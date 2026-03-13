【株式会社PIF】文化庁「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」締結式に出席～文化×エンターテインメントによる地域文化価値の創造と発信を推進～

株式会社PIF

日本の魅力を国内外に発信し体験・体感につなげる「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」の締結式に代表取締役 山本浩が出席しました。

締結の背景

写真右：代表取締役 山本 浩

本パートナーシップは、文化庁と企業が相互に協力し、日本の文化・伝統の魅力を国内外に発信するとともに、日本遺産ストーリーの体験・体感につなげ、日本遺産のある地域の活性化を図ることを目的とした取り組みです。

当社はこれまで全国各地の伝統行事や文化資源を活用した特別観覧席やプレミアム体験の企画・運営を行ってまいりました。

今後の展開

今後も「文化 × エンターテインメント × 体験設計」を軸に、

日本遺産の伝統行事や文化資源に対しての高付加価値な観覧体験・文化体験コンテンツの開発を行いま

す 。また、文化資源を新たな切り口から世界へ発信する取り組みとして、文化にエンターテイメントを

融合させた新たなコンテンツを造成し、そのコンテンツを活用した日本各地でのイベントを開催しま

す 。 これらの取り組みを通じて、株式会社PIFは、文化の魅力を守りながら新しい価値を創出し、エン

ターテインメントの力で日本文化と地域活性化を牽引する企業を目指してまいります 。

写真左上：代表取締役 山本浩代表取締役 山本浩 コメント

「本日、文化庁との締結式に出席し、日本文化の未来を担う皆様と同じ場に立てたことに、改めて大きな責任と使命を感じました。会場で交わされた言葉の一つひとつから、日本の文化資源を次世代へつないでいく強い意志を感じました。私たちはエンターテインメントの力で、文化を“守る対象”から“動かす力”へと進化させたいと考えています。このパートナーシップを機に、地域文化の価値を再編集し、新しい経済循環を生み出す企業として、地域活性化を牽引してまいります。」

本パートナーシップを通じ、当社は日本遺産の魅力を国内外に適切に発信し、地域が主体となって継続できる仕組みづくりをさらに推進してまいります。

日本遺産オフィシャルパートナーシッププログラムポータルサイト

https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/official-partners/

【会社概要】

会社名：株式会社PIF

所在地：東京都港区南青山2-21-35 南青山ヒルズ1F

代表者：代表取締役 山本浩

事業内容：エンターテインメントを活用した地方創生事業、イベント企画・制作、クリエイティブ制作、PR支援

HP：https://www.p-i-f.net