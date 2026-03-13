MILIZE、アイスマイリー主催「AI博覧会 Spring 2026」に登壇

株式会社ＭＩＬＩＺＥ

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中徹）は、2026年4月7日（火）～8日（水）に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Spring 2026」 に出展します。

本展示会は、生成AI・AIエージェント・DX推進ソリューションなど、最新のAIサービスが一堂に会する専門展示会です。

当日は、弊社のAIエージェント構築・活用サービスについて、下記を実施予定です。

カンファレンス登壇（代表取締役社長 田中 徹）

タイトル：動くAIはこう作る｜AIエージェント開発実践事例

日 時 ：4月8日（水）13:00 - 13:40

内 容 ：DifyやSmythOSといったAIエージェント基盤を用いた構築事例をもとに、設計や実装の要点を初心者向けに解説する内容となる予定です。

カンファレンス視聴申込

https://event.aismiley.co.jp/event/15686/users/login?ticketId=747675

ブース出展（期間中）

MILIZEブースでは、生成AI・AIエージェントを活用した最新サービス・事例をご紹介・個別相談を実施します。当日は小間番号【G-1】にて皆さまをお待ちしております。 ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

【展示サービス】



■ AIエージェント開発プラットフォーム

・Dify

LLM（大規模言語モデル）を活用したアプリを、ノーコードで素早く開発・運用できるオープンソースのプラットフォーム

・SmythOS

企業が自律型AIエージェントを安全・迅速に構築・運用するためのオープンソース・プラットフォーム



■ AI統合ビジネスインテリジェンス

・milize.ai

企業の「知」を連携させ、専門家チームのように働くAIエージェント群を構築・管理するオールインワン・プラットフォーム



■ 音声AIソリューション

・NamiTech社ソリューション各種

ノイズに強く、日本語やアジア圏の言語に特化した高度な音声AIソリューション

■ 開催概要

名称：AI博覧会 Spring 2026

会期：2026年4月7日（火）10:00-18:00・8日（水）10:00-17:00

会場：東京国際フォーラム

主催：株式会社アイスマイリー

▼来場登録はこちら

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ MILIZEについて

金融の民主化を推進することを使命として、顧客や社会のニーズを理解し、最先端のテクノロジーで金融業務を効率化（金融DX推進）するためのソリューションを提供しています。AI・DX事業では、法人のお客さまを対象に、効率化・省力化を実現するAI・ビッグデータを活用した分析やシステムを提供しています。金融リテール事業では、金融機関と個人をつなぐサービスとして、中立的なアドバイスを提供するアプリケーション開発やマーケティング支援を実施しています。金融ビジネス事業では、自らの金融サービスを個人のお客さまへ提供しています。

社 名 ：株式会社MILIZE

所 在 地 ：東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA (キャナルゲート芝浦) ビル6階

設 立 ：2009年4月

代 表 者 ：代表取締役社長 田中 徹

事 業 内 容：金融工学、AI研究、フィンテックツールの企画・開発・運用、金融マーケティング支援

U R L：https://milize.co.jp

■ お問い合わせ先

株式会社MILIZE

営業本部 本宮 江利子

TEL：03-4500-1311

お問い合わせフォーム：https://milize.co.jp/contact