ママチャーム ）のママクリーム無香タイプは、『LDK ベビー用品完全ガイド2026』 妊娠線予防クリーム部門にてA評価を受賞したことをお知らせいたします。

『LDK ベビー用品完全ガイド』 受賞内容

『LDK ベビー用品完全ガイド』は、晋遊舎が発行するテストする女性誌「LDK」の姉妹誌で、プロや先輩ママがベビーグッズを検証し、本当にいい商品だけを紹介するムック本です。世界一大切な我が子のために、本当にいいベビーグッズを選んであげたいと願うママ&パパ、ご家族のための一冊となっています。

そんな『LDK ベビー用品完全ガイド2026』妊娠線予防クリーム部門にて、mamacharmママクリーム無香タイプは、保湿力・成分・使用感が評価され、A評価を受賞しました。

受賞商品について

ママクリームmamacharm ママクリーム 無香タイプ

商品名：mamacharm ママクリーム 無香タイプ

内容量：300g

販売価格：3,280円

成分：水、グリセリン、BG、ナタネ油、コメヌカ油、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG-60水添ヒマシ油、シア脂、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油、セタノール、セイヨウオオバコ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、セラミドAP、セラミドNP、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アラントイン、ツボクサエキス、クダモノトケイソウ種子油、水溶性プロテオグリカン、3-グリセリルアスコルビン酸、ティーツリー葉油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ステアリン酸グリセリル(SE)、カプリル酸グリセリル、キサンタンガム、カルボマー、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na、水酸化Na、EDTA-2Na

【商品特徴】

ママクリームについて

■妊娠期から産後まで使えるボディケアクリーム

ママチャームのママクリームは、妊娠期から産後までのボディケアを目的に開発された保湿クリームです。乾燥が気になる肌にうるおいを与え、毎日のボディケアとして取り入れやすい処方設計となっています。

■保湿成分を配合し、しっとりとした肌へ整える

セラミドやヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿成分に加え、シアバターやスクワランなどのエモリエント成分を配合。乾燥が気になる肌にうるおいを与え、なめらかな肌へ整えます。

■伸びがよく広範囲に塗りやすいテクスチャー

なめらかで伸びのよいテクスチャーを採用しており、お腹まわりをはじめ腕や脚など広い範囲にも塗り広げやすい使用感が特徴です。毎日のボディケアとして継続しやすい処方となっています。

6種の保湿成分15種のボタニカル成分しっかり保湿

■たっぷり使える大容量サイズ

容量は300gの大容量タイプ。日々の保湿ケアとして惜しみなく使用でき、妊娠期から産後まで長く使いやすい設計です。

■選べる３つの香り

妊娠期の体調や好みに合わせて選べる、柑橘の香りとせっけんの香り、無香タイプの3種類展開をしています。

【mamacharm（ママチャーム ）とは】

たっぷり使えるコスパ◎選べる３つの香り

mamacharm （ ママチャーム ）は、配合成分からブランドデザインまで、ママ・パパ・お子様を優しさで包み込み「いつでも寄り添う存在でありたい」という想いから生まれたライフ・スキン・ボディケアグッズを展開するブランドです。可愛い我が子には身体に優しいものをこだわって使いたい、「子ども」も「大人」も満足するサポートグッズをお届けします。

青いカーネーションの花言葉である「永遠の幸福」が全ての人に訪れて、笑顔に満ちた日々が過ごせますようにという想いが込められています。

〈販売店舗〉

ママチャーム公式：https://brand.mamacharm.com/

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/c/0000001012/

Amazon：https://amzn.asia/d/07lx72Yr(https://amzn.asia/d/07lx72Yr)

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/690783789

〈公式SNS〉

Instagram：mamacharm_official(https://www.instagram.com/mamacharm_official/)

X：@mamacharm_(https://x.com/mamacharm_)

TikTok：@mamacharm_(https://www.tiktok.com/@mamacharm_)

〈会社概要〉

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

TEL:070-2426-8288

E-MAIL :pr@kinpica.jp