AI関連の総合ニュースサイト『AI Watch』を3月13日（金）にプレ創刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、AIに関連した情報を扱う総合ニュースサイト『AI Watch』（https://ai.watch.impress.co.jp/(https://ai.watch.impress.co.jp/)）＜編集長：湯野康隆＞を2026年4月に創刊いたします。本創刊に先立ち、3月13日（金）にプレ創刊としてサイトをオープンし、順次情報を発信していきます。

■媒体の詳細

創刊媒体名：AI Watch

URL：https://ai.watch.impress.co.jp/

創刊日：2026年4月予定

※サイトはプレ創刊として2026年3月13日（金）にオープンいたします。

■進化し続けるAIの最新動向を伝えるニュースメディア

近年、AI関連のテクノロジーが急速に進化し、私たちの生活に大きな変化をもたらそうとしています。そんなAIと向き合いながら、AIの最新の動向をお伝えするのが『AI Watch』です。3月中はプレ創刊としてサイトをオープンし、4月の本創刊に向けて順次SNS配信などのサービスを拡充していきます。

AIならびに『AI Watch』の進化にご期待ください。

【参考】Impress Watchシリーズについて

商用インターネットの黎明期からデジタル製品やネットワーク関連などの専門情報を日々発信してきたデジタル総合ニュースサービス。IT／コンシューマエレクトロニクス関連メディアのサイトとしては国内最大級のアクセスを誇ります。PC、IT、AV、ゲーム、ケータイ、自動車、カメラ、家電、旅行など各ジャンルに特化した専門メディアから成り立っており、新しいライフスタイルに合わせた未来の情報サービスを追求しています。

https://www.impress.co.jp/business.html#01_digital

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。