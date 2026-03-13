discord Yohji Yamamoto、3月20日(金・祝)より定番バッグ「INFINITE」新色を展開開始
discord Yohji Yamamoto、定番の「INFINITE」シリーズから新色を発表。
「INFINITE」は、スナップボタンで描かれたドットが特徴のバッグ。ボタンの留め方によってフォルムや見え方に変化が生まれ、装いにさりげないアクセントを添える。Y字の脇ハギによる遊び心ある構造を取り入れ、素材にはツヤ感のあるガーメントレザーと綿ツイルを使用。リバーシブル仕様で、その日のスタイルに合わせて異なる持ち方を楽しめる。
INFINITE(S) Green/Blue \132,000(税込)
INFINITE Green/Blue \154,000(税込)
discord Yohji Yamamoto 2026年春夏コレクションの最新作は、2026年3月20日(金・祝)より順次、discord Yohji Yamamoto全ストア GINZA SIX(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6545) / SHIBUYA PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6556) / 伊勢丹新宿店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6523) / 阪急うめだ本店(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53313) 及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c50/)、Yohji Yamamotoのdiscord Yohji Yamamoto取扱い店舗(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-result/?country_ids%5B%5D=120&brand_ids%5B%5D=18&search_type=0&map_lat=&map_lng=)でお求めいただけます。
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