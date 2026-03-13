秋元康プロデュースの昭和歌謡&ポップスグループ『SHOW-WA・MATSURI』が日本直販公式アンバサダーに就任

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸に“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、秋元康プロデュースの男性グループ SHOW-WA および MATSURI を「日本直販 公式アンバサダー」として迎えることをお知らせします。就任は2026年3月より順次開始予定です。

今後は、日本直販のカタログ・WEB CM等の広告展開に加え、コラボ商品の開発、全国ツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道”」と連動した日本直販限定企画など、ショッピングとエンターテインメントを掛け合わせた新たな体験づくりを推進します。

■ 公式アンバサダー起用の背景

通販を“体験”へ。日常の買い物にエンタメを

日本直販は、長年培ってきた通販の顧客接点とサポート力を基盤に、エンターテインメント要素を掛け合わせることで、買い物そのものを「参加したくなる体験」へと昇華させる挑戦を続けています。

今回、SHOW-WA・MATSURIを公式アンバサダーに迎えることで、カタログや映像などの接点を拡張し、商品・コンテンツ・イベントが循環する“総合サービス”の取り組みを加速します。

■ 実施概要

広告展開（カタログ／WEB CM）＋ 日本直販限定の取り組み

公式アンバサダー就任後、以下の活動を順次展開予定です。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

1）カタログ・WEB CM等への出演

日本直販のイメージキャラクターとして、カタログ・WEB CM・デジタル広告等に登場し、日本直販の“新しい買い物体験”を発信します。

2）コラボ商品の開発・展開（第1弾）

コラボ商品の第1弾として、「SHOW-WA・MATSURIオリジナル磁気ネックレス」 を企画・展開予定です。詳細（仕様・価格・販売時期・販売チャネル等）は確定次第、日本直販公式サイト等でお知らせします。

3）全国ツアー連動：日本直販限定企画（予定）

全国ツアー「SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道”」と連動し、日本直販ならではの限定企画を実施予定です。具体的に、3月24日（火）東京公演におけるプレミアムシート提供を計画しています。企画の詳細は確定次第、別途発表します。

※公演内容は主催者発表に準拠します。

SHOW-WAMATSURI

■ 今後の展開

エンタメ × グローバル × DXで、“総合サービス（WEB3.0）”を加速

日本直販は今後も、エンターテインメントの熱量を起点に、デジタルを活用した会員体験・購買体験を拡張し、国内外へと広がる“総合サービス”企業を目指します。SHOW-WA・MATSURIとの取り組みを通じて、日常の買い物が「応援」「参加」「共有」へとつながる新しい体験価値の創出に挑戦してまいります。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp