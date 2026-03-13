本物の救急車がスタジオに しゅんP＆専門家で送る“救命救急”の世界『しゅんしゅんクリニックPの医学のイ』第2弾　全4回 初回放送は、3月14日（土）18:30スタート

吉本興業株式会社

昨年11月にBSよしもとにて放送された、現役医師であり、芸歴15年目のピン芸人でもある“しゅんP”こと、しゅんしゅんクリニックPの冠番組『しゅんしゅんクリニックPの医学のイ』。好評だった前回シリーズの放送をうけ、3月14日（土）から4回にわたり第2弾が放送されます。

知っているようで知らない救急車の世界を、専門家とともに

この番組は、医師免許を持ち、現役の医師でもある芸人・しゅんしゅんクリニックPと一緒に、知っているようで知らない医学や健康についてのアレコレを学んでいくという“医学バラエティ―”。前回は「お医者さんってどうやったらなれるの？」「AIやDXで医療の未来はどうなるの？」などの身近なテーマをわかりやすくかみ砕いて説明し、評判となりました。

それを受け、3月14日（土）から第2弾の新シリーズがスタートします。今回は4回構成で、初回の放送では『救命救急のイ』として、本物の救急車がスタジオに登場するところから番組は始まります。「もしもあなたの目の前で誰かが倒れたら、どうするべきなのか」というもしもの時に、きちんと行動できるように、救命救急のイロハを分かりやすく学ぶという内容です。

スタジオに本物の救急車が登場すると、現れたのは救命救急のプロである千葉市立海浜病院 救急科統括部長の本間洋輔先生。しゅんPとは生まれ年が一緒で、学年が1つ違うだけの「ほぼ同級生」であることが分かり、一気に湧く親近感。さらに救急救命士も登場し、実際に救急車の中を見ていきます。誰もが見たことはある救急車ですが、中の構造はあまり知られていない世界ということで、まずはしゅんPがストレッチャーに乗って患者目線で体験してみることに。「これは結構貴重な体験！」と興奮気味のしゅんPがどんな感想をもったのか、番組でチェックしてみてください！

救急救命に続いては、糖尿病や健康診断など身近な話題がテーマに！

番組後半では、救急車の中に装備されている器具や装備を解説していきます。さまざまな医療器具が装備されていて、血液中の酸素飽和度を測る機械をつけてみたり、救急隊バッグの中身を見せてもらったりと、普段は見られない救急車の内部を、救急医＆救命救急士に説明してもらうという流れ。見どころは、救急救命士でなければ乗ることはない、救急車の運転席も特別に公開！ どのようにサイレンを鳴らしたり、救急灯を光らせたりしているのかという仕組みをしゅんPが体験リポートしていきます。

新シリーズは全4回構成で、3月21日（土）の放送では「救命救急の世界の後編」、3月28日（土）の放送は「糖尿病」、そして4月19日（日）の放送では「健康診断の見方」がテーマとなっています。ガチトーンのしゅんPが分かりやすく病気や医学のアレコレについて解説する、これまでになかった新感覚の医学バラエティ―番組『しゅんしゅんクリニックPの医学のイ』、新シリーズも充実のラインナップなのでお見逃しなく！

【番組情報】

しゅんしゅんクリニックPの医学のイ

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：#4 ３月14日（土）18:30～19:00

#5 ３月21日（土）18:30～19:00

#6 ３月28日（土）18:30～19:00

#7 ４月19日（日）22:00～22:30

出演者：しゅんしゅんクリニックP

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023451