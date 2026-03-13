トヨタ・モビリティ基金/「タテシナ会議」分科会、東京科学大学と共同でシンポジウム「自転車が安全に走る社会へ ―自転車事故死傷者ゼロへの実践と展望―」を開催しました

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金

トヨタ・モビリティ基金/「タテシナ会議」分科会は、東京科学大学と共同で2026年3月9日にシンポジウム「自転車が安全に走る社会へ ―自転車事故死傷者ゼロへの実践と展望―」を開催しました。

主な内容は以下の通りです。

●自転車に対する青切符（交通反則通告）制度導入の背景や指導取締りの考え方及び自転車交通安全教育・自転車通行空間整備推進の取り組み、人の行動変容に至る理論やシステム設計の概念及び自転車等の挙動分析に基づくインフラからの情報提供・道路空間の再構築の必要性を紹介

●「タテシナ会議/自転車・二輪分科会」における実証実験の成果や今後の課題、「交通安全高度化協働研究拠点」における自転車利用者へ安全な行動を促す情報提供や、LLM（大規模言語モデル）を用いたドライバーの行動評価に関する研究の紹介

●センサー等の活用によるヒヤリハット事象時の多角的な分析や、交通デジタルツインによる社会・人からのアプローチの重要性を紹介

大学、研究機関、自治体のほか、モビリティ、損害保険等様々な分野から参加し、自転車事故の現状と、人の行動変容の難しさに対する問題意識を共有すると共に、データを活用した基盤を連携して構築する意義等について、活発な議論が交わされました。

シンポジウムの様子

＜プログラム＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151437/table/66_1_2b3e97d9c7432bc821535a69e340fc9a.jpg?v=202603140351 ]

関連リンク・参考資料

企業の枠組みを超えた交通事故死傷者ゼロに向けた取り組み「タテシナ会議」の活動について | 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://toyotamobilityfoundation.jp/activity/tateshina_meeting)

トヨタ・モビリティ基金と東京工業大学、「交通安全高度化協働研究拠点」を設置ー 交通環境における人の行動等の研究を通じて、交通事故死傷者ゼロを目指す ー | 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://toyotamobilityfoundation.jp/news/0111)

トヨタ・モビリティ基金/「タテシナ会議」分科会、東京科学大学と共同でシンポジウム「自転車が安全に走る社会へ ―自転車事故死傷者ゼロへの実践と展望 ―」を開催します | 一般財団法人 トヨタ・モビリティ基金(https://toyotamobilityfoundation.jp/news/0176)