2026年5月3日(日)立川ステージガーデンにて、大人気ストリーマー『あっさりしょこ』初のライブイベントが開催決定！

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC(東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽)は、2026年5月3日(日)に配信者「あっさりしょこ」初の音楽ライブイベントを開催いたします。ゲストには「もこう」「オサミンティヌス3世」が出演予定です。

※追加ゲストの予定あり

本イベントは昼/夜の2部構成で実施予定となります。（昼：音楽ライブ / 夜：ファンミーティング）

■出演者(敬称略/五十音順)

・あっさりしょこ

・オサミンティヌス3世

・もこう

■チケット発売スケジュール

【1次先行抽選】

受付：2月20日（金）21:00 ～ 3月1日（日）23:59

抽選日：3月4日（水）

当落発表：3月5日（木）13:00以降順次

入金期間：3月5日（木）13:00 ～ 3月8日（日）21:00

枚数確定：3月9日（月）

※支払い方法：クレジットカード、コンビニ決済

※枚数制限：4枚まで

【2次先行抽選】

受付：3月13日（金）21:00 ～ 3月22日（日）23:59

抽選日：3月25日（水）

当落発表：3月26日（木）13:00以降順次

入金期間：3月26日（木）13:00 ～ 3月29日（日）21:00

枚数確定：3月30日（月）

※支払い方法：クレジットカード、コンビニ決済

※枚数制限：4枚まで

【アップグレード抽選】

受付：4月8日（水）21:00 ～ 4月14日（火）23:59

抽選日：4月17日（金）

当落発表：4月18日（土）13:00以降順次

枚数確定：4月19日（日）

※支払い方法：クレジットカードのみ

※枚数制限：4枚まで

※「1次先行抽選」「2次先行抽選」購入者がアップグレード対象となります。

【一般先着】

受付：4月18日（土）21:00 ～ 各回開演時間

※支払い方法：クレジットカード、コンビニ決済

※枚数制限：4枚まで

〈サブスク会員先行 抽選申込方法〉

1.あっさりしょこ【しょこ秘密の部屋プラン】に会員登録

会員登録ページ：https://www.openrec.tv/subscription/user/syoko_assari

2.本ページのボードに表示されている

【メンバー限定「限定コンテンツを読み込む」】をタップ

▶PC（Webブラウザ）の方：チャット欄上部にボードが表示されます

▶スマホアプリの方：右端タブ（黄色アイコン）がボードです

▶スマホ（Webブラウザ）：下記URLへアクセスしてください

└【URL：サブスク版ボード】

3.表示されたバナーの 「サブスク会員先行抽選はこちらから」 をタップ

4.遷移先のチケット申込ページよりお申し込みください

■チケット価格

昼の部 現地チケット（しょこうた限定オリジナルミラー付き）：\8,800（税込）

└「しょこの秘密部屋」サブスク会員は\8,300（税込み）となります。

夜の部 現地チケット：\4,000（税込）

└「しょこの秘密部屋」サブスク会員は\3,500（税込み）となります。

※昼の部はいずれのチケットもグッズ付きとなります。

※グッズ付きチケットのグッズは当日入場時にお渡しとなります。

■昼の部入場特典について

【昼の部の現地会場チケット】には入場特典グッズとして

『しょこうた限定オリジナルミラー』をプレゼント！

※昼の部はいずれのチケットも「しょこうた限定オリジナルミラー」付きとなります。

※「しょこうた限定オリジナルミラー」は当日入場時にお渡しとなります。

※当日会場へご来場いただけないお客様へはグッズのお渡しは原則不可となります。予めご了承ください。

■あっさりしょこ プロフィール

1994年10月19日生まれの日本のゲーム実況者。

「Dead by Daylight」を中心に様々なゲームの実況を配信・投稿している。

SNS総フォロワー数は約60万人以上。 (2026年3月現在)

OPENREC.tvでは2024年12月に5周年を迎えるオリジナル番組「Blood Party Friday」のレギュラーMCとしても活動。

放送100回を記念した番組テーマソング「足跡」ではメインボーカルを務め、高い歌唱力を見せる。

2023年から顔出しの活動を開始し、配信者ハイパーゲーム大会や東京ゲームショウへの出演などゲーム実況以外でも幅広く活躍の場を広げている。

【SNS】

youtube：https://www.youtube.com/@Assarisyoko

openrec：https://www.openrec.tv/user/syoko_assari

X：https://x.com/Saaanjjiii

instagram：https://www.instagram.com/1019_sharu/?hl=ja

■「しょこうた」開催概要

公演名：しょこうた

開催日時：2026年5月3日（日）【昼の部：開演14:00 / 夜の部：開演19:00】

イベント詳細ページ：https://openrecnext.amebaownd.com/posts/58562200

公式SNS：https://x.com/syokouta_info

主催：株式会社OPENREC

■主催

株式会社OPENREC

■イベントについての問い合わせ先

お問い合わせはこちら：https://artfuldays.jp/contact/

■株式会社OPENRECについて

所在地：東京都渋谷区代々木1丁目24番10号 TSビル3階

代表者：代表取締役 兵頭陽

設立：2022年12月28日

事業内容：ライブ配信事業

企業サイト：https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/

OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC

OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。

その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。

お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new