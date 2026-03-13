セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、医療法人社団厚潤会 日野駅前病院（理事長・病院長：伊藤 亮治、所在地：東京都日野市、以下 日野駅前病院）において、当社が提供する医療機関向け「電子同意サービス」（コンパクトイン医療機関向けプラン）が採用されたことをお知らせいたします。

日野駅前病院では、本サービスを2026年2月1日より運用開始し、導入から2週間での同意書取得における電子同意の利用率が98％(*)となりました。診療および救急の現場においても円滑に運用されており、電子同意が早期に定着していることが確認されています。

これにより、特に救急現場での処置における同意作業では、非対面でも患者様ご家族に行っていただくことが可能となり、患者様側の負担軽減と迅速な処置の双方が可能となります。さらに、同意作業の電子化による業務効率化により、医療従事者が本来の治療業務に専念できる時間をより創出可能になることが期待されています。

【導入により期待される効果】

日野駅前病院は、地域の急性期医療を支えるとともに、二次救急に対応し、24時間365日「断らない医療」を実践しています。地域住民の健康維持を使命とし、疾病の予防から早期診断・治療まで幅広く対応、一人ひとりに寄り添う医療を提供しています。

電子同意サービスの本格的な運用により、以下の効果が期待されています。

- 同意書運用の効率化とペーパーレス化同意書を電子化することで、印刷・管理・保管にかかっていた作業を削減し、現場の業務負担を軽減。印刷費や保管スペースなど、紙に伴うコスト削減も実現します。- 非対面での迅速な同意取得SMSやメールを通じて同意依頼を送付できるため、家族が院外にいても速やかに同意取得が可能となります。これにより、救急現場で必要な処置を迅速に開始できるようになります。- 適切なインフォームドコンセントの記録厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版（令和5年5月）」に適合した医師・看護師による電子署名を付与でき、説明者や同席者を含めた同意プロセスを電子的に正確に記録できます。- 適切なコストでのDX推進病院規模に応じた定額モデルのため、他社サービスと比較して導入コストを抑えながらDXを推進できます。電子同意に加え、スキャナ保存や請求書配信など関連サービスも活用することで、さらなる業務効率化が期待できます。【今後の展開】

今回の日野駅前病院での導入に続き、医療法人社団厚潤会の本部でも電子同意サービスの使用を予定しております。法人全体での業務効率化とコスト最適化を推進していきます。

【医療法人社団厚潤会 日野駅前病院 伊藤亮治病院長のコメント 】

当院のような小規模病院にとって、コストはもちろんのこと、保管スペースの確保や紙媒体の同意書のスキャンを行う人員の業務時間確保、患者様にサインしていただく書類の多さは、運営上の課題となっていました。２月からの導入において、思っていたほどの混乱もなく、移行を行うことができました。

特に懸念していたのが、これまで患者様に紙の同意書に直筆でいただいていたサインが、電子サインに変更になる点です。現場のスタッフの努力ももちろんありますが、患者様にスムーズに受け入れていただくことができました。感謝申し上げます。

また、複数サインいただいていた書類を電子化により一つにまとめることができるので、サインも一回で済むようになりました。原本スキャン業務の大幅削減にも成功し、業務効率化に大きく貢献しています。

今後は、保管義務のある書類にタイムスタンプを付与し、スキャン保存によって整理されていくのが非常に楽しみになっています。

当院のような規模の病院には是非とも導入を検討いただきたいです。

【日野駅前病院について】

病 院 名：医療法人社団厚潤会 日野駅前病院

住 所：東京都日野市日野本町3丁目14-15

理事長・病院長：伊藤 亮治

公式サイト：https://hinoekimae-hp.com/

セイコーソリューションズは今後も、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援し、患者様と医療従事者の双方にとって価値あるソリューションを提供してまいります。

医療情報電子化に向けた取り組み：

https://www.seikotrust.jp/use/medical/

セイコーソリューションズの「電子同意サービス」詳細：

https://www.seikotrust.jp/lp/medical-consent/

(*)導入日2026年2月1日～2月15日までの２週間において、院内で発生した同意手続きにおける電子同意サービス利用率

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。