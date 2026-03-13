第50回「学生の意識と行動に関する研究会」大学による防災・減災・被災地支援の継続的取り組み　開催報告

全国大学生活協同組合連合会講師 工学院大学建築学部 まちづくり学科教授 防災減災教育センター長 村上正浩先生

学生の意識と行動に関する研究会(https://www.univcoop.or.jp/vision/vision_488.html)は、報道機関の記者有志と全国大学生活協同組合連合会が協力し、若者の社会的意識を掘り下げることを目的として継続開催しております。第50回目にあたる今回は日本私立大学協会との共催で実施、テーマは「東日本大震災発災から15周年にあらためて考える：大学による「防災・減災・被災地支援の継続的とりくみ」について」でした。全国大学生活協同組合連合会のある大学生協会館をメイン会場として、会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式でおこないました。

詳細を見る :https://www.univcoop.or.jp/vision/vision_1926.html

大学における防災・減災・ボランティアを中心とした社会貢献教育

本研究会には、38名の方々が参加し、講師による講演の後、会場およびオンラインにて活発な討議を行いました。冒頭、工学院大学建築学部まちづくり学科教授・防災減災教育センター長の村上正浩先生より「TKK3大学連携プロジェクト 防災・減災・ボランティアを中心とした社会貢献教育の展開」と題して、講演をいただきました。TKK（東北福祉大学・工学院大学・神戸学院大学）の3大学は、東日本大震災発災前から連携プログラムをおこなっていました。東日本大震災とその後のボランティア活動には、3大学それぞれの特色を生かした活動がおこなわれ、その後も防災・減災・ボランティアの担い手を大学において育てる実践が継続されているとのことでした。

TKK3大学連携プロジェクトTKK3大学連携

とくに印象的だったのは、東日本大震災後に「建築の学生ができることに焦点を当ててボランティアを行った」という言葉でした。３つの大学にはそれぞれ特色があり、学生の学んでいる分野も異なります。それぞれが得意なことを生かして社会に貢献し、お互いに学びあうことはとても大事なことだと感じました。「その場にいる人々に対してどのように支援を行うかということを学んだのは、東北福祉大学や神戸学院大学の先生方、そして学生の皆さんからだった」という先生の言葉からもそのことがうかがえます。

会場およびオンラインでの活発な意見交換

建築学部の学生がその場で段ボールを切って組み立てて机や仕切りを作成し避難所の環境を改善「思い出守りたい」写真修復の活動

村上先生の講演後、全国大学生活協同組合連合会2026年度学生委員長の佐藤佳樹より「防災・減災・激甚災害対策」についての大学生協の活動について報告があり、その後休憩をはさんで討論がおこなわれました。討論の様子は下記のYoutube動画をご覧ください。

今後の展開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GO70JZA7fVg ]

2026年は東日本大震災から15年、熊本地震から10年という節目の年にあたります。激甚災害はいつどこで起こるかわかりません。その時に命を守る行動ができるように常日頃から備えをしておくことが大切です。全国大学生活協同組合連合会は広報活動を通じて防災・減災のとりくみについて発信を強めていきます。同時に、所属会員生協の様々な活動の中で、この分野についての学生・教職員組合員の関心を高めるように呼び掛けていきます。

担当者コメント

会場の様子[全国大学生活協同組合連合会 広報調査部／部長 大築 匡]

「ご報告いただきました工学院大学の村上先生にあらためて御礼申し上げます。また、運営委員会にご参加いただきご意見を賜りましたメディア記者の皆様、ならびに開催にあたって多大なご協力を賜りました日本私立大学協会様に感謝申し上げます。この研究会での報告が皆様の今後の活動に役立つものとなりましたら大変うれしく思います。」

詳細を見る :https://www.univcoop.or.jp/vision/vision_1926.html