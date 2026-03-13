コールマン、新色「ジェットブラック」アイテムを発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下 コールマン）は、新色「ジェットブラック」のアイテム計18種を2026年2月より順次発売します。「ジェットブラック」は、スポーツに取り組む直向きさや締まった空気、タフさから着想を得たカラーで、スポーツやその観戦に最適なアイテムをラインナップしています。

■インスタントバイザーシェード レクタ DR

2026年の新作で、ワンタッチシステムによる素早い設営／撤収が可能な、約203×360cmという横長のひさしが特長のシェードです。遮光性の高い生地を使用し、日光による影響を受けにくい「ダークルームテクノロジー」を採用しており、夏場でも温度上昇を抑えて快適な空間をつくることができます。

また、この形状により複数人で横並びの状態でもひさしの中に入ることができ、アウトドアシーンはもちろん、スポーツシーンにおいても選手の休憩や観戦時などに活躍します。さらに、6段階の高さ調節機能によってフレームもコンパクトに収納できるため、荷物が多くなりがちなスポーツシーンでの持ち運びにも便利です。

■インスタントバイザーシェードIV/L DR、IV/M DR左）インスタントバイザーシェードIV/L DR 右）インスタントバイザーシェードIV/M DR

ワンタッチシステムによる素早い設営／撤収が特長のシェードの新モデルです。「インスタントバイザーシェード レクタ DR」同様、ダークルームテクノロジーを採用しており、夏場でも快適な空間をつくることができます。「IV/L DR（ジェットブラック）」は6段階、「M DR（ジェットブラック）」は4段階の高さ調節機能によってフレームもコンパクトに収納することができます。

■アウトドアワゴンNXメッシュ

ボディが取り外し可能なメッシュ素材となっており、汚れにくいだけでなく丸洗いができるためお手入れも簡単な新作ワゴンです。従来モデルと比較して、耐荷重はそのままに軽量化、よりコンパクトな収納サイズを実現。また、収納カバーは上から被せるだけで簡単に固定できるタイプに進化したため、アウトドアシーンや日常的な荷物運びにおける利便性がさらに向上しました。砂や芝、泥汚れを落としやすいため、スポーツ観戦やチーム活動など、荷物の多いスポーツシーンにも最適なワゴンとなっています。

■真空断熱スポーツボトル/1.8L、1.1L、710ml

セラミック塗膜加工によりスポーツドリンクを入れて使用することができる、スポーツシーンに適した新作ステンレスボトルです。バッグやクーラーからすぐに取り出せるリング状のハンドル、不意にフタが開くのを防ぐロック機能、すぐに水分補給ができるワンタッチオープンの飲み口が付いており、スポーツ・アウトドアに最適です。

■スツール360

コミュニケーションの取りやすさを追求し開発した2026年の新作チェアで、左右どちらからも360°回転する点が最大の特長です。座面も、立ち上がるときに楽な52cmに設定されています。また、脚部先端にはボール型エンドキャップを採用し、屋外の芝生などやわらかい地面でも埋まりにくい仕様になっています。座面下のメッシュポケットにはスマートフォンなどの小物を収納可能です。設営・撤収が簡単で、コンパクトな収納サイズのため持ち運びが楽で、立ったり座ったりすることの多いスポーツ観戦に最適なチェアです。

■ファンチェア・リゾートチェア

座り心地と持ち運びやすさを両立した収束型のチェアです。簡単設置・撤収ができるのが特長で、ワンアクションで折り畳むことができるため、移動・休憩が多いスポーツシーンで活躍します。背面には便利なポケットが付いており、スポーツタオルなどよく使う小物を入れることができます。また、『リゾートチェア』にはカップホルダー付きのアームレストが付属しており、ドリンクや小物を収納することができます。

■レイチェアNX18

「3段階の座面高」×「3段階の背もたれ角度」×「2段階の座面シート角」の計18通りから最適な座り心地に調整することができ、スポーツをする際の休憩や食事、観戦などさまざまな用途でマルチに活躍する多機能チェアです。背面フレーム部を引き上げながら収束させるだけで簡単かつコンパクトに収納することができます。

