3年連続「健康経営優良法人2026」に認定SocioFutureが取り組む、「家族も安心できる」職場づくり

SocioFuture株式会社

SocioFuture株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦、以下「当社」）は、2026年3月、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に3年連続で認定されました。当社は、社員一人ひとりがチャレンジ精神を発揮して成長するための基盤として、心身の健康を保持・増進するための健康経営の推進を宣言しています。定期健康診断や再検査の受診勧奨、特定保健指導の参加促進といった従業員の健康管理に関する積極的な取り組みに加え、ワークライフバランスの推進や社員間の交流イベント等の実施が評価されました。今後も社員の健康を守るとともに、社員の家族も安心できる職場環境づくりを推進してまいります。

■当社の推進方針

1. 安定的に長く働き続けられるよう、定期健康診断と再検査の受診勧奨を徹底

健康保険組合と人事が連携し、定期健康診断と再検査の受診勧奨を徹底しています。健康管理を社員任せにせず、企業として一人ひとりの健康状態に寄り添ったフォローアップを継続しています。毎年再検査の受診率は向上しており、生活習慣病の重症化予防において着実な成果を上げています。また、シフト勤務する社員の利便性向上のため、受診時間を就業時間として取り扱っています。不規則な勤務による受診のしにくさを解消することで、受診率の向上に繋がりました。

2. 生活習慣病の予防、改善を目指した特定保健指導の参加を促進

社内の専門部署である健康サポートセンターと人事が協力し、対象者に特定保健指導の参加を勧奨しています。企業として、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる社員をサポートし、参加率の向上に繋げています。

3.「ワークライフバランス」の実現

残業時間の管理をはじめ、有給休暇の取得促進、仕事と育児・介護の両立を支える柔軟な勤務体制を整備しています。当社の「労働時間の適正化・ワークライフバランス」の評価（偏差値54.3）は、同業種平均（48.7）を大きく上回りました。

4. コミュニケーション促進のためにバーベキュー大会など社内イベントを開催

社員とその家族を対象に、「家族交流会」や「バーベキュー大会」などのイベントを定期的に開催しています。社員同士の繋がりを重視するとともに、社員の家族が会社の雰囲気を感じ、安心して応援できる環境づくりに努めています。

■今後の展開

当社では、健康経営推進の指標として、社員満足度調査を毎年実施しています。2025年度には社員総合満足度72.5%を記録し、2027年度までの目標値70%を早期に達成しました。今後も、社員一人ひとりがより一層チャレンジ精神を発揮して成長できるよう心身の健康の保持・増進のための施策を拡充するとともに、ご家族にも安心してもらえる開かれたコミュニケーションの場を創出し、更なる健康経営の推進に取り組んでまいります。

【概要】

（1） 商 号 :SocioFuture 株式会社

（2） 代 表 者 :代表取締役 社⾧執行役員 菅原 彰彦

（3） 本社所在地 :東京都港区浜松町一丁目 30 番 5 号

（4） 資 本 金 :4 億 8,000 万円

【本件の問い合わせ先】

SocioFuture株式会社 人事総務本部

コミュニケーション＆ナレッジ部 広報課

TEL：03-5405-1262

mail：mls_koho@scft.co.jp ※平日午前9時から午後5時30分