「横浜キヤノンイーグルス」と共同で実施/食の支援で地域と結束！フードドライブプロジェクト

株式会社横浜スカイビル

株式会社横浜スカイビル（本社：横浜市西区高島二丁目、代表取締役社長執行役員：水村 慎也）は、２０２６年３月２８日（土）に行われる横浜キヤノンイーグルス vs トヨタヴェルブリッツの試合会場である日産スタジアムにおいて、「フードドライブプロジェクト」を実施いたします。当社がオフィシャルパートナーを務めるジャパンラグビーリーグワン所属 「横浜キヤノンイーグルス」とは、これまでも共同で社会課題解決及び地域貢献に取り組む活動を展開してまいりましたが、本プロジェクトもその一環として実施するものです。

『フードドライブプロジェクト』 概要

１．実施内容 ： フードドライブ活動

２．開催日時 ： ２０２６年３月２８日（土）１１：００～１４：３０

３．開催場所 ： 日産スタジアム 東ゲート

４． 主 催 ： 横浜キヤノンイーグルス、株式会社横浜スカイビル

５． 後 援 ： 横浜市資源循環局

６． 協 力 ： NPO 法人フードバンク横浜

ご参加頂いた方には、写真やロゴを使用したオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※おひとりさまにつき 1 枚お渡しとなります。

※ステッカーは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【フードドライブとは】

フードドライブとは、各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、それらをまとめてフードバンク団体や地域の福祉施設・団体などに寄贈する活動になります。

【ご提供いただける食品】

未開封（内装が破損していない）かつ賞味期限（要明記）が２か月以上残っている常温保存可能なものになります。

受付できる食品

・穀類（白米、玄米、アルファ米、小麦粉など）

・缶詰（肉、魚、果物など）

・インスタント・レトルト食品（カレールー、カップ麺など）

・お菓子（チョコレート、クッキー、せんべいなど）

・調味料（食用油、砂糖、塩、みりん、料理酒など）

・乾物（そうめん、パスタ、海藻など）

・飲料（ジュース、お茶、水など）

※長期保存が可能なお米、砂糖、塩は、賞味期限の記載はありませんが、受付可能です。

受付できない食品

・賞味期限が２か月を切っているもの

・開封されているもの

・冷凍、冷蔵保存のもの

・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）

・アルコール

・ペットフード

【フードドライブプロジェクトについて】

本プロジェクトは、横浜キヤノンイーグルスと株式会社横浜スカイビルが共同で社会課題解決及び地域貢献に取り組む活動であり、試合会場において、ご家庭で余っている食品を回収し、ＮＰＯ法人フードバンク横浜へ寄付します。集まった食品は、ＮＰＯ法人フードバンク横浜を通じて、検品・仕分けを行い、横浜市内のひとり親家庭支援などに活用されます。

参加者がフードドライブ活動を通じて、食品ロス削減、及び生活困窮者などへの食料支援に貢献することで、社会課題への理解を深め、地域コミュニティとのつながりを築くとともに、横浜の未来を考えるきっかけとなることを目指しています。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【プロジェクト参画チーム（法人）】

■横浜キヤノンイーグルス

1980 年に発足したキヤノンラグビー部をルーツとするイーグルスは、2021年のジャパンラグビ ーリーグワン発足に伴い、「ラグビー発祥の地」「ワールドカップ決勝の地」である横浜を本拠地として再スタートを切り、ラグビーというスポーツを通して「感動」をつくり出し共有することで、スポー ツファンおよび地域の皆さまに愛されるチームになることを目指して活動しています。

■（支援先）NPO 法人フードバンク横浜

NPO 法人フードバンク横浜は、2016 年の設立以来「誰も置き去りにしない」を理念に、まだ食 べられるにも関わらず廃棄されてしまう食品（いわゆる食品ロス)を引き取り、横浜市内のひとり親家庭や生活困窮者、福祉施設へ食料を無料配布して支援している団体です。

https://prtimes.jp/a/?f=d36671-51-e16a4f04e15bcff8b24409fedc70c005.pdf

■会社概要

会社名 ： 株式会社横浜スカイビル（YokohamaSky Building Co.,Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 水村 慎也

所在地 ： 〒220-0011 横浜市西区高島二丁目19番12号

設立 ： 1961年9月27日

事業内容 ： 不動産賃貸業

資本金 ： 35億9,100万円

横浜スカイビル公式HP ： https://www.yokohama-sky.co.jp/

■施設概要

施設名：スカイビル

所在地：横浜市西区高島2-19-12

営業時間：

飲食店舗/11：00～23：00

物販・サービス店舗（1F・9F・10F）/10：00～20：00

物販・サービス店舗（7F・8F）/10：30～20：30

※店舗により営業時間が異なります。詳しくは店舗へご確認ください。

スカイビル公式HP：https://www.yokohama-sky.co.jp/