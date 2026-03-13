不動産FC「SUMiTAS」、基幹システム『SiS』と全国ポータルサイトを同時リニューアル

株式会社SUMiTAS

不動産売買仲介ネットワークを展開する株式会社SUMiTAS（本社：北海道札幌市、代表取締役：吉田 宏／URL：https://sumitas.jp(https://sumitas.jp/)/）は、加盟店向け物件管理システム「SiS（SUMiTAS innovation System）」および全国ポータルサイトを全面リニューアルいたしました。今回の刷新では「現場の使いやすさ」を最優先し、実務に即した直感的な操作性を追求。業務効率を劇的に向上させることで、加盟店が地域のお客様への「伴走」に専念できる環境を提供します。

■ 背景：現場の「もどかしさ」を解消し、人間が人間にしかできない仕事に集中するために

旧システムのリリースから約7年。多機能化が進む一方で、操作の複雑さが現場の負担となり、「お客様との対話時間を奪っている」という課題がありました。SUMiTASは「ITは人間を楽にするための道具である」と考え、機能を増やすことよりも「迷わせないこと」を重視した全面リニューアルを決断。加盟店スタッフがパソコンと向き合う時間を削り、お客様の人生の転機に寄り添う時間を生み出すことを目指しました。

■ 改善のポイント：現場スタッフの「指先の動き」まで計算した設計

リニューアルにあたり、実際に物件登録を行う現場スタッフの声を徹底分析。細部にわたる「使い心地」を追求しました。

・「マニュアル不要」を掲げたUIの刷新 物件登録から公開までのステップを可視化。ITが苦手な方でも、説明書を読まずに直感的に操作できる動線を実現しました。

・現場視点での入力コンポーネント配置 チェックボックス一つ、入力欄一つに至るまで、実際の入力フローに即した配置を採用。入力ミスを防ぎつつ、作業スピードを大幅に向上させます。

・ポータルサイト一元管理の強化 「掲載エラー」や「掲載枠の消化状況」をSiS上で一括把握。各サイトへログインし直す手間を排除し、管理工数を劇的に削減しました。

■ 今後の展望：加盟店と共に、今この瞬間も進化し続ける

今回のリニューアルは「完成」ではありません。現在も利用者からのフィードバックを基に、マイソク（販売図面）作成機能の微調整など、日単位での最適化を継続しています。 SUMiTASはこれからも、システムの進化を止めません。現場の「あったらいいな」を即座に形にするアップデート体制を維持し、加盟店様が地域で最も信頼されるパートナーであり続けるための「最強の武器」を提供し続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SUMiTAS FC事業部：担当/萩尾（はぎお）

TEL：0120-000-939 / Email：info@sumitas-fc.com

URL：https://sumitas-fc.com/

【会社概要】

社名：株式会社SUMiTAS

代表者：代表取締役 吉田 宏

所在地：〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東一丁目3番23号

設立：2019年9月6日

事業内容：不動産売買仲介、不動産売却、FC本部事業

URL：https://sumitas.jp/