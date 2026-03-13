南九州市・NTTビジネスソリューションズ株式会社による「公用車を活用したEVカーシェアリング事業」の取り組み開始について

NTTビジネスソリューションズ株式会社

南九州市（市長 塗木 弘幸 以下、南九州市）、NTTビジネスソリューションズ株式会社（取締役 鹿児島ビジネス営業部長 山本 環、以下、NTTビジネスソリューションズ）は、2026年3月７日（土）より、電気自動車（以下、EV）を市職員と市民・観光客がシェアリングする「公用車を活用したEVカーシェアリング事業（以下、本事業）」を開始しています。

1．背景・目的

南九州市では、NTTビジネスソリューションズとの「南九州市全体の脱炭素社会の実現に向けた連携協定」※1において、自動車から排出される温室効果ガス削減に向け、EVをはじめとする次世代自動車の普及を推進することとしています。

本事業では、リースで調達したEVを平日は市職員が公務で利用、休日は市民や観光客が日常の買い物や観光といった用途で利用するシェアリング事業として運用を実施します。

これにより、市民や観光客のみなさまにもEV利用を気軽に体験していただくことで、EVの普及促進や移動手段の多様化、公用車の有効活用に取り組みます。

※1 参考URL：https://www.nttbizsol.jp/newsrelease/202407240930001057.html

2．本事業の概要

（1）対象車両

ホンダ N-VAN e:（2台）（乗車定員4名）

（2）サービス開始日

2026年3月7日

（3）実施場所

〒897-0215 鹿児島県南九州市川辺町平山3234

南九州市役所川辺庁舎 裏側駐車場

〒891-0702 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2830

南九州市役所頴娃庁舎 裏側駐車場

（4）利用時間・利用方法・料金

■公用利用

公用車として南九州市職員が使用

月曜日～金曜日（0時～24時）※土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く

■一般利用

カーシェアリングサービスアプリ「Ｎ.mobi※2」を通じて市民・観光客が利用

土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）（0時～24時）

※２「N.mobi」はNTTビジネスソリューションズが運営するEVカーシェアリングサービスです。利用にあたっては、下記の専用サイトからアプリをダウンロード、および会員登録いただく必要がございます。

なお、入会金は無料となります。N.mobiウェブサイト：https://www.nttbizsol.jp/nmobi/

■料金

※料金は全て税込価格

※走行距離に応じた距離料金はございません。

3．役割分担

・南九州市：本事業主体

・NTTビジネスソリューションズ：

EVカーシェアリングに係るサービス提供・充電設備構築・車両調達、事業の企画・取りまとめ

４．本件に関するお問い合わせ先

NTTビジネスソリューションズ株式会社 鹿児島ビジネス営業部

メールアドレス minamikyusyu_carshare@west.ntt.co.jp

受付時間：平日9:00～17:00（土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く）

※お問い合わせの際は、メールアドレスをお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。