世界睡眠デー（World Sleep Day）に合わせ、湯治リトリート施設「七日一巡り」で産後ケアのプロを育成する2泊3日の合宿を開催

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野静）が運営する湯治リトリート施設「七日一巡り」は、2026年3月13日(金)から15日(日)までの3日間、一般社団法人ママズケア（所在地：兵庫県神戸市、代表理事：南田理恵）による「産後ケアプロ育成合宿」の開催地として、独自のウェルネスプログラムを提供します。

本合宿は、産後の母親と赤ちゃんを支える専門家自身の心身の健康（ウェルネス）を向上させることを目的としています。開催初日の3月13日は国際イベント「世界睡眠デー（World Sleep Day）」であり、産後ケアにおける重要な課題である「睡眠」に焦点を当てます。BREATHER株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：立岡茂伸）の協力のもと、スリープウェルネス製品の体験も組み込み、湯治文化とテクノロジーを融合させた新しいウェルネスの形を提案します。

開催背景：産後ケア専門家のためのウェルネス向上

産後の母親と赤ちゃんは、頻繁な授乳や夜泣きにより、慢性的な睡眠不足に陥りがちです。この課題をサポートする産後ケアの専門家（助産師、看護師、保育士など）もまた、産後ケア人材不足が全国的な課題となる中、心身ともに大きな負担を抱えています。

そこで当社は、心身のリズムを整える湯治の考え方を活かし、専門家自身がリフレッシュし、新たな知識と活力を得るための場を提供したいと考えました。今回の合宿は、産後ケアの質の向上はまず専門家の心身の健康から始まるという信念のもと、一般社団法人ママズケアとのコラボレーション企画として実現しました。

コラボレーション合宿の概要

本合宿は、ママズケアによる専門的な講座や実技演習と、「七日一巡り」が通常提供するウェルネスプログラムを組み合わせた、参加者のための特別な内容となっています。

主なプログラム内容

1. 一般社団法人ママズケアによる専門プログラム

- イベント名：産後ケアプロ育成合宿 --クアオルトキャンプ in 別府- 日程：2026年3月13日(金)～15日(日)- 会場：湯治リトリート施設「七日一巡り」（大分県別府市小倉）- 主催：一般社団法人ママズケア- 協力：湯治ぐらし株式会社、BREATHER株式会社

本合宿では、一般社団法人ママズケアによる、産後ケアの専門家育成に特化した多岐にわたるプログラムが提供されます。まず、授乳・母乳の基礎を講義形式で深め、実践的な乳房ケア技術を学びます。これには、「リンパとむくみの基礎と実践」が含まれ、リンパの流れを整えることを目的としたケア技術を学びます。また、小児すいなを用いた「リズムすいなベビーマッサージ」を通じて、その効用と実践方法を学び、赤ちゃんとの絆を深め、発達をサポートするための手技を身につけます。さらに、「骨盤ケア集中講座」では、骨盤の機能解剖学から日常で使える調整法までを、講義と実技を通して深く掘り下げ、産後の母親の機能回復支援に繋がる知識と技術を習得します。これらの専門的な内容に加え、抱っこ紐講座、将来のキャリア形成に役立つ起業セミナー、参加者同士の知識や経験を共有し深める意見交換会なども実施され、多角的な視点から産後ケアの専門性を高める機会が提供されます。

2. 「七日一巡り」独自のウェルネスプログラム

合宿の初日と最終日には、「七日一巡り」に常駐する看護師資格を持つカウンセラーが、参加者一人ひとりの血圧、血管年齢、自律神経バランス、ストレス度などのバイタルの参考データを計測します。これらの健康状態に基づいてパーソナライズされたカウンセリングを実施し、参加者一人ひとりの体質や健康状態に最適な泉質選びや効果的な入浴方法についてアドバイスを提供します。初日と最終日のバイタル数値の差を見ることで、滞在による自身の変化を実感できる仕組みとなっています。また、初日の夕食では、当社フードアドバイザーとともに、発酵調味料を使った「腸活クッキング」を体験します。地元の旬の食材とこだわりの発酵調味料を使い、身体の内側から健康を整えるアプローチを学びます。

3. BREATHER社との連携によるスリープウェルネス体験

BREATHER株式会社の協力により、本合宿では参加者がスリープウェルネスを体験し、睡眠の質の向上を目指します。具体的には、副交感神経のスイッチとして、集中や弛緩を促す「深い呼吸」に着目して生まれた、深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s（ストンエス）」や、抱きかかえて使う呼吸誘導型のロボットクッション「fufuly（フフリー）」といったウェルネス製品が提供され、呼吸に意識を向けることで休息や睡眠の質を体験的に高めることを目的としています。この体験は、参加者の睡眠の質向上に寄与するだけでなく、産後ケア支援における睡眠改善の知見活用や、睡眠データの取得・分析を通じて、より効果的なウェルネスプログラムの開発へと繋がることが期待できます。

今後の展望：企業・団体とのコラボレーション推進

湯治ぐらし株式会社は、湯治リトリート施設「七日一巡り」を心身の健康に向き合うウェルネスのプラットフォームと捉えています。今後も、当施設が持つ独自の価値とウェルネスプログラムを活かし、健康、ウェルネス、働き方改革、地方創生など、様々なテーマで企業や団体とのコラボレーションを積極的に推進してまいります。本合宿のような取り組みを通じて、温泉・湯治の新たな可能性を追求し、現代社会が抱える課題解決に貢献していく所存です。

【湯治ぐらし株式会社について】

温泉資源とヘルスケアを融合させた多角的な事業を行う「温泉特化型ウェルネス企業」。湯治リトリート宿泊施設「七日一巡り」、湯治を暮らしに取り入れたシェアハウス「湯治ぐらし」、温泉効果測定サービス「湯治チェックアップ」、温泉DXや多分野における温泉利活用プランニングなど、温泉に関する多岐に渡る事業を展開しています。

【一般社団法人ママズケアについて】

産前産後のお母さんと赤ちゃんに寄り添うケアを提供し、その担い手となる専門家（産後ケアプロ）の育成を行っています。実践的な講座や研修を通じて、質の高い産後ケアの普及に努めています。

【BREATHER株式会社について】

BREATHERはひと休みをアップデートさせるべく、「働き方改革」改め、「休み方改革」を社是とし、『自分の「とき」を生きる、すべての人をサポートする』ことを企業フィロソフィーとして掲げております。お客様一人ひとりの心豊かなライフスタイルを実現するため、深呼吸の習慣化を目的としたデバイスの開発、販売を実施してまいりました。本製品の提供価値は、お客様が日々、無意識に行う呼吸を、意識下に置いた「良質な呼吸体験」に変化させることで、リラクゼーション機会を提供していくことです。

2022年2月7日(月)から発売、多くのユーザーに支持され、現在LINE友だち19.2万人に到達しています。

※2025年3月31日時点

【本件に関するお問い合わせ先】

湯治ぐらし株式会社

公式サイト：https://www.toji-gurashi.jp/

問い合わせ：contact@toji-gurashi.jp