■ワンマイルチェア

簡易的なキャリーとしても使える、タイヤ付きのローチェアです。チェアとして使用する際はヘッドレストになるハンドル付きで、スポーツをする際の休憩にも、道具・備品運びにも便利にご使用いただけます。また、収納サイズもコンパクトなため、持ち運びも簡単に行うことができます。

■テイク9

人気ミニハードクーラー「テイク6」の使い勝手の良さはそのままに、500mlペットボトル（※）が縦に6本、350ml缶（※）なら9本を収納できるようにサイズアップした新作コンパクトハードクーラーです。持ち運びに便利なベイルハンドル付きです。「テイク6」と同様、シンプルなデザインながら、汚れてもさっと拭き取りやすい「イージークリーントップ」や、ボトム部分に高さ約6mmの空気口を4ヶ所設けることで熱を蓄積しにくくする「ニューライズボトム構造」など機能性にも優れているのが特長です。一般的な自転車の前かごにも載せることができ持ち運びやすいだけでなく、約60kgの耐荷重で、試合の休憩時間には椅子としても使用しながら軽食を摂ったり水分補給を行ったりすることができます。

※ 国内の一般的な500mlペットボトル、350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合 があります。

■テイク6

1995年発売の大人気定番ミニハードクーラーで、容量は約4.7Lで、350ml缶（※1）なら6本をぴったり収容できるサイズです。近年、デイレジャーや部活動などさまざまな用途で多くの方にご愛用いただいている大人気の製品で、2025年は年間約40万個（※2）を出荷しました。

※1 国内の一般的な350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

※2 自社調べ。対象期間における弊社の卸売業者への納入実績をもとにしています。

■アイスブリック/S

横並びに2つ並べると、新発売の「テイク9」やミニハードクーラー「テイク6」にぴったり収まるサイズの保冷パックです。冷凍庫で約7～8時間（※）で凍結する手軽さと、デイレジャーや部活動などにベストな保冷力が特長です。

※ -20℃～-18℃の冷凍庫に常温（25 ℃）の「アイスブリック/S」を入れて-16 ℃になるまでを計測

■ホイールクーラー/60QT

保冷力は約3日（※1）で、約56Lの大容量クーラーです。500mlペットボトルなら24本、1.5Lペットボトルなら13本、2Lペットボトルなら12本収納可能です（※2）。底面にはドレイン（水抜き栓）があるので、食材やドリンクを氷水に漬けて冷やした後も、簡単に水抜きができます。また、トップ部分にはカップホルダーが付いているためサイドテーブルとしても使用できます。伸縮性のあるハンドルとホイールで重い荷物も楽々移動ができるので、チームスポーツに最適なハードクーラーとなっています。

※1 気温25±2℃/湿度±５％の環境下でクーラーボックスの容量に応じて氷を敷き詰め、約-12℃のクーラーボックス内の温度が10℃を超えるまでを計測

※2 国内の一般的な500ml、1.5L、2Lのペットボトルを想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

■ホイールクーラー/28QT

保冷力約2日（※1）、2Lペットボトル（※2）を6本収納可能で、高い保冷力と大容量が特長のハードクーラーです。伸縮性のあるハンドルとホイール付きで中身が重くなっても楽に移動させることができるため、複数人分のドリンクや軽食を保冷したまま運搬する際に活躍します。

※1 気温25±2℃/湿度±５％の環境下でクーラーボックスの容量に応じて氷を敷き詰め、約-12℃のクーラーボックス内の温度が10℃を超えるまでを計測

※2 国内の一般的な2Lのペットボトルを想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

■エクスカーションクーラー/16QT

スポーツ観戦や部活動に最適な、高い保冷力と容量が特長のハードクーラーです。保冷力は約1日（※1）、500mlペットボトル（※2）なら16本収納可能で、軽食、ドリンク、保冷パックなどを組み合わせて入れて持ち運ぶことができます。汚れを落としやすい「イージークリーントップ」と持ち運びやすい「ラージグリップベイルハンドル」も便利です。

※1 気温25±2℃/湿度±５％の環境下でクーラーボックスの容量に応じて氷を敷き詰め、約-12℃のクーラーボックス内の温度が10℃を超えるまでを計測

※2 国内の一般的な500mlペットボトルを想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合があります。

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-Jetblack.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

